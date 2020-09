– Responsen de har fått, er utrolig fortjent. De går fra den «rålekre» moteverdenen og tar steget rett ut i villmarka. Og så går det bra! Mange regnet nok ikke med at de skulle mestre turen slik de gjorde, sier Monsen.

Bryter ned fordommer

Vita og Wanda forteller om en overveldende uke etter at episoden i «Med Monsen på villspor» hadde premiere. Samtidig forsøker de å sette ord på hvorfor folk ble så overrasket.

– Folk har en annen forventning til oss. Fjonge damer med fint hår og fine klær. «De kan ikke annet enn å se bra ut.» Men vi er opptatt av andre ting også.

Mannen som har overlevd nesten tre år alene i Canadas villmark, mener tvillingene har brutt ned noen fordommer.

– Definitivt. Mange er kanskje skeptiske på forhånd til bloggere generelt. Det er lett å tenke at de kun er opptatt av å blogge. Men Vita og Wanda viste at de kan masse annet også.

– De får nok enda mer lyst til å søke ut i naturen etter dette, sier Monsen om Vita og Wanda. Foto: Kim Erlandsen

Monsen mener vi alle dømmer, selv om vi forsøker å ikke være forutinntatt. Han påpeker at det finnes god læring i det også.

– Alle dømmer, enten vi vil det eller ikke. Samtidig er det noe av det fineste vi kan lære: ikke skue hunden på hårene. Det er det som er inni som er viktig. Det er ikke bare en floskel.

Det å bli møtt med fordommer, har heldigvis Vita og Wanda god trening i.

– Vi er veldig vant til å bli dømt. Sånn er det. Men vi var veldig fornøyd med egen innsats på denne turen.

Selv med noen problemer med å drepe fisken, mente Monsen at tvillingene var «sportsfiskere i sjela». Foto: Geir Evensen

Trekløveret Lars Monsen, Vita og Wanda ser ut til å ha underholdt og truffet det norske folk, noe som har ført til mange rosende meldinger fra både kjente og ukjente.

– Responsen har vært over all forventning. Vi har aldri sett så fine kommentarfelt. Det skjer ikke ofte! sier tvillingene.

Skryt fikk de også etter deltakelsen i realityserien «Kompani Lauritzen», men denne gangen trekker de fram spesielt én ting blant tilbakemeldingene:

– Det er veldig fint når noen som forhåndsdømmer oss, legger seg flat. Det er stort i seg selv.

Alsgaards kompasskurs

I «Med Monsen på villspor» blir Lars Monsen og et knippe kjendiser droppet med bind for øynene et sted i den norske ødemarken.

Vita og Wanda med stø kurs i «Med Monsen på villspor». Foto: Geir Evensen / NRK

Hvordan Vita og Wanda klarte seg på villspor, er opp til seerne å bedømme. Men mange lot seg nok imponere av tvillingenes presise navigering med kart og kompass.

En egenskap de takker en norsk skilegende for.

– Thomas Alsgaard er en god venn av oss, og han lærte oss kart og kompass før vi dro. Men han var litt bekymret, og da ble vi også bekymret, ler tvillingene.

– Vi har en fordel av å være et tohodet troll. Når vi er enig om kompasskursen, er det som regel rett.

«Larsebass»

Monsen sier at han ikke kjente til duoen fra før, men at han raskt ble glad i de kompasskyndige tvillingene. Kallenavnet «Larsebass», kan tyde på at følelsen er gjensidig.

Får vi se dette trekløveret på flere eventyr? Foto: Geir Evensen

Men hadde Vita og Wanda gjort seg opp en mening om Monsen før turen, da?

– Vi trodde han var superintrovert. Og vi var veldig redde for at han skulle være streng. Men det virket som han likte oss!

Om seerne kan vente nye eventyr fra trioen, gjenstår fortsatt å se. Drodling om fremtidige reiser, skjedde allerede på turen, ifølge Vita og Wanda.

– Men da vi spurte han om nye turer, så bare lo han!

«Canada på tvers – med Vita, Wanda og Larsebass». Er det noe du hadde blitt med på, Lars?

– Jeg har ett motto: Alt er mulig! sier Monsen – på beste Monsen-vis.

«Med Monsen på villspor» ser du på fredager kl. 20:05 på NRK1 eller i NRK TV.