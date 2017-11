Samles for å snakke om overgrep i mediebransjen

Etter Harbo fortalte sin historie om et overgrep i jobbsammenheng, har hun fått overveldende med reaksjoner. Både folk som setter pris på at hun forteller, og folk som forteller om lignende episoder de selv har opplevd.

– Det er både fra folk jeg kjenner og ikke kjenner, og alt fra folk som jobber i lokalavis til større mediehus. Det har vist at dette er et problem bransjen har, og ikke bare meg, sier Harbo.

I helgen skrev dessuten medieprofil Aleksander Schau en rekke meldinger på Twitter der han lister opp flere tilfeller med overgrep og vold som skal ha skjedd i norsk mediebransje. TV2 bekreftet at fem av tilfellene hadde skjedd hos dem. NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen kjenner ikke til om noen av tilfellene var fra NRK.

Paneldebatt om temaet

I kveld tar mediebransjen selv tak i tematikken i bransjen, og arrangerer arrangementet «#Metoo - hvordan en global mediestorm ble til oppvask i norske medier» i Oslo.

Debatten skal handle om hva #MeToo-kampanjen sier om mediebransjen, hva man kan lære om historiene og veien videre.

– Vi har ikke debatten for å henge ut noen, men for å høre om bransjen er oppmerksom på hva som skjer. Trakassering er et fenomen vi må løfte opp og frem i lyset for å få bukt med, sier leder i Oslo Journalistlag, Kristjan Molstad.

Ragnhild Harbo ser frem til at det snakkes om.

– Da har det at jeg fortalte min historie blitt til noe produktivt og godt ut ifra noe som i utgangspunktet bare var fælt. Det føles bra, sier Harbo.

Ønsker retningslinjer

Hun håper kveldens debatt vil føre til endring.

– Jeg håper bransjen, sammen med for eksempel Norsk Journalistlag, kan bli enige om noen retningslinjer. Si at det er nulltoleranse for slik oppførsel, og at slik og slik oppførsel gir slike og slike konsekvenser.

Hun forstår at seksuell trakassering og overgrep er et vanskelig tema for mange, og at det ofte ender i saker der det er ord mot ord. Derfor tror hun det er ekstra viktig med tydelighet fra høyere hold når slike saker oppstår.

VGs ansvarlig redaktør og administrerende direktør Gard Steiro skal også delta på arrangementet i kveld. Foto: Rune Sævig / Bergens Tidende

I panelet i kveld sitter blant annet Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten, frilanser Anki Gerhardsen, Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV2 og Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag.

Debatten arrangeres av Medier24, Oslo Media House og Oslo Journalistklubb.

Tematikken om seksuell trakassering og #MeToo-kampanjen kom i gang etter anklagene mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.