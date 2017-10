– Ser du som kollega at en medarbeider blir trakassert på jobb er du ansvarlig for å melde fra. Dette er bestemt i arbeidsmiljøloven, sier Harald Pedersen, advokat i Arbeidsrettsadvokatene.

De siste ukene har det blitt delt flere historier om seksuell trakassering på jobb, i kjølvannet av #MeToo-kampanjen.

I flere av tilfellene har ansatte på arbeidsplassen kjent til at kollegaer er blitt seksuelt trakassert – uten å melde fra.

I Sverige har blant annet TV-profilen Lulu Carter fortalt Expressen at flere medarbeidere visste om omtalte Matrin Timells trakasserende oppførsel.

Skuespiller Matt Damon uttalte også i dag at han lenge visste at filmprodusent Harvey Weinstein trakasserte hans kollega Gwyneth Paltrow.

ANKLAGET: Den amerikanske filmguruen Harvey Weinstein ble for noen uker siden anklaget for både seksuell trakassering og overgrep mot flere kvinner. Dette utløste emneknaggkampanjen #MeToo. Foto: Mike Blake / Reuters

– Melder man ikke fra, kan dette i verste fall danne normer som sier det er akseptabel oppførsel, noe som vil skape en ukultur på arbeidsplassen, sier seniorrådgiver i Arbeistilsynet Gunn Robstad Andersen.

Robstad har psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som spesialfelt.

– Arbeidsgiver blir heller ikke bevisst på at seksuell trakassering er et problem, og man får da ikke belyst det, noe som kan hindre at nye rutiner og tiltak iverksettes, sier hun.

– Iboende i mennesket å ikke blande seg inn

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir at 123 000 yrkesaktive blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb én eller flere ganger i måneden.

Tove Aabakken er HMS-ansvarlig i NRK og har jobbet med arbeidsmiljø i ulike bedrifter siden 1994.

MELD FRA: HMS-ansvarlig Tone Aabakken sier man må melde fra hvis du ser kollegaer trakassere andre, selv om dette også er en god venn av deg. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Kollegaer er lovpålagt til å si ifra, men det er ikke dermed sagt at det er enkelt, sier Aabakken.

Hun påpeker at man fort kan havne i et tolkningsspørsmål, der man kan ha vanskelig å skille mellom vennligsinnet oppmerksomhet og hvor grensen faktisk krysses.

– Plutselig er det tre mennesker i situasjonen: den som trakasserer, den som trakasseres og den som observerer. Alle tolker grenser ulikt, og det kan gjøre det vanskelig for den som ser på, sier Aabakken.

VIL IKKE BLANDE SEG: Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Gunn Robstad Andersen, mener man kan være redd for å melde fra fordi man er redd for å ta feil. Foto: Arbeidstilsynet

Robstad mener det også kan foreligge en frykt for å misforstå situasjoner.

– Det kan være iboende i mennesket å ikke ville blande seg inn. Det kan være frykt for å gjøre en situasjon større enn den er, kanskje er det en flørt man ikke har fått med seg eller så er man redd for å blande seg fordi man ikke ser hele bildet, sier hun.

Begge er tydelige på at hvis man ser det er en situasjon, så må man melde fra.

Vanskelig å tolke i loven

Men det er ikke bare for enkeltpersoner begrepet «seksuell trakassering» er vanskelig å definere.

Advokat Harald Pedersen påpeker at begrepet også i loven kan være vanskelig å tolke.

LOVPÅLAGT: Advokat Harald Pedersen poengterer at det er ulovlig å ikke melde fra om seksuell trakassering på jobb, men at det kan være et vanskelig definisjonsspørsmål for både jussen og privatpersoner. Foto: Arbeidsrettsadvokatene

– I forarbeidene til likestillingsloven behandles begrepet grundig, og listen leggs relativt lavt for hva som defineres som seksuell trakassering. Likevel er min erfaring gjennom noen få dommer på området, at listen er høyere enn dette før noe kan karakteriseres som seksuell trakassering, sier Pedersen.

– Dette tror jeg blant annet skyldes at skadepotensialet for personlivet og arbeidslivet til den som anklages er veldig stort, fortsetter han.

Arbeidstakers medvirkningsplikt Ekspandér faktaboks Arbeidsmiljøloven, § 2-3, annet ledd Arbeidstaker skal: a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader, b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd. h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven, § 4-3, tredje ledd: Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Kilde: lovdata.no

Men Pedersen mener det likevel er viktig å diskutere hvor grensen skal gå.

– Det er dette som er komplisert når voksne mennesker jobber sammen. Det er rom for et sosialt miljø og for å ha litt glimt i øyet. Mange finner også sin livs parter på jobb. Seksuell oppmerksomhet kan variere fra en «uskyldig» spøk med undertoner til grovere handlinger. Spørsmålet er når disse «uskyldige» handlingene blir uønsket oppmerksomhet, sier han.

Dette gjør du

Ser du en kollega blir trakassert på jobb, eller synes du det er en gråsone, er dette det du skal gjøre: