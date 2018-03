Bik Bok vant årets Gullbarbie

– Bik Bok har størrelser som ikke gjenspeiler virkeligheten. De har lite mangfold i sine reklamer og bruker ensidige idealer. Dette når ut til spesielt unge jenter på en negativ måte, derfor vant de Gullbarbien i år.

Dette sier Øystein Kolstad Kvalø, han er leder i ungdomsorganisasjonen Press som i dag lanserte vinneren av Gullbarbien.

Håper at Bik Bok skjerper seg

Gullbarbien er en pris som hvert år gis ut av Press til organisasjoner eller bedrifter som er best på å få unge til å føle seg verst.

– Vinneren får en gullakkert Barbie og er forhåpentligvis en påminnelse om å skjerpe seg. Bik Bok kunne ikke komme på arrangementet i år, men vi har hatt samtaler med dem underveis. Og vi håper nå at de følger opp med tiltak. At de forbedrer størrelsene sine og blir bevisst på at de treffer unge jenter i markedsføringen sin og at med det følger et stort ansvar, sier Kolstad Kvalø.

Leder i Press Øystein Kolstad Kvalø var med å kåre årets Gullbarbie. Der Bik Bok stakk av med den bitre seieren med 65 prosent av stemmene. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Vil bygge en god selvfølelse hos unge jenter

Bik Bok har ikke spesifikt ansvar for å få unge jenter til å føle seg bedre mener markedssjef i Bik Bok, Rene Høgsted. Han påpeker at unge menneskers selvfølelse er et komplekst problem, og ikke kun et bransjeproblem.

– Vi har en ambisjon om å bygge en god selvfølelse for unge jenter, så selvfølgelig er vi ikke fornøyde med en sånn pris. Men vi synes det er en viktig debatt, og vi lytter naturligvis til våre kunder. Vi når mange unge jenter, og vi jobber hele tiden med å forvalte det ansvaret, sier Høgsted.

Kroppspress er et stort problem blant unge, og er også tanken bak prisen mener lederen i Press. På arrangementet ble det også lagt fram en rapport som kunne vise at mange unge mennesker har et problematisk forhold til egen kropp i dag.

Mange unge har et negativ syn på egen kropp

– Vi har gjennomført et stort prosjekt hvor vi har hatt kontakt med 2000 unge mennesker og spurt dem om deres tanker rundt kroppspress. 43 prosent av dem svarte at de var misfornøyd med sin egen kropp, sier Kolstad Kvalø.

Man må bli kvitt presset med å ta tak i roten av problemet, som lederen i Press mener er samfunnet rundt.

– Man må ta tak i presset der det kommer fra. Bransjer som selger produkter eller tjenester som forteller unge at de ikke er bra nok, men at de kan kjøpe noe for å bli det, avslutter Kolstad Kvalø.