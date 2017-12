Slutten på streaks?

Fascinasjonen for streaks er ikke nødvendigvis varig. Plutselig går folk lei, eller Snapchat forandrer appen. Det er ikke engang helt sikkert at Snap Inc. vil overleve på sikt; de har tjent skuffende lite i år, og aksjekursen har falt.

Men andre selskaper vil alltid stå klar med neste oppslukende app. For eksempel dukket det nylig opp et lite tall i Facebook Messenger, påfallende likt streaks.

Det nye fenomenet er nemlig ikke at tenåringer bruker tid på noe som virker meningsløst. Sånn har det alltid vært. Det nye er at det står så proffe aktører bak, med så effektive virkemidler. For å igjen sitere Tristan Harris, tidligere ansatt i Google:

– Tusenvis av utviklere sitter på andre siden av skjermen din og arbeider intenst for å gjøre telefonen mer avhengighetsskapende.

– Dette er første gang i historien at en håndfull selskaper kan forme hvordan en milliard mennesker tenker og føler hver dag, sier Harris til 60 minutes.

NRK har vært i kontakt med en talsperson for Snapchat, som ikke ønsker å kommentere denne saken.