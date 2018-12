Dårlige tider for stringtruser og pushup

– De har kjørt seg fast i noe som skjedde på 90-tallet. Med en stil som hyller push up, stringtruser og padding, sier motehistoriker Ragnhild Brochmann.

Den amerikanske merkevaren Victoria’s Secret har lenge vært verdensledende på undertøy.

Merkevaren har markedsført seg på eksklusivitet, noe uoppnåelig. Det har de gjort med sexy undertøy og et spektakulært show en gang i året, med englevinger og BH-er til flere millioner kroner.

En fantasi

Men merkevaren har fått massiv kritikk for manglende mangfold, og markedssjef Ed Razek sa etter kritikken i et intervju med Vogue at de ikke inkluderer forskjellige kroppsfasonger eller transkjønnede personer fordi Victoria’s Secret sitt show er en fantasi.

Som følge av dette gikk konsernsjef Jan Singer av. Motehistoriker Ragnhild Brochmann mener at merket ikke passer inn i den kulturelle situasjonen vi er i nå.

GLAMOURMODELL-LOOKEN ER UT: man ønsker modeller man kan identifisere seg med mener Ragnhild Brochmann.

– Det sitter dårlig med resten av samfunnet å fronte en ovenfra og ned-glamourestetikk i den post #metoo- og feministbølgen vi er i nå.

– Jeg blånekter mine modeller å gå for dem

Det kan se ut til at dette også viser seg på salgstallene til undertøysgiganten. Victoria’s Secret sitt salg gikk, ifølge nyhetsbyrået AFP, ned med åtte prosent i 2017. Og i juli var sommersalget så dårlig at kampanjeperioden måtte utvides med to uker.

På tide, mener hele Norges modellmamma, Eivor Øvrebø.

MINE MODELLER SKAL ALDRI GÅ FOR VICTORIA’S SECRET: merkevaren tiltrekker seg bare jenter i 14/15-års alderen i dag, mener Eivor Øvrebø. Foto: Elisabeth Tollisen / Team Modeller

Øvrebø mener i likhet med Brochmann at Victoria’s Secret ikke henger med i tiden, med både #metoo-bevegelsen og det mangfoldet man ser i motebransjen i dag.

– Jeg hadde blånekta til jeg sluttet å puste, før noen av mine modeller skulle gå for dem.

Et mer mangfoldig motebilde

I august satte klesgiganten Zara skaut på agendaen i sin høstkolleksjon. Iman Meskini, mest kjent fra SKAM, var den første modellen med hijab på coveret og vi så den første modellen med hijab gående på en norsk catwalk.

Ragnhild Brochmann mener at det er en del av en trend hvor vi vil se modeller i alle fasonger, størrelser og hudfarger, som folk kan identifisere seg med. Det er her hun mener Victoria’s Secret gjør en feil.

– Det er problematisk å markedsføre en foreldet drøm om det perfekte. Akkurat nå er heller tangakledde Victoria’s Secret-modeller heller et flaut mareritt.

Brochmann understreker at Victoria’s Secret er såpass store at det skal mye til før de dør ut, men at de er nødt til å fortelle verden at de henger med i tiden, for ikke å dø ut.

Victoria’s Secret har ikke svart på NRK sine henvendelser.