Putinvennlig dirigent erstattet på USA-turné

Den Putin-dekorerte dirigenten Valeri Gergiev er erstattet av Yannick Nézet-Séguin som dirigent for Wienerfilharmonikerne i en fem konserter lang USA-turné som starter i kveld, skriver Associated Press. Den 68-årige dirigenten er til vanlig sjefdirigent ved Mariinskijteateret i St. Petersburg. På USA-turneen blir han erstattet av Yannick Nézet-Séguin. Carnegie Hall sier dette er pga "aktuelle verdenshendelser", men tilkjennegir ikke om dette var en avgjørelse som kom fra konserthuset, orkestret eller dirigenten selv. Avgjørelsen kom etter at operahuset La Scala i Milano skrev et brev til Gergiev der de krevde at han skulle komme med en klar uttalelse til fordel for en fredelig løsning i Ukraina, ellers ville han ikke kunne fullføre sitt engasjement som dirigent i Tsjajkovskis opera Spar dame.