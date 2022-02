I helgen vant artisten Alina Pash den nasjonale finalen i Ukraina. Låten «Shadows of Forgotten Ancestors» fenget fans over hele landet, og hun fikk dermed muligheten til å representere Ukraina i Eurovision Song Contest i mai.

Men de siste dagene har det stormet rundt henne i internasjonale medier, da Pash har blitt beskyldt for å ha forfalsket reisedokumentene sine etter et opphold på Krim-halvøya i 2015. Saken er blant annet omtalt i BBC.

Har ikke dokumentasjon

En betingelse for å kunne representere Ukraina i Eurovision, er at artisten ikke kan ha reist til Krim-halvøya fra russisk side siden annekteringen i 2014. Kringkasteren i Ukraina gikk hardt ut og sa at dersom Alina Pash ikke kan bevise at dokumentene ikke er forfalsket, mistet hun muligheten til å reise til Eurovision.

ALINA PASH TREKKER SEG: – Jeg vil ikke være en del av denne skitne historien noe mer Foto: Promo

Onsdag ble det kjent at noen i hennes team hadde forfalsket reisedokumentene, slik at det så ut som at hun hadde reist til Krim på lovlig vis. Samme ettermiddag valgte artist Alina Pash å trekke seg, skrives det på de offisielle pressesidene til Eurovision.

På Instagram kommenterer hun valget.

– Jeg vil ikke være en del av denne skitne historien noe mer. Jeg er ukrainsk statsborger og følger lover og regler i Ukraina. Det er med tungt hjerte at jeg uheldigvis er nødt til å trekke meg fra Eurovision. Jeg beklager, skriver hun.

Ikke første gangen

Morten Thomassen er president i MGP-klubben. Foto: Christian Wiik Gjerde / NRK

Morten Thomassen er president i MGP-klubben, og følger godt med på «Melodi Grand Prix» og «Eurovision Song Contest».

– Jeg synes det er veldig synd at politikk og invasjon av Krim-halvøya nok en gang har skapt bølger i Ukrainsk MGP. Det samme skjedde i 2019 med artisten Maruv.

– Det er åpenbart at man skal ha holdt sin russiske sti helt ren hvis man skal synge for Ukraina i ESC, sier Thomassen.

Anna Korsun er en ukrainsk sanger, låtskriver og musikkprodusent. Hun er best kjent under artistnavnet Maruv. Foto: STRINGER / Reuters

Blogger og MGP-ekspert, Anders Tangen, er ikke overrasket over at dette har skjedd.

– Det ser ut til at ukrainerne ser på dette på samme måte man så på da Knut Hamsun besøkte Hitler under 2. verdenskrig i 1943. Så jeg skjønner godt at hun trekker seg.

Det er ikke kjent hvem som erstatter Alina Pash i Eurovsion enda, eller om Ukraina trekker seg fra hele konkurransen.