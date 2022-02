Nye angrep mot Kyiv i natt – boligblokker i brann

– Ukraina forventer et russisk stridsvognsangrep på hovedstaden Kiev, senere på fredag. I dag kan bli den tyngste dagen i krigen.

Det sier talsmann for den ukrainske regjeringen Anton Heraschenko fredag morgen, ifølge Reuters.

I 07.30-tiden melder ukrainske TV-kanaler om en pågående flyalarm i Kyiv på grunn av russiske rakettangrep, skriver Reuters. Flere oppsøker bomberom.

BNO News skriver på Twitter at ukrainerne har sprengt en bro nært Kyiv, for å hindre at russerne bruker den.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba skriver på Twitter at det pågår grusomme russiske rakettangrep mot Kyiv. Han skriver at sist det var slike angrep, var i 1941 da Nazi-Tyskland angrep byen.

Han ber det internasjonale samfunnet isolere Russland og kutte alle forbindelser, og sparke Russland ut fra alle steder.

To boligblokker står i brann sørøst i den ukrainske hovedstaden, skriver The Guardian. Bygningene skal ha blitt truffet av fallende vrakdeler fra et fly som er skutt ned.

Bilder fra ukrainske nødetater viser at en bygning med minst ti etasjer står i brann. Ifølge nødetatene er det fare for at en av bygningene kan rase sammen. Bildene er gjengitt av den engelskspråklige nyhetstjenesten Kyiv Independent.

To boligblokker står i brann i Kyiv Du trenger javascript for å se video.

Ifølge Innenriksdepartementet er et russisk fly skutt ned i Darnytskyi-området i Kyiv.

Flere videoer er publisert på Twitter som viser at et ukjent objekt blir skutt ned over den ukrainske hovedstaden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Like før 03.30- tiden natt til fredag norsk tid ble det meldt om lyden av høye eksplosjoner i Kyiv, det skriver det nederlandske nyhetsbyrået BNO News på Twitter.

Interfax, CNN og The Guardian melder også at man har hørt eksplosjoner.

Rådgiver ved det ukrainske innenriksdepartementet Anton Gerashchenko sier til AFP at det er skutt nye russiske missiler mot Kyiv.

BNO News melder at det falt glødende deler ned fra himmelen etter at et ukjent objekt ble skutt ned over byen.

Ifølge CNNs reporter i den ukrainske hovedstaden Kyiv ble et ukrainsk fly skutt ned over byen. En kilde i innenriksdepartementet melder om at det dreier seg om et russisk fly. Resten av vraket skal ha truffet en boligblokk.

BNO News skriver også at den ukrainske byen Konotop ifølge guvernøren skal være omringet av russiske styrker, som er på vei mot Kyiv.

Den ukrainske grensevakten opplyste torsdag at russiske styrker har tatt seg inn i Kyiv-regionen.

Dette bildet er offentliggjort av ukrainske myndigheter skal vise ruinene av et anlegg tilhørende den ukrainske grensevakten i Kyiv-regionen. Foto: STATE BORDER GUADR SERVICE / Reuters

Presidentens rådgiver sier de frykter at russiske styrker skal bli sluppet fra luften og forsøke å innta regjeringsbygningene i sentrum av Kyiv.

Det ukrainske forsvaret hevdet torsdag at russiske styrker har som mål å blokkere hovedstaden samtidig som de lager en korridor på sørkysten mot den annekterte Krim-halvøya og Transdniestria-regionen i Moldova, skrev Reuters.

Grensepost truffet av missiler

En ukrainsk grensepost i Zaporizjzja sørøst i Ukraina skal være truffet av russiske missiler. Flere grensevakter skal ha blitt truffet. Noer er såret og noen er drept, melder Reuters.

Stedet ligger langs frontlinjen mot den opprørskontrollerte regionen Donetsk.

Det var natt til torsdag at Russland gikk startet invasjonen av Ukraina fra nord, øst og sør. Puitin holdt en tale på russisk TV hvor han hevdet at Russland var tvunget til å angripe Ukraina.

Torsdag kveld sa russiske myndigheter at de hadde nådd sine mål for den første dagen.

Departementet sa at de militære styrkene har ødelagt 83 ukrainske militære landbaserte mål, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Russland erobret deler av de to regionene Kherson og Henitsjesk, sør i Ukraina og kjernekraftverket Tsjernobyl. Russland tok også kontroll over flyplassen Hostomel utenfor Kiev, men den har ukrainske myndigheter tatt tilbake.

Mange døde i Ukraina

– I dag mistet vi 137 av våre helter, våre borgere. Militære og sivile, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale til nasjonen etter midnatt natt til fredag, lokal tid.

Han opplyste også at 316 personer var skadet under ett døgn etter Russlands angrep.

Presidenten ga videre uttrykk for skuffelse for at Ukraina ikke har fått hjelp på bakken av andre land.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Foto: HANDOUT / AFP

– Vi har blitt overlatt til oss selv for å forsvaret staten vår, sa han.

– Hvem er klare til å kjempe ved vår side? Jeg ser ikke noen. Hvem er klare til å gi Ukraina en garanti for NATO-medlemskap? Alle er redde, sa Zelenskyj.

Han advarte også om russiske sabotasjegrupper som han sa hadde kommet seg inne i hovedstaden Kyiv, og ba befolkningen være oppmerksomme.

Lovet å bli i hovedstaden

Russlands president Vladimir Putin har gjort det klart at han ønsker å skifte ut den politiske ledelsen i Ukraina. Men Ukrainas president gjorde det klart at han ikke aktet å flykte.

– Jeg blir i hovedstaden. Min familie er også i Ukraina, sa Zelenskyj.

Han kom med harde utfall mot Russland.

– De vil ødelegge Ukraina politisk ved å fjerne statsoverhodet, sa han.

USAs utenriksminister Antony Blinken ble spurt på CBS om han var bekymret for Zelenskyjs sikkerhet.

– Så vidt jeg vet forblir president Zelenskyj på sin post i Ukraina, og selvfølgelig er vi bekymret for sikkerheten til alle våre venner i Ukraina. Myndighetspersoner og andre, sa Blinken.

Boligblokker rammet i Mariupol

17 boligblokker i havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina skal være rammet av russiske granater. Det melder byens myndigheter natt til fredag.

23 beboere og 23 soldater skal være såret melder DPA.

Det skal være observert flere hundre eksplosjoner i byen torsdag kveld.

Mauriopol ble angrepet av russiske styrker torsdag morgen, men det ukrainske forsvaret sier de fortsatt har kontroll over byen.

Byen ligger ved Azovhavet mellom Krim og de to separatistrepublikkene Donetsk og Luhansk. Den er viktig for Russland, fordi den ligger mellom Krim og Russland.

Mennesker som har samlet seg i et bomberom i den ukrainske byen Mauriopol Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Sterke internasjonale fordømmelser

USA, EU og mange enkeltland har varslet kraftige sanksjoner mot Russland etter angrepet på Ukraina.

Etter et flere timer langt timer langt toppmøte hadde EU-toppene en pressekonferanse natt til fredag.

President for Europakommisjonen Ursula von der Leyen gjorde det klart at det vil bli innført en rekke sanksjoner: