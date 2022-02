Den 66. utgaven av Eurovision Song Contest blir arrangert 10. mai, 12. mai og 14. mai 2022. Torino, Italia står for vertskapet etter at bandet Måneskin gikk av med seieren med låten «Zitti e buoni» i 2021.

41 land har meldt sin interesse for å delta i musikkonkurransen. Armenia og Montenegro returnerer etter et års pause.

Forskjellige metoder Ekspandér faktaboks Hvordan deltakerlandene velger ut sin artist er opp til hver enkelt nasjon. Mange, deriblant Norge, arrangerer finaler der publikum stemmer frem sin favoritt, mens andre lands representanter utpekes internt av den nasjonale kringkasteren.

Det er først i Eurovision at landene er underlagt EBUs (Den Europeiske Kringkastingsunion) regler. Disse sier blant annet at maks seks personer kan delta i hvert nummer, og at alt av vokal må gjøres live.

Disse deltar i Eurovision 2022

Oppdatert lørdag 19. februar

I alfabetisk rekkefølge

Ronela Hajati ble valgt ut som Albanias representant i en nasjonalfinale med låten «Sekret».

Ronela har gjort stor suksess i hjemlandets musikkbransje, og kan vise til en rekke Topp 10-plasseringer på hitlistene i Albania.

Det er bekreftet at låten «Sekret» skal fornyes før Eurovision. Her er versjonen hun vant med i Albania.

Belgia fikk æren av å annonsere sesongens første artist allerede i september.

Som ung sang Jérémie Makiese i kirkekor, men hans interesse for musikk våknet for alvor da han begynte med sangtimer på skolen.

Etter at han vant en lokal sangkonkurranse på skolen, valgte han å prøve seg på den lokale utgaven av The Voice som han også vant til slutt.

Foto: HADRIEN HANSE

Det har vært en trend at fjorårets vinner setter sitt preg på musikken året etterpå. Måneskin vant med rock i 2021, og det vil Intelligent Music Project prøve å gjenskape i 2022.

De kaller seg en rocke-supergruppe, og har fått med seg Blackmore’s Rainbow-vokalist Ronnie Romero til å fremføre låten «Intention» i Torino. Som også var den aller første låten som ble annonsert denne sesongen.

Etter å ha prøvd tre ganger tidligere, fikk Stefan til slutt æren av å representere hjemlandet etter han vant Eesti Laul (Estlands versjon av MGP) med låten «Hope».

Han har armenske røtter, og har siden tidlig barndom drevet med sang og musikk.

I november ble Circus Mircus annonsert som Georgias representanter.

Det har vært lite konkret informasjon om hvilke medlemmer som gjemmer seg bak trioen. I en pressemelding utgitt av kringkasteren står det at det er en bevegelse som samler mange proffe fra forskjellige felt for å skape en enestående audiovisuell opplevelse.

Kan det være Leonardo DiCaprio eller Märtha Louise?

Amanda Tenfjord er et kjent navn for musikkinteresserte i Norge. 25-åringen som ble født i Ioánnina, Hellas, vokste opp i Haram i Møre og Romsdal.

Hun har gitt ut musikk siden 2014 og turnert med blant annet Highasakite. Låten hun skal delta med blir offentliggjort i løpet av februar.

Foto: Thomas Rosser

Michael Ben-David skal representere Israel med låten «I.M».

25-åringen sikra seg plass til konkurransen via seier i den fjerde sesongen X Factor Israel, hvor en av dommerne var tidligere ESC-vinner Netta. Hun tok seieren hjem til Israel da hun vant ESC i 2018 med låten «Toy».

Irland sitter fortsatt på rekorden over flest Eurovision-seire, med hele syv ganger – tre av dem på rad mellom 1992 til 1994. De siste ti årene har de riktignok klart å kvalifisere seg til finale kun tre ganger, med en 16. plass som beste resultat.

For første gang siden 2015, ble den irske representanten valgt av publikum. Valget falt på Brooke og låten «That’s Rich».

Artistene som skal forsvare landets ære på hjemmebane er Mahmood og Blanco. Mahmood returnerer til ESC, etter han fikk en sterk andreplass i 2019 med Soldi.

Duoen vant den prestisjetunge Sanremo-festivalen (som i sin tid var en inspirasjonskilde til Eurovision Song Contest i 1956), med låten «Brividi» som betyr frysninger på italiensk.

Låten har allerede rukket å være på flere internasjonale hitlister, og kan også skilte med en 15. plass på Billboards Global 200-liste.

Kroatia har bestemt seg for å sende låten «Guilty Pleasure» med artisten Mia Dimšić.

Bandet Citi Zēni er selverklærte prinser av rap og popdivaer fra 21. århundre, som lager alternativ enhjørningspop. De oppfordrer til refleksjon med sine satiriske sangtekster, og streber alltid etter å ha en energisk tilstedeværelse på scenen.

Låten deres «Eat Your Salad» har allerede tatt nettet med storm med sitt grønne budskap. Det er nemlig en hyllest til miljøvennlig livsstil og økologisk kosthold. En fanesak for bandets seks medlemmer.

Monika Liu tar med seg låten «Sentimental» fra Litauen inn i den 66. utgaven av Eurovision Song Contest.

Det er første gang siden 2001 at Litauen synger på sitt eget morsmål.

I fjor fikk Malta en topp 10-plassering med låten «Je Me Casse».

«Out Of Sight» skal representere landet i Torino, og skal fremføres av Emma Muscat.

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov skal representere Moldova i Torino. Det er tredje gang Zdob şi Zdub står på Eurovision-scenen.

Første gang var i Kiev i 2005, da de endte på sjetteplass, og deretter i 2011 i Düsseldorf hvor de endte på tolvteplass.

I Torino står de på ESC-scenen igjen med punk-folk rocklåten «Trenuleţu».

Montenegro returnerer til ESC etter en kort pause fra konkurransen.

Denne gangen med artisten Vladlana. Hun studerte musikk som ung, med fokus på musikkteori og opera. I 2003 slapp hun sin første singel, og har siden den gang hatt en allsidig karriere. Både innen musikk og journalistikk. Hun har lansert motemagasinet på nett Chiwelook, hvor hun sitter som redaktør.

Låten slippes snart og heter «Breathe».

Foto: Promo

S10 (uttales: 'ès-ten’) representerer Nederland. Stien den Hollander er en 21 år gammel sanger, rapper og låtskriver som allerede er velkjent i den nederlandske alt-pop scenen.

Låten hennes kommer på et senere tidspunkt.

Foto: Promo

For første gang siden 2015 har det nord-makedonske folk fått være med å stemme frem sin favoritt til Eurovision Song Contest.

Andrea ble den heldige vinneren og skal representere Nord-Makedonia med låten «Circles». Hun fikk toppscore hos både publikum og den internasjonale juryen som var delaktige i avgjørelsen.

Brødrene Keith og Jim møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet. Siden da har de erobret hver eneste planet i universet med musikken sin, og er dermed det største bandet i galaksen – noensinne.



Den 20. juni 1969 dalte profeten Neil ned fra himmelen. De kalte han for «mannen med de sterkeste armene». Han lovet å hjelpe Keith og Jim med å bli superstjerner på jorden.

Han skulle komme og hente dem når de hadde skrevet den beste sangen i hele universet. Neil kom dessverre aldri tilbake, men Subwoolfer fikk tak i DJ Astronaut og har nå kommet seg til Jorden.

Nå skal de lete etter Neil, og ta den musikalske tronen med sangen «Give the Wolf a Banana».

Subwoolfer - give that wolf a banana Du trenger javascript for å se video.

Krystian Ochman skal fremføre «River» for Polen i årets Eurovision Song Contest i Torino.

San Marino er årets minste nasjon i konkurransen med sine 34 000 innbyggere.

I år sender de Achille Lauro med låten «Stripper» til Eurovision Song Contest.

Foto: Promo

Spania sender artisten Chanel Terrero, oppkalt etter ingen mindre enn verdens største motedesigner Coco Chanel. Hun er opprinnelig født i Havanna, Cuba og flyttet til Catalonia da hun var fire år gammel.

Hun har fortalt at hun har drømt om deltakelse i ESC helt siden hun var liten. Nå skal drømmen gå i oppfyllelse med den første låten hun har sluppet som artist: «SloMo».

Slovenia har valgt å sende bandet LPS (Last Pizza Slice) til Torino med låten «Disko».

Tsjekkia deltar i ESC for tiende gang i år. Denne gangen med bandet We Are Domi som tar med seg låten «Lights Off».

Bandet består blant annet av Casper Hatlestad fra Stavanger og Benjamin Rekstad fra Nesodden. De møtte vokalist Dominkia Hasek mens de studerte musikk i England, og flyttet til Tsjekkia i august 2020.

Her ble de oppfordret til å sende inn bidrag til den tsjekkiske nasjonalfinalen, som de til slutt vant etter de fikk flest poeng fra juryen og internasjonale fans.

Det har vært kompliserte tilstander i årets utvelgelse i Ukraina.

Først vant artisten Alina Pash den nasjonale finalen. Etter det kom frem at noen hadde forfalsket reisedokumentene hennes etter et opphold på Krim-halvøya i 2015, trakk hun seg.

En betingelse for å kunne representere Ukraina i Eurovision, er at artisten ikke kan ha reist til Krim-halvøya fra russisk side siden annekteringen i 2014.

EBU (som organiserer Eurovision) har ikke offisielt bekreftet hvilken artist som skal representere Ukraina, eller om de trekker seg.

Østerrike holder rekorden på flest år mellom ESC-seire. De har tidligere vunnet to ganger, første i 1966 og deretter 48 år senere i 2014.

Kringkaster ORF har bestemt at den verdenskjente DJ-en DJ LUM!X skal representere landet sammen med vokalist Pia Maria. De skal i ilden i første semifinale tirsdag 10. mai. Låten «Halo» ferdigstilles i disse dager og er forventet sluppet i mars.

Luca Michlmayr som han egentlig heter har over 700 millioner strømminger på musikken sin og har sluppet låter vi har hørt på norske radiostasjoner som megahiten «Thunder» som ble sluppet i fjor sommer. DJ LUM!X regnes som en av Østerrikes mest suksessfulle artister.