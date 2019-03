Twitter eksploderer etter omstridt Michael Jackson-dokumentar

I USA slapp HBO søndag den første halvdelen av den todelte Michael Jackson-dokumentarfilmen «Leaving Neverland».

Dokumentarfilmen hvor to menn står fram med påstander om at popstjernen Michael Jackson misbrukte dem som barn, sendes på NRK søndag 10. mars.

Den får nå intense reaksjoner på sosiale medier.

Wade Robson var kun fem år da han vant en dansekonkurranse og fikk møte Michael Jackson. Foto: Stephanie Safechuck archive/Amos Pictures

I dokumentaren står James Safechuck og Wade Robson, begge i trettiårene, fram med påstander om at Michael Jackson misbrukte dem seksuelt som barn.

De ble venner med den avdøde popartisten da de var sju og ti år gamle, og beskriver i detalj hvordan han begikk seksuelle overgrep mot dem.

Slakt, støtte til ofrene, raseri, vantro, benektelse og oppfordring til boikott av HBO er noen av reaksjonene fra publikum etter at dokumentaren ble sluppet.

Siden premieren på Sundance-festivalen i februar, har dokumentaren blitt kritisert for å være ensidig, og kun belyst fra ofrenes perspektiv. Jackson-familien mener de ikke fikk komme til orde i filmen, og at heller ingen av Michael Jacksons støttespillere eller forsvarere får slippe til.

Familien går til rettslige skritt mot HBO.

Men regissør Dan Reed argumenterer for at dokumentaren handler om guttene og deres familier, ikke om popartisten.

Wade Robson (til venstre) sammen med regissør Dan Reed og James Safechuck (til høyre). Bildet er tatt i forbindelse med lanseringen av filmen. Foto: Taylor Jewell / AP

BBC fjerner Jackson

Mange på sosiale medier spør seg om det fortsatt er greit å høre på Michael Jacksons musikk, etter å ha hørt historiene om de angivelige overgrepene. BBC Radio 2 tok forrige uke et standpunkt.

De har fjernet Michael Jacksons låter fra spillelistene, ifølge The Times. Den siste Jackson-låten som ble spilt på kanalen var «Rock With You» lørdag 23. februar.

– Vi vurderer all musikk på eget grunnlag, og vurderingene blir alltid tatt med tanke på relevant publikum og kontekst, står det i uttalelsen fra BBC.

«Leaving Neverland» slippes i Storbritannia onsdag denne uken.

Kritiske til offerets troverdighet

Oprah Winfrey uttalte nylig at: «Det er på tide å ta farvel med Michael Jackson – en siste gang», noe som også har skapt voldsomme reaksjoner fra urokkelige Jackson-fans.

Oprah Winfrey har intervjuet de to angivelige overgrepsofrene fra dokumentaren «Leaving Neverland». Foto: Jordan Strauss / AP

TV-legenden har intervjuet James Safechuck, Wade Robson og regissør Dan Reed, og samtalen deres skal vises kort tid etter at del to av dokumentaren slippes.

Intervjuet er gjort i opptak og ble spilt inn foran en rekke mennesker som har opplevd seksuelle overgrep.

Intervjuet sendes mandag kveld lokal tid.

De to mennene har tidligere nektet for at Michael Jackson begikk overgrep mot dem.

Det er noe av grunnen til at flere er kritiske til troverdigheten deres. I vitneboksen under rettsaken mot Michael Jackson, sa Wade Robson at Jackson aldri hadde misbrukt ham. I 2013 gikk han tilbake på denne forklaringen.

Mange Twitter-brukere kommenterer under emneknaggen #MJInnocent, der kildene i dokumentaren blir kritisert, og flere nevner den lange etterforskningen som førte til at han i 2005 ble frikjent på 12 punkter som omhandlet seksuelle overgrep og frihetsberøvelse.

Sendes på NRK

Gjennom sitt liv mottok Michael Jackson flere anklager om overgrep. Da de først begynte å dukke opp i 1993, var det mange som nektet å tro at popstjernen kunne være skyldig i å ha forgrepet seg mot unge gutter.

Saken gikk heller ikke til retten, men ble løst ved forlik.

Kongen av pop døde av hjertestans 25. juni 2009 da han var 50 år gammel.

Dokumentaren sendes på NRK søndag 10. mars. Den morgenen legges den også ut på strømmetjenesten NRK TV.

