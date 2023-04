Påskekrimmen som lurte landet

I februar 1923 satt to bergenske studenter på en hybel i Kristiania og klødde seg i hodet. Bekymringen deres var den samme som alle studenter alltid har slitt med: penger.

Den ene, Nordahl Grieg, skulle senere bli en berømt forfatter, men i 1923 hadde han bare gitt ut en diktsamling, og det ble man heller ikke den gang rik av. Så hvordan skulle han og tjommien Nils Lie skaffe seg penger til livets opphold?

Hva med et ran? Norges Bank, kanskje? Eller en gullsmedbutikk? Nei, de var jo ikke ranere. De var bare to studenter hvis penn var mektigere enn sverd. Kanskje de heller skulle skrive om et ran?

Det var ikke lenge til påske, og nordmenn likte å ta med seg lett underholdningslitteratur til fjells. Kunne en spenningsroman om et ran i påsken være løsningen på pengeproblemene?

De satte i gang med å skrive en påskeroman som skulle vise seg å få mer oppmerksomhet enn de to bergenserne hadde sett for seg.

100 års glemsomhet

100 år etter de fattige studentenes idé om en påskeroman, har historien om dem blitt hentet fram med jevne mellomrom – ofte av journalister som lurer på om det er en sammenheng mellom påskeromanen til Grieg og Lie, og den norske påskekrim-tradisjonen.

Det vet bergenser og krimforfatterlegende Gunnar Staalesen alt om.

En gang skrev han en kronikk der han lurte på om den norske pressen hadde fått kollektiv hukommelsessvikt, siden han årlig fikk spørsmål om hva det er med nordmenn og påskekrim. Det satt derfor langt inne å sende ham en melding og spørre om det samme.

Staalesen har selv skrevet krim i mange tiår. Det har blitt bøker, film, TV-serier, og krimgåter på påskens melkekartonger og melposer. Og det viser seg, heldigvis, at han mer enn gjerne prater med journalister om påskekrim.

– Ingen andre land enn Norge har påskekrim. Dette er et helt særnorsk fenomen, forteller han.

Noen tenker kanskje at påskedramaet på Golgata la grunnlaget for at vi er så interessert i krim, men historien om Jesus foreligger som kjent på flere språk og eksisterer i mange andre land som ikke har noen påskekrimtradisjon.

Selv ikke England, et av landene der krimlitteraturen ble til, driver med påskekrim, forklarer Staalesen.

Både i Sverige og Danmark har de massevis med krim, og nordisk noir har blitt en eksportartikkel, men kun Norge har påskekrim. Svenske forlag prøver med jevne mellomrom å lansere det særnorske konseptet, men har ikke helt fått det til.

Så hvorfor bare i Norge?

– Hovedforklaringen er vel at det er få steder man har en såpass lang og etablert påskeferie som i Norge, sier Staalesen.

Går man 100 år tilbake i tid, pleide nordmenn å pakke påskesekken med pocketbøker som både var lette i vekt og innhold. Det fantes ikke radio og TV, så da koste man seg med underholdningsromaner av typen man ikke anså som høyverdig nok til å ha stående i bokhyllen hjemme.

Det var på denne tiden Nordahl Grieg og Nils Lie tenkte de skulle skaffe seg noen raske penger ved å skrive en roman. Og ikke bare ville de gi ut boken i påsken, de ville også skrive om påsken.

«JONATHAN JERV»: Nils Lie og Nordahl Grieg valgte å skrive under et annet navn, såkalt pseudonym, som var vanlig i kriminallitteraturen på den tiden. Foto: GYLDENDAL / UKJENT/ERNST SCHWITTERS

Men hva skulle historien handle om? Ironisk nok endte de opp med å skrive om unge menn på jakt etter raske penger. Ran var allerede på blokken, men det var ikke så «påskete» å rane en bank. Dessuten ville den antagelig være påskestengt.

Påskefjellet var derimot åpent.

Millionranet

Bergenstoget pleide å være fullt av turister på vei til fjellet, og de var stinne av penger. De ville bli et lett offer for en gruppe togranere.

I starten ville Grieg og Lie tulle litt med to av datidens krimforfattere som også hadde skrevet spenningsbøker der Bergenstoget spilte en rolle. Men etter hvert ble de nok grepet av alvoret og diktet om kapp.

Ideen fikk de i februar, og for å rekke å få boken ut til påske, måtte de jobbe i et helt annet tempo enn de var vant til fra studiene.

De ble enige om å skrive annethvert kapittel, og daglig leste de gjennom hverandres tekster i den kalde hybelen. Tidvis ble temperaturen litt høyere, spesielt hvis de forskjellige kapitlene ikke passet sammen, men de hadde neppe tid til langvarige krangler.

Hovedpersonene i boken hadde skaffet seg sine raske penger etter å ha ranet bergenstogpassasjerene midt på natten. Med over 40.000 kroner i lommene, noe som tilsvarer over en million i dag, hoppet de av toget i fart og forsvant på ski. Tilbake på toget lå en skuddskadet konduktør og en av røvernes forsmådde ekskjæreste som tilfeldigvis var passasjer.

Til alt overmål havnet 1. påskedag på 1. april, noe som forsinket politiet. De trodde selvfølgelig det var snakk om en spøk.

Fortellingen var nå ferdig. Det gjensto bare et stort hinder før også Nordahl Grieg og Nils Lie kunne fylle lommene med sedler: Hvordan få historien ut til folket?

Tidenes PR-triks

Harald Grieg, Nordahl Griegs storebror, ble etter hvert en ledende skikkelse i norsk bokbransje. I 1923 var han direktør i forlaget Gyldendal. Han var altså den som kunne avgjøre om påskeromanen «Bergenstoget ranet i nat» faktisk ville bli utgitt. Tidligere hadde han publisert brorens diktbok, men den hadde vært temmelig langt unna å være en suksess.

– Du vil ikke innbille meg at noen gidder lese det tøyset! sa broren etter å ha lest manuset.

Men blod var tykkere enn vann, og Harald gikk med på å gi ut enda en av brorens bøker, på én betingelse: Slutten var absolutt forkastelig og måtte endres! At ikke de unge mennene som ranet toget, angret seg og kom på bedre tanker til slutt, var direkte uanstendig, mente storebror Grieg.

Lillebror Grieg nektet å endre det siste kapittelet. Hele handlingen var bygd opp mot denne slutten, mente han. Men så ble det som det ofte blir i søskenkrangler, storebrødre vinner, i hvert fall når de sitter på pengesekken som skal finansiere en bokutgivelse.

Det siste kapittelet fikk en mer anstendig slutt, det vil si at røverne leverte pengene tilbake etter å ha vunnet stort på kasino i utlandet. Deretter ble boken sendt i trykken.

Så kom genistreken som gjør at denne boken fremdeles huskes 100 år senere.

BRØDRENE GRIEG: Nordahl og Harald sto sammen med Nils Lie bak «Bergenstoget plyndret i nat». Foto: Nasjonalbiblioteket

Storebror Harald hadde nemlig lagt en storslagen PR-plan: Det skulle være reklame for boka øverst på første side i alle Oslo-avisene, med kjempestore bokstaver.

I dag ville vi kanskje kalt det klikkagn, falske nyheter eller innholdsmarkedsføring, men i 1923 fantes ikke slike ord. For da folk fikk se avisforsidene lørdag 24. mars, forsto de neppe at de var vitne til en bokannonse.

Øverst sto det nemlig, med store bokstaver: «BERGENSTOGET PLYNDRET I NAT!» Med liten skrift ved siden av sto det: «Pris 2 kroner, Gyldendal».

Det fantes ikke radio eller TV, så avisene var eneste nyhetskilde, og det tok ikke lang tid før avisredaksjonene og NSB ble nedringt av bekymrede folk.

Misforståelsen ble raskt oppklart, men all oppmerksomheten boken fikk, gjorde at boka ble revet vekk fra butikkhyllene.

Storebror Harald hadde fått det som han ville.

– Med det samme jeg så det manuskriptet, været jeg suksessen, skal direktøren ha fortalt senere.

Boken ble ikke den gang kalt for påskekrim, men kombinasjonen av påske og krim var herved satt. Før dette ble det brukt begrep som påskelektyre, påskeromaner og lignende som betegnelse for lett underholdning til høytiden.

Selve begrepet påskekrim dukket først opp noen år senere. Men den populære boken ble en spire til at påsken ble en populær krimsesong. Og maken til boklansering hadde man neppe sett før.

– Det sier noe om Harald Griegs evne til å kombinere seriøst forleggeri med dristig markedsføring, sier nåværende sjefredaktør i Gyldendal, Kari Marstein.

VERDIFULL FØRSTEUTGAVE: Denne kan være verdt opp mot 10.000 kroner, hvis du finner en utgave på hytten som er i god stand.

Etter at påskekrimtradisjonen var etablert i bokbutikkene, ville også NRK prøve seg, først på radio, deretter på TV. Dette var noe helt nytt for folk. Vanligvis måtte de vente en uke mellom episodene i en spenningsserie. Nå fikk de en ny episode hver påskeferiedag.

Påskekrim ble en suksess og en vane. NRK skal ha prøvd å droppe påskekrim på radio et år, med det resultatet at publikum ble rasende. I år tilbyr de fleste kanaler og strømmetjenester påskekrim.

Det ble med den ene påskekrimboken fra Nils Lie og Nordahl Grieg, eller «Jonathan Jerv», som var pseudonymet de brukte. Men boken fortsatte å generere penger, ikke minst da den noen år senere ble film.

I et brev skriver Grieg til kompisen: «Min beste takk for din pengeutpresservirksomhet i anledning Bergenstoget. Ja ved Kristi hellige blod nu er det vel plyndret!»

Begge to fortsatte sine litterære karrierer, og etter hvert ble nok Nordahl Grieg mer kjent for diktet «Til ungdommen» enn for påskekrim. De to holdt tett kontakt inntil Grieg døde kun 41 år gammel under 2. verdenskrig.

KRIGSOFFER: Journalisten Nordahl Grieg døde i 1943 da han var med et britisk bombefly på tokt over Berlin. Flyet ble skutt ned, og alle om bord døde. Foto: Nasjonalbiblioteket

Gyldendal, forlaget som ga ut «Bergenstoget …», gir selvsagt ut krim også denne påsken, slik de har gjort i mange tiår. Bergenser og krimforfatterlegende Gunnar Staalesen debuterte selv som krimforfatter på Gyldendal etter å ha vunnet en skrivekonkurranse der Nils Lie satt i juryen.

– Jeg er jo da også bergenser, så jeg følte jo litt at jeg hadde overtatt stafettpinnen fra Jonathan Jerv.

Kilder: «Festskrift til Harald Grieg», «Et varig vennskap: 46 brev fra Nordahl Grieg til Nils Lie», «Bergenstoget plyndret i nat», «På sporet av Bergenstoget», Dagbladet, Klassekampen.

