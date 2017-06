Linn Skåber får drøymeprogram på NRK1

NRK håper fredagsunderhaldninga skal gå rett heim til hausten. Bokstaveleg tala. Kvar veke bankar programleiarane Linn Skåber og Ronny Brede Aase på hos ein vertsfamilie ein eller annan stad i landet for å lage «Linn og Ronnys Tacoshow».

Dei har også med seg pianist Lars Andreas Aspesæter og utegåande tacoreporter Yousef Hadaoui når dei til hausten startar oppsøkande underhaldnings-tv.

– Draumekonsept

Yousef Hadaoui har laga nettserien «Svart humor» for nrk.no. Til hausten blir han utegåande tacoreporter i NRK si nye fredagsunderhaldning. Foto: NRK

Då tilbodet kom om å vere programleiar i tv-showet kom frå NRK, var ikkje Linn Skåber i tvil om at dette var noko ho skulle gjere.

– Eg har lenge fantasert om å få kome heim til folk for å underhalde. Når eg har vore på turne, har eg ofte leikt meg med tanken om å ringe på ei tilfeldig dør, og be om å få kome inn. Difor kunne eg ikkje seie nei når NRK ringde og hadde drøymekonseptet.

I løpet av åtte veker familiar frå heile landet få besøk av «Linn og Ronnys Tacoshow». Dei skal ha med seg kjendisgjestar som er skreddarsydd for vertsfamiliane dei kjem til. I tillegg har dei med seg ein artist som skal spele live i stova.

Slik kan det sjå ut når NRK kjem på besøk:

Linn & Ronnys Tacoshow Du trenger javascript for å se video.

Hyllar kvardagsfamilien

Men sjølv om det blir kjente gjestar og artistar i programmet, så er det vertsfamiliane som skal stå i sentrum i den nye tv-serien. Eit par tusen familiar har meldt si interesse for å vere med i programmet. Skåber seier ho gler seg spesielt til å få eit innblikk i kva fredagsritual dei ulike familiane har. Og så gler ho seg til å vise ulike måtar å leve saman på.

– Vi skal hylle kvardagsfamilien. Vi skal besøke svært ulike familiar med ulik samansetjing. Det blir gøy å spegle Norge på denne måten, og få vist fram ulike familiekonstellasjonar.

Tilbake i Gullrekka

Det er fire år sidan sist Linn Skåber var ein del av Gullrekka til NRK. I 2013 slutta ho som fast paneldeltakar i «Nytt på nytt» etter seks år i stolen. Foto: Julia Naglestad / NRK

Med «Linn og Ronnys Tacoshow» er Linn Skåber tilbake i NRK si gullrekke på fredagar, fire år etter at ho slutta i «Nytt på nytt». Ho var fast paneldeltakar i det populære satireprogrammet i seks år, men gav seg for å prioritere andre prosjekt. No gler ho seg til å kome tilbake:

– Det blir fint. På mange måtar kjennest dette som å kome heim igjen. Eg hadde det veldig morosamt sist eg var ein del av fredagsunderhaldninga på NRK. Så det blir koseleg nå kome tilbake til hausten.