– Det er vilt, det er den mest innbringende konserten jeg har gjort noen gang. Det tyder jo på at folk setter veldig pris på disse strømmekonsertene, for det er tross alt frivillig å betale, forteller Erlend Ropstad.

Han holdt konsert på Sentralen i Oslo søndag kveld med 1500 seere som logget seg på for å følge konserten direkte via arrangementet «Koronerulling» på Facebook.

–Det hadde vært som å fylt opp Sentrum Scene i Oslo, og det er hyggelig, sier han.

For å følge retningslinjene fra offentlige myndigheter med å hindre spredning av koronaviruset, spiller norske artister konserter uten publikum til stede i lokalet de selv befinner seg i.

Totalt er hans strømmekonsert nå sett av rundt 30.000, og det har resultert i at mange har donert penger via Vips og nettstedet Spleis.

Så langt har det gitt Ropstad en inntjening på 125.000 kroner.

– Veldig mange så på, og veldig mange kjøpte en billett og da ble det min mest innbringende konsert, forteller han.

– Helt enormt

Mandag kveld spilte blant annet Kristian Kristensen live fra Sentralen i Oslo. Han hadde ikke tenkt på hvor mye penger som kan komme inn.

– Jeg gjør dette fordi jeg vil sette søkelys på musikken. For folk som er leie og ensomme hjemme kan få følelser som binder dem til verden med musikk, sier Kristensen.

Han tror denne måten å fremføre konserter på er en dykk inn i fremtiden når det gjelder teknologi og å få ut konserter til store publikum på.

– Det blir rart, sykt deilig, men også kjempekleint uten applaus, men jeg tror dette også er fremtiden, sier han.

Publikumet som fulgte Kristiansen digitale konsert mandag kveld, gav han en inntjening på 200.000 kroner.

– Helt enormt. Jeg klarer ikke å begripe hvor stort dette er. Jeg er enormt takknemlig, sier Kristiansen til NRK sent mandag kveld.

Han legger til at det var veldig deilig med alle tilbakemeldinger siden han var så alene på scenen uten publikum i salen.

Krisitan Kristensen fikk 200.000 kroner under mandagens digitale konsert. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

– Tatt litt av

Christer Falck er en av personene bak konsertinitiativene som holdes på sentralen i Oslo.

– Jeg drømte om at det skulle bli bra, men nå har det begynt å ta av litt. Det er gøy for dette er artister som ikke har inntekter på lang tid, så at de får en slik opplevelse og en liten pustepause er deilig å kunne være med på, sier han.

Veldig mange av Falcks venner er musikere som han bekymret seg for da regjeringen forbød en rekke kulturarrangement som et tiltak for å redusere smitten av koronaviruset.

– Jeg tenkte umiddelbart at her er det mange av mine venner som kommer til å slite. Så vi kasta oss rundt kjapt og fikk sentralen som vi spiller på som stiller med en haug av folk, lyd- og kamerafolk til dispensasjon, forteller Falck.

Christer Falck er med på initiativet til koronarulling, der folk kan frivillige donerer et beløp for konserten de hører på. Foto: Eskil Wie Furunes / Eskil Wie Furunes

Fremtiden

Han tror det sitter veldig mange mennesker hjemme nå som kjeder seg, og som opplever det som luksus å få favorittartisten sin rett hjem i stua. Samt at dette er med på å utvikle nye forretningsmodeller.

– Det kan være veldig bra for artister, men også kan være skumle for mange, så man må sørge for en balanse i systemet sier han.

Han tror mange artister kan komme til å bruke dette til et supplement til vanlige konserter fremover.

– Konsertarenaer er nok ikke så glad i dette her, og det kan være noen som kan slite litt på sikt. Det vi ønsker i første omgang nå er å ta vare på så mange artister som vi klarer, så kan vi redde resten av verden senere, sier han.

Flere andre artister har også holdt digitale konserterer, deriblant Sondre Lerche. Han er i karantene etter hjemkomst utlandet nylig, og streamet en konsert hjemme fra stua på Facebook-siden Brakkesyke 2020.

– Alle monner drar når det plutselig oppstår så voldsomme omveltninger og forandringer. Det er merkelige tider, og da er det veldig fint å kunne gjøre denne typen ting og samtidig kunne tjene penger på det, sa Sondre Lerche til NRK.

Les også: Ble stoppet av koronaviruset: Nå lager de Norges første digitalfestival