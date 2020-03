Her spiller Sondre Lerche hjemme i stua – for folk hjemme i stua

Flytter Infernofestivalen til 2021

Årets utgave av den legendariske blackmetalfestivalen måtte avlyses på grunn av fare for smittespredning av koronaviruset. Dermed gjenoppstår Inferno i påsken neste år, 1. til 4. april med band som blant andre Kreator, Triumph of Death, Venom, Gorgoroth, Marduk, Ihsahn, Kampfar, Ved Buens Ende, Vreid, Kadaver, Uada, The Great Old Ones, Myrkskog og Sylvaine (NTB).