Hundretusener har hatt det fint på musikk­festivaler i sommer. Bra musikk, bra vær og god stemning.

Foreløpige tall fra festivalene viser at rundt 80 prosent av artistene var menn, festivalene sett under ett. Samtidig er forskjellene store.

Noen festivaler drar seg opp mot 40-tallet, mens andre knapt har en kvinne på plakaten.

En trist realitet som ikke overrasker. Sondre Justad om kjønnsbalansen

Hvert år legges det fram tall som dokumenterer skjev kjønnsbalanse, og hvert år stilles det samme spørsmålet: Hvordan få flere kvinner opp på scenen?

To kvinner som definitivt har stått på scenen i sommer er Haley Shea fra bandet Sløtface og Kaja Gunnufsen. Begge har vært i bransjen en god stund, og begge er opptatt av den skjeve bookingen.

PÅ TIDE Å TA GREP: Mener Kaja Gunnufsen og Haley Shea. Foto: Bård Skar/NRK

Trenger mangfold

– Men hvis folk har det fint på festival, spiller det noen rolle hvilket kjønn som spiller?

– Ja. Vi spiller for et publikum som består av kvinner og menn. Da er det viktig at de historiene vi forteller gjennom musikken er representative for begge kjønn. Ikke bare fra kvinne til kvinne, men også fra kvinne til mann. Kvinner har ofte et annet perspektiv og skriver annerledes enn menn. Det mangfoldet trenger publikum, sier Haley Shea.

Kaja Gunnufsen spilte på Trevarefest i Henningsvær i sommer. Sammen med 20 menn og en kvinne til.

– Jeg ble overrasket, dette er en festival med mye pop og rock, og det burde ikke være vanskelig å finne kvinnelige artister. Men jeg tror ikke mangelen på kvinner er vond vilje, men et utslag av manglende bevissthet, sier Kaja Gunnufsen.

IKKE VOND VILJE, men ubetenksomhet, mener Kaja Gunnufsen. Foto: Øyafestivalen/Helge Brekke

– Bør kvinner kvoteres inn på festival­programmene?

– Som feminist har jeg vært skeptisk til kvotering, men jeg har kommet fram til at det er nødvendig i en overgangsfase. Det kreves nok ekstra innsats for å booke kvinner til for eksempel hiphop-festivaler, men de finnes.

De to artistene trekker fram to faktorer som kan løse kvinnemangelen på festivalscenene:

Skolering av jenter som vil spille i band. Bevisstgjøring av arrangører.

Opplæring

Begge er engasjert i opplæring av jenter som vil spille. AKKS er en idealistisk organisasjon som arbeider for kjønnsbalanse og likestilling i musikklivet. Haley Shea er kursansvarlig og Kaja Gunnufsen hovedlærer for bandskolen. Som kun er for jenter.

– Dette handler ikke om å diskriminere gutter, men om å etablere et trygt sted der vi unngår de stereotype rollene med gutter som spiller bass og trommer, og jenter som synger og spiller piano, sier Kaja Gunnufsen.

Hun og Haley Shea har stor tro på at dette vil rekruttere og motivere flere jenter til å spille i band, og i løpet av få år utligne mannsdominansen i denne delen av musikklivet.

Bevisstgjøring

Haley Shea og bandet Sløtface er et av de store navnene i norsk rock for tida, med konserter på de største festivalene i Norge og i utlandet. «Det måtte et band fra Stavanger til før publikum gikk amok», skrev Dagsavisens anmelder etter årets Øya-konsert.

Men det er en annen Haley enn stagediveren som snakker med NRK om kvinnemangelen på konsertscenene.

Vi møter en analytisk og løsningsorientert kvinne som stadig trekker fram det ene ordet – bevisstgjøring.

VIL HA FLERE KVINNER PÅ FESTIVALSCENEN: Haley Shea. Foto: Maren Kvamme Hagen / NRK

– Når vi er på festivaler og jeg spør hvorfor de har booket så få kvinner, er svaret nesten alltid at de ikke har tenkt på kjønnsbalansen. Det er rett og slett mangel på bevissthet. Dette handler om at arrangørene må våge å booke også det som er ukjent for dem, ta sjanser. Noen av oss kommer til å fortsette å snakke om dette, stille spørsmål og få arrangørene til å tenke på kjønnsbalansen fra dag en i bookingen, sier Haley Shea.

Justad: – Vi menn må fronte saken

– En trist realitet som ikke overrasker, sier en av sommerens største headlinere, Sondre Justad om tallene.

MED-MENN MÅ BIDRA: Popsanger Sondre Justad fra Lofoten mener noe må gjøres med den skjeve fordelinga. Foto: Tom Øverlie / NRK

Justad mener det gjenspeiler et samfunnsproblem.

– Vi er ikke i mål med likestilling. Musikkbransjen har åpenbart en jobb å gjøre her, og vi burde gå foran og synliggjøre at vi tar dette på alvor, sier han.

Sondre Justad tror ikke på en 50/50-kvotering, men mener menn i musikkbransjen har et særlig ansvar for å framsnakke og synliggjøre kvinnene.

Og fortsette å snakke om dette.

– Dette handler mest om bevisstgjøring. Musikkbransjen må selv bidra til å skape kvinnelige forbilder.

Tas på alvor

De aller fleste norske konsertarrangører er med i Arrangørforum. Talsperson Gry Bråtøymyr sier til NRK at årets festivalsesong ennå ikke er over, og at de eksakte tallene for kjønnsbalansen derfor ikke er klare.

Men hun går god for anslaget på rundt 80 prosent menn og 20 prosent kvinner, som i 2017.

– Men bransjen tar dette på alvor. Vi har et sterkt fokus på forbedring gjennom argumentasjon og økt bevissthet. Og vi forventer at arrangørene tar nødvendig ansvar. Det er ikke bra at situasjonen er slik, sier hun.

80-20 flere steder: Ekspandér faktaboks Det er ikke bare på festivalscenen vi finner 80-20-tallet. Vi finner den samme fordelingen i medlemsmassen til låtskriverorganisasjonen TONO og artistorganisasjonen Gramart. I et intervju med nettstedet Byas sier Gramarts kommunikasjonsansvarlig, Anders Nielsen, at de jobber med å utjevne kjønnsforskjellene, selv om han synes det er en vanskelig problemstilling. – Generelt er dette noe vi må prøve å bedre. Det vil føre til et rikere musikkliv, sier han til Byas.

