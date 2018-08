Tirsdag kommer Norges første «true crime»-serie; «Hvem drepte Birgitte», på TV2. Den er basert på Bjørn Olav Jahrs bok fra 2015, om drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Nå vil forfatteren også lage TV-serie om Baneheia-drapene. Forrige uke ble det kjent at det regionale filmsenteret «Filmkraft» i Rogaland gir 150.000 kroner i utviklingsstøtte til dokumentarserien.

18 år siden

TV-serien blir basert på boken som Bjørn Olav Jahr ga ut i fjor, «To historier - en sannhet».

Boken handler om saken hvor Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble bare 8 og 10 år gamle.

– Vi er i en tidlig fase. Det må bli en dokumentarserie som belyser alle sider av saken, hvor vi må være svært varsomme. Dette er en forferdelig sak, det må vi ha i bakhodet hele veien.

Det har gått 18 år siden drapene. To personer ble dømt for drapene, men i boken fra 2017 hevder forfatteren at Viggo Kristiansen ikke begikk noen av dem.

Det Jahr vektlegger i boka, er forhold han mener politiet og domstolen har sett bort fra.

– Det var det som trigget meg i historien. Alle hadde slått seg til ro med at Jan Helge Andersens historie stemte, om at Viggo Kristiansen skulle være hovedmannen. Kristiansen fortalte en annen historie. Derfor forteller jeg begge historiene.

Forfatter Bjørn Olav Jahr med produsent og regissør Bjørn Eivind Aarskog i forbindelse med TV-serien om Birgitte Tengs.

Følelser, ikke fakta

Jan Helge Andersen har selv avvist påstandene i boka om at han var alene om å utføre drapene. Moren til Andersen, Berit Andersen, har vurdert å anmelde Jahr etter beskyldningene mot sønnen i boken.

To personer ble dømt for Baneheia-drapene, men i boken fra 2017 hevder forfatter Bjørn Olav Jahr at Viggo Kristiansen ikke begikk noen av dem. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Reaksjonene har vært blandede. Det var ikke uforventet, det er svært en betent sak. Jeg synes de fleste som har kritisert ikke har argumentert mot bevisvurderingene. Jeg synes argumentene handler mye om følelser.

Forfatteren forteller at han også har fått positiv respons på boken, også da han lanserte boken i Kristiansand i fjor.

– Jeg håper jeg er med på å opplyse og få debatt rundt en sak som er blitt fortiet, sier Jahr.

– Samfunnsoppdraget til en journalist er å ha et kritisk søkelys på etablerte sannheter. Selv om to rettsinstanser har vært gjennom og konkludert det samme, mener jeg ikke at man dermed må slå seg til ro med det. Bevis kan tolkes annerledes i 2018.

Advokat Arvid Sjødin er anmeldt til politiet for brudd på taushetsplikten. Sjødin skal ha lekket taushetsbelagt materiale fra Baneheia-saken til Jahr.

Drapsdømte Viggo Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse av Baneheia-saken blir tidligst behandlet i oktober. Gjenopptakelseskommisjonen har fått DNA-materiale fra drapene sendt til nye analyser.

NRK har vært i kontakt med generalsekretær i Stine Sofie-stiftelsen, Ada Sofie Austegard. Hun ville ikke kommentere saken.