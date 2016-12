Cashmere Cat-låt nominert til Grammy

Nominasjonene til den amerikanske musikkprisen Grammy er nå klare, og flere nordmenn er involvert i produksjoner som kan få pris. (Se full oversikt nederst i saken).

I klassen beste R&B-låt er Cashmere Cat, alias Magnus August Høiberg fra Halden, nominert som låtskriver for låten «Luv», framført av Tory Lanez.

I tillegg er han kreditert som komponist og produsent på Kanye Wests låter «Wolves» og «Frank's Track». Begge låtene er på albumet «The Life of Pablo», som er nominert i klassen for beste rap-album.

Den svært ettertraktede produsenten har tatt noen enorme steg siden karrieren hans startet med scratching og beatboksing på NRK Frokost-TV for 10 år siden.

Artistene som har sikret seg flest nominasjoner til prisutdelingen i februar neste år, er langt fra ukjente. Beyoncé er nå den mest nominerte i Grammy-historien etter å ha sikret seg ni nye nominasjoner. Drake, Rihanna og Kanye West følger hakk i hel med åtte hver.

Jarle Benhofts bidrag på Rihannas plate var av det tilfeldige slaget. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Jarle Bernhoft og Fred Ball var begge involverte i Rihannas siste plate «Anti», som nå er nominert i en av de aller gjeveste klassene, nemlig «Best urban contemporary album».

Bernhoft spiller bass og gitar på låta «Love on the Brain», og har tidligere snakket med NRK om sitt bidrag på Rihannas første album på tre år:

– Det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt. Men jeg føler ikke at det var noe kreativt høydepunkt, sa han til NRK P3.

Stargate nominerte igjen

I tillegg er de meritterte produsentene/låtskriverne Stargate fra Trondheim nominerte i kategorien «Best song written for visual media». Bidraget deres her er som låtskrivere for Shakiras låt «Try Everything».

De har tidligere både vært nominert til og vunnet Grammy-priser. Bare i 2008 ble de nominert for fem forskjellige sanger i seks kategorier i 2008.

Den trønderske produsent- og låtskriverduoen Stargate er nominerte for sitt bidrag på Shakiras låt «Try Everything». Foto: FRED PROUSER / REUTERS

Lydtekniker og musikkprodusent Morten Lindberg er en gjenganger ved Grammy-nominasjonene, og i år er han nominert hele tre ganger. Dette er det sjette året han er nominert til Grammy.

To av platene han har vært lydtekniker på er nominert i klassen for beste surroundalbum plater, nemlig hans egen plate «Reflections», samt platen «Maja S.K. Ratkje: And Sing ...». For «Reflections» er Lindberg også nominert i klassen «Best engineered album».

De nominerte er plukket blant 22.000 innsendte bidrag. Det skal deles ut pris i hele 84 kategorier. 12. februar 2017 deles prisene ut i Los Angeles.

Best urban contemporary album:

«Anti» – Rihanna (Fred Ball produsent, Bernhoft spiller gitar og bass på en låt).

Best song written for visual media:

«Try Everything» – låtskrivere: Mikkel S. Eriksen, Sia Furler & Tor Erik Hermansen (Stargate) Artist: Shakira. Låt: «Zootopia».

Best R&B Song:

«Luv», fremført av Tory Lanez, er produsert av Cashmere Cat.

Album of the year:

Justin Biebers album «Purpose» inneholder låten «Company», skrevet av Axident, alias Andreas Schuller.

Best engineered album, classical:

«Reflections» – Morten Lindberg, engineer (Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene).

Best choral performance:

«Himmelrand» – Dirigent: Elisabeth Holte (Marianne Reidarsdatter Eriksen, Ragnfrid Lie & Matilda Sterby; Inger-Lise Ulsrud, Uranienborg Vokalensemble.

Best Rap Album:

Cashmere Cat har produsert låtene «Wolves» og «Frank's Track» av Kanye West, som er nominert for plata «Life of Pablo».

Best chamber music/small ensemble performance:

«Reflections» – Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene

Best surround album:

«Reflections» – Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene).

«Maja S.K. Ratkje: And Sing ...» — Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Maja S.K. Ratkje, Cikada & Oslo Sinfonietta).