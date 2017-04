Magnus August Høiberg, musikkprodusenten Cashmere Cat, er kjent for å være svært tilbakeholden når det gjelder å dele fra sitt private liv.

Cashmere Cat deler ikke mer enn han må, og viser sjeldent ansiktet sitt på bilder. Her er han sammen med Benny Blanco på Grammy-utdelingen i februar. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Han gir få intervjuer til media og gjemmer stort sett ansiktet bak en caps eller sitt eget hår når han viser seg på offentlige arrangementer – som på den røde løperen på Grammy-utdelingen i februar.

Ikke engang på offisielle pressebilder har Høiberg stilt opp selv. Han har i stedet brukt venner.

Men i den helt ferske musikkvideoen til 9 (After Coachella), som ble sluppet tirsdag kveld, viser Høiberg frem både foreldrene, hjembyen Halden og nye sider ved seg selv.

Det kommer blant annet frem at han elsker hunder (ingen nyhet for dem som følger katten i sosiale medier), faren hans spilte bass i et punkeband og han har et tilbakevendende mareritt om at han har altfor store hender.

Se videoen her:

Låten 9 (After Coachella) er et av totalt 10 spor på Cashmere Cats debutalbum «9» som slippes fredag 28. april.

Det er danske Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, best kjent som MØ, som er vokalist på sangen.

Også den danske popstjernen er sentral i musikkvideoen, og vi blir blant annet litt bedre kjent med båden moren hennes og katten Cleopatra.

Videoen er laget av Eric Carlson og Aaron Anderson, regissert av Jake Schreier og Adam Newport-Berra og produsert hos Park Pictures.

Røper historien bak sangen

I forbindelse med debutalbumet har Cashmere Cat også stilt opp på et stort intervju med Thump, som er det canadisk-amerikansk tidsskriftet Vice sin kanal for elektronisk musikk.

I intervjuer røper Høiberg at arbeidet med musikkvideoen har vært noe av det mest skremmende han har gjort på lenge. Videoen er den første musikkvideoen han stiller opp i selv.

– Jeg vet ikke om jeg trenger å være så skjult lenger, sier han.

Videoen vier også tid til historien bak låten 9 (After Coachella) – som startet med at Høiberg møtte ei jente backstage på Coachella-festivalen i California i fjor.

Men han glemte både navnet og annen informasjon som kunne identifisere henne. Dermed startet han å søke etter henne på internett, i sosiale medier, for å prøve å spore henne opp.

– Etterpå følte jeg meg bare som tulling for å ha snoket på noen på internett så lenge uten at det kanskje førte til noe som helst, avslører han.

Så han valgte heller å lage en sang om hendelsen.