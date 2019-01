Nådeløst treffsikker

NRK Bok anmelder Ekspandér faktaboks TITTEL: Sérotonine

FORFATTER: Michel Houellebecq

FORLAG: Flammarion

Han heter av alle ting Florent-Claude Labrouste, Houellebecqs nye jeg-forteller. Det er et navn han hater fordi han mener det er for feminint og gir assosiasjoner i feil retning. Homofile menn har han ingenting til overs for, EU har han lite til overs for, nederlendere, nordiske turister eller franske politikere som alle er forutsigbare, enten de er på høyre- eller venstresiden, har han heller ikke mye godt å si om.

Michel Houellebecqs desillusjonerte og selvopptatte hovedperson har mye stygt å si om mange. Han er en usympatisk flåkjeft hvis selvmedlidenhet ikke på noen måte henger sammen med prøvelsene han utsettes for.

Nedenom og hjem

Likevel er misantropien ikke fullt så total som tidligere, tenker jeg. Menneskene vil alle leve lykkelige og i et lykkelig fellesskap, skriver Houellebecq, men denne lykken er nå definitivt uoppnåelig for vår mann.

Florent-Claude Labrouste er 46 år gammel. Han er agronom, med jobb for det franske landbruksdepartementet. Idet vi møter ham, er han på full fart nedover. Han er uten familie, uten venner, han har akkurat forlatt sin japanske samboer for å forsvinne uten spor. Alt han eier, får plass i en koffert. Han tar inn på hotell (på et av de få der det fremdeles er lov å røyke) og tenker at han ved hjelp av antidepressiver skal holde ut noen måneder til, i en nærmest vegeterende tilstand, før han gjør slutt på det hele.

Så er det bare det at han får en trang til å se igjen kvinnene som en gang gjorde ham lykkelig. Og som han kunne gjort lykkelige, om han ikke hadde sviktet. Akkurat den selverkjennelsen sitter langt inne. Men den er der.

Bedøvelse

Michel Houellebecq Foto: Thibault Camus / Ap Ekspandér faktaboks Født 1956

Fransk forfatter, poet og filmregissør, kjent for sine kontroversielle romaner

Ofte assosiert med ytre høyre fløy i fransk politikk. Regnes som en av Europas mest omdiskuterte forfattere

Romanene kretser ofte rundt middelaldrende, desillusjonerte menn med liten tro på samfunnet

Har vist en usedvanlig evne til å treffe tidsånden ved å skildre brennaktuelle temaer

Har mottatt mange priser, blant dem International IMPAC Dublin Literary Award i 2002 og den franske Goncourt-prisen i 2010

Utnevnt til ridder av den franske Æreslegionen 1. januar 2019

«Sérotonine» er tittelen på årets roman. Serotonin er et stoff som finnes i kroppen og som har betydning for vår regulering av kroppstemperatur, humør, søvn, appetitt og sexlyst. Mangel på naturlig serotonin settes ofte i sammenheng med depresjoner. Flere såkalte lykkepiller inneholder stoffer som skal øke serotonin-nivået. Men ingen medisin uten bivirkninger. Om antidepressivene kan hjelpe deg gjennom hverdagens gjøremål, kan de også gi kvalme, selvmordstanker eller dempe sexlysten.

Men hva er livet uten sex? spør Florent-Claude, og da kan det være på sin plass å sitere salige Aasmund Olavsson Vinje, som for 150 år siden skrev:

Det fyrste du hever at gjera Mann,

det er at døy,

naar ikki lenger du elska kann

den fagre Møy.

Visst er dette en roman om kjærlighet. Men evnen til å elske og bli elsket henger også sammen med viljen til å leve, til å la seg beruse – av vin, poesi eller dyd, som Houellebecqs landsmann Baudelaire ville sagt. Og som dikteren Baudelaire, som midt på 1800-tallet var blant de første som lot poesien også fylles av det skitne i livet, tar Houellebecq våre tarveligste sider inn i sin kunst.

Den som har lest Houellebecq før, vil vite at det ikke bare er den individuelle smerten han beskriver. Franskmannens force er nettopp å koble individets utfordringer til samtidens store spørsmål, slik for eksempel Vigdis Hjorth har vært så god til i sine siste bøker.

Florent-Claude er altså agronom. Som ung og uforferdet hadde han en slags tro på at det var mulig å drive et både etisk og bærekraftig landbruk i Frankrike. Ikke desto mindre tar han seg jobb i det amerikanske storkonsernet Monsanto, som har vært ute i hardt vær som produsent av genmodifiserte organismer. Hans eneste venn fra studietiden har overtatt farsgården for å drive melkeproduksjon i Normandie. Men selv ikke han, som har mulighet til å selge unna fra sin adelige families store landeiendommer, kan skape et anstendig levebrød av å holde kyr. Melkeprisen senkes, EU åpner for import. Hva skal bøndene gjøre?

Gule vester

Houellebecq på norsk Foto: Cappelen Damm/NRK Ekspandér faktaboks De grunnleggende bestanddeler (2002, oversatt av Per E. Fosser)

Plattform (2004, oversatt av Per E. Fosser)

Utvidelse av kampsonen (2005, oversatt av Thomas Lundbo)

Muligheten av en øy (2006, oversatt av Thomas Lundbo)

Lanzarote (2010, oversatt av Thomas Lundbo)

Kartet og terrenget (2011, oversatt av Thomas Lundbo)

Underkastelse (2015, oversatt av Tom Lotherington) Alle bøkene er utgitt i Norge av Cappelen Damm.

Vi har alle sett fortvilte franske bønder demonstrere. I denne romanen går det fryktelig galt. At Michel Houellebecq har registrert raseriet som de siste månedene har fått folk på landsbygda til å ikle seg gule vester og protestere mot det de mener er myndighetenes arrogante distriktspolitikk, er tydelig. Nok en gang værer Houellebecq tidsånden nærmest før den utfolder seg. Og: Han er i stand til å beskrive den for oss.

Representerer Florent-Claude Labrouste etablerte samfunnsstrukturer i forfall? Han er i alle fall et talerør for den typen mennesker som de siste ti-årene er blitt tutet ørene fulle av individets rett til å velge, til å kreve og til å forvente at verden er til for å erobres. Hvor ble solidariteten og samholdet av? Og hvordan takler den ensomme mannen en verden som ikke svarer til hans skyhøye forventninger?

Forteller-stemmen i romanen er gjennomgående sneversynt. I en ekstremt ubehagelig skildring ligger alt til rette for at Labrouste blir drapsmann. Hva er han i stand til, denne desillusjonerte, selvopptatte, deprimerte europeiske mannen som nærmer seg 50?

Michel Houellebecq har styrke nok til å la ham fremstå totalt avkledd, naken i all sin kvalmende begredelighet.

Tove Gravdal om Michel Houellebecq: Foto: Morgenbladet Ekspandér faktaboks – Er Michel Houellebecq en god inngangsport for å forstå Frankrike? – Ja, det vil jeg si. «De gule vestene»s sinne stammer jo fra det samme miljøet på landsbygda som han beskriver blant melkebøndene i Normandie, hvor handlingen i den nye boken utspiller seg. – Samtidig er det viktig å understreke at han er romanforfatter. Den forrige boken hans, for eksempel, handlet om at Frankrike kom til å velge en muslimsk president i 2022. Han fikk mye kritikkk da boken kom for å være islamofob og så videre, og den kom samtidig med angrepet på Charlie Hebdo 7. januar for fire år siden. På mange måter speilet hendelsene det Houellebecq hadde skrevet om. Men det han skrev om var fiksjon, det var en roman. – Jeg tror Houellebecq liker å være en provokatør. Han tar kontrære meninger når han opptrer som samfunnsdebattant og som person i offentligheten. Det er ikke sikkert at alt det han skriver i romaner skal tolkes som en direkte analyse av samfunnet. Han er ikke først og fremst politisk analytiker, han er først og fremst en litterær forfatter. Hør resten av intervjuet fra Nyhetsmorgen Tove Gravdal er utenriksjournalist i Morgenbladet

Treffsikker humor

Det kan høres mørkt og ubehagelig ut. Ja, «Sérotonine» er en dyster roman, men den er også morsom. Houellebecq er så treffsikker i sine karakteristikker – som springer ut av Florent-Claudes hode, vel å merke – hva enten han beskriver kvinner nærmest som vandrende kjønnsorganer som alltid er til hans disposisjon eller som før-feministiske kone-emner som gir varme, omsorg og kjærlighet i en ellers avstumpet verden.

Michel Houellebecq lar sin jeg-forteller utgyte politiske ukorrektheter om sex, kjønn, identitet, politikk, økonomi og økologi. Islam, som var et brennhett tema i hans forrige roman, er knapt nevnt her. Men det betyr ikke at ikke religion er til stede. Når alt håp er ute, er det bare de høyere makter mennesket kan rette sin bønn til, tenker den alkoholiserte agronomen, som på bokens siste side viser medynk med selveste Jesus Kristus, som måtte gi sitt liv for en så ignorant og stakkarslig gjeng.

Michel Houellebecq løfter frem utfordringene ved å leve i en tid der illusjonen om individuell frihet koblet med livets uendelige muligheter, som han skriver, gjør mennesker motløse og ensomme.

«Sérotonine» er en roman som både skaker og fornøyer.

Anmeldelsen er basert på den franske utgaven av boken. Romanen kommer på norsk i slutten av februar.

