– «Skjelvet» har den største lanseringen vi har hatt noensinne, bekrefter administrerende direktør Morten Christoffersen i Nordisk Film Distribusjon.

Filmen har premiere fredag.

For å sette det i kontekst: Nordisk Film er distribusjonsselskapet som har lansert storfilmer som «Max Manus» og «Kon-Tiki».

Førstnevnte er ifølge tall fra Norsk filminstitutt selskapets forhenværende dyreste lansering, med et lanseringsbudsjett på over 5,7 millioner kroner.

Om «Skjelvet»-produsentene har brukt mer enn dette, vil det være en av de største norske filmlanseringene noensinne – og den største på åtte år.

Hvor mye selskapet har brukt på lanseringen av «Skjelvet», filmen som legger Oslo i ruiner etter et jordskjelv, vil ikke Christoffersen røpe.

Han bekrefter imidlertid ny rekord, og at summen dermed er betydelig høyere enn de 4,3 millionene selskapet brukte på lanseringen av forgjengeren «Bølgen» i 2015.

Ruller ut reklamen

Millionbeløpet er brukt på en omfattende reklamekampanje, som blant annet har inneholdt:

Massive tradisjonelle reklamekampanjer på tv, plakater og i sosiale medier.

Innholdsmarkedsføringsavtaler med flere store mediehus, blant annet VG.

Og en samarbeidsavtale med Burger King, der fast food-kjeden har lansert en egen meny til filmen, og der filmen på sin side viser en av filmens hovedroller med en pose fra Burger King i hånda.

(Saken fortsetter under bildene)

RISTET LØK: Burger King har i tiden opp mot lansering lansert «Skjelvet-menyen», med blant annet bacon og sprøstekt løk. Foto: Skjermdump: Burgerking.no

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Produsent Martin Sundland sier det har vært viktig for markedsføringen av filmen å følge folks medievaner, som er i stadig endring.

– I lanseringen av Skjelvet er det to viktige ting som gjelder. Folk må få med seg at dette er film for det store lerretet. Videre er det viktig at folk får med seg at det er nå det skjer. Skjelvet har vært synlig over en lang periode, men det er først fra i dag alle kan se den, sier han.

«Skjelvet»-produsent Martin Sundland. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sundland vil ikke kommentere budsjettets størrelse overfor NRK, men gir følgende kommentar til størrelsen på lanseringen:

– Markedsføringsbudsjettet på «Skjelvet» er stort. Det er liten tvil om det, sier han.

Innholdsmarkedsføring for «Skjelvet» fra VGs kommersielle byrå, VG Partnerstudio Foto: Skjermdump: VG.no/annonsorinnhold

Les også: Norges første modell med hijab

Risikabelt regnestykke

To av millionene i lanseringsbudsjettet til «Skjelvet» kommer fra Norsk filminstitutt, som også har gitt 13,9 millioner kroner til produksjon av filmen.

Lanseringsrådgiver Marianne Hjerpseth forteller at lanseringen av en spillefilm kan være et risikabelt regnestykke.

– Det er mye å bruke flere millioner kroner på en lanseringskampanje. Men dersom en film har et høyt publikumsestimat, som «Skjelvet» har, vil det veie opp for investeringen. De to tingene må henge sammen.

Lanseringsrådgiver Marianne Hjerpseth i Norsk filminstitutt. Foto: Norsk Filminstitutt

Det regnestykket er imidlertid produksjonsselskapene og distributørene nødt til å ta, sier professor Lars Olsen ved Institutt for markedsføring ved BI.

I et marked der konkurransen om publikums tid og billettpenger blir hardere, er det viktig å stikke seg fram, poengterer han.

– Det er stor konkurranse i det markedet, med mange om beinet. Publikum har flere alternativer, og derfor er det viktigere enn noen gang å være synlige og tydelige. Kampen om tid er veldig hard. Man skal tjene tilbake pengene man har brukt på den store produksjonen, sier Olsen.

«Skjelvet» har et produksjonsbudsjett på 52,1 millioner kroner.

KATASTROFEFILM: Storfilmen «Skjelvet» legger Oslo i ruiner. Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

Tapetserer kinoene

«Skjelvet» skaper også omveltninger i kinoprogrammet landet rundt.

I Oslo tapetserer filmen kinoplakatene, med hele 76 visninger fra og med midnatt fredag på de syv Oslo-kinoene til Nordisk Film (som i likhet med filmens distribusjonsselskap er eid av danske Egmont journ.anm.).

Konkurrenten Odeon i Oslo viser filmen hvert kvarter fra kl. 14:45, med totalt 41 visninger på premieredagen. De fleste forestillingene er fredag ettermiddag langt fra utsolgt.

Administrerende direktør Ivar Halstvedt i Odeon sier den massive kinolanseringen ikke er en del av lanseringsstrategien til produsent eller distributør.

– Vi styrer vår egen virksomhet. Vi lanserer med en lang rekke for å møte etterspørselen fra publikum om å få sett det som blir årets største film på norske kinoer. Vi tror dette blir den største norske film-åpningen noensinne, sier Halstvedt.

«Skjelvet»-produsent Sudland sier imidlertid at både Odeon og Nordisk Film kino har bidratt til kampanjen.

– Vi har alle et enkelt felles mål så det er naturlig at vi samarbeider på ulike måter i så stor lansering, sier han.

At Oslo raser sammen, er tilsynelatende også populært hos kinosjefene i Bergen og Trondheim, som har henholdsvis 17 og 21 «Skjelvet»-forestillinger på premieredagen.