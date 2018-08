– Da jeg vokste opp var tanken på å bli modell selvfølgelig kul. Men for fem år siden hadde jeg aldri trodd det var mulig for noen som meg.

Seinab Sharrawe (15) sitter på en kafé på Tøyen. Hun har akkurat startet på videregående, og bor med moren sin og to søsken på Hovseter i Oslo.

Få forbilder

Mange har som ung sine forbilder. Men Seinab, som har gått med hijab siden førsteklasse, slet med å finne noen som lignet på henne selv.

– Det var egentlig bare mamma. Hun var en superhelt. Men det hadde vært fint å ha noen som lignet på meg, som jeg kunne se opp til.

Derfor var hun veldig spent på hvordan det ville bli mottatt når hun selv ble en offentlig figur med hijab.

På en studenthybel i samme bydel i Oslo sitter Rawdah Mahamad. Hun er 28 år gammel, mamma, vernepleier, student og influencer.

Hjemme på studenthybelen på Tøyen lager Rawdah Mahamad videoer om mote og sminke, hovedsakelig for muslimske kvinner. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

I likhet med Seinab var hun med på årets Oslo Runway. Selv om hun kun var der som tilskuer, var hun nervøs for oppmerksomheten hun kunne få når hun dukket opp med hijab.

– Jeg tenkte at jeg kom til å få oppmerksomhet, men jeg trodde ikke den skulle være positiv.

På fritiden lager hun YouTube-videoer om klær og sminke for rundt 20.000 abonnenter. Det bærer hybelen hennes preg av, som ser mer ut som et motestudio enn en alminnelig toroms.

Proft studiolys med et tidfestet kamera, et gigantisk speil, og klær – masse klær. Hylle på hylle med fargerike skjørt, vesker, kåper og hijaber.

«Høy, tynn, hvit»

Men da hun var yngre, var det ikke like lett å finne frem til motetips i en verden hvor ingen lignet på henne.

– Det fantes ingen influencere med hijab. Det hadde betydd mye for meg å ha det i oppveksten. Da hadde jeg nok unngått et par motekriser for å si det sånn.

Men nå får hun selv henvendelser fra ung jenter med hijab.

– De har lyst til å vite hvordan man kan gå inn å handle på H&M når man går med hijab, hvordan jeg gjør det og hvor jeg kjøper de forskjellige plaggene mine fra.

På stuebordet ligger det en bunke med ulike moteblader. For noen år siden gadd hun ikke kjøpe et eneste blad. For hun visste akkurat hva hun kom til å få.

Høy, tynn, hvit.

Hijaben er prikken over i'en mener influencer Rawdah Mahamad. Den avgjør om antrekket matcher eller ei. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Ting har forandret seg. Man må kjøpe moteblader nå, fordi man vet faktisk aldri hva man får. Det er ulike modeller. Jeg tror dette er en veldig positiv utvikling for den yngre generasjonen. Spesielt i tenårene, med så mye kroppspress. Så kan man se at det er greit å være annerledes.

– Ikke kultur, men ukultur

Både Rawdah og Seinab er positive til en utvikling hvor hijab blir mer synlig i motebilde. Men Dana Manouchehri i organisasjonen LIM, som jobber for å fremme innvandrerens deltakelse i samfunnet, mener at motebransjen har etisk ansvar som de glemmer og gjemmer bak begrepet mangfold

– Dette handler mer om at motebransjen skjønner at de kan utvide kundebasen sin og tjene penger på et nytt marked. Jeg synes dette er en villedning av den vestlige verden om hva som er midtøstkultur. Dette er en ukultur.

Manouchehri mener at det er navlebeskuende å si at dette gjør hverdagen lettere for jenter med hijab.

– Det gjør det kanskje lettere for et fåtalls jenter i vesten, men det gjør kampen mye vanskeligere for millioner av kvinner i den muslimske verden som ikke har valgt å gå med tildekning.

– En sterk jente med hijab

Seinab Sharrawe var en tilsynelatende ganske vanlig jente, helt til hun for noen uker siden var med å skrive historie på catwalken under Oslo Runway.

– Jeg har fått oppleve noe mange ikke får oppleve.

Det hele startet i mai. Kleskjeden Bik Bok hadde en casting til modeller, Seinab meldte seg på, og som hun sier selv: wops, så var hun med. Hun var svært spent på reaksjonene i etterkant av visningen.

– Etter å ha kommet videre tenkte jeg at de kanskje valgte meg på grunn av hijaben min, at de kanskje ville ha noe nytt.

Den store etterspørselen etter mangfold kommer av at vi som forbrukere er mer opplyste, mener moteviter og klesdesigner Øyvind Ruud. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Øyvind Ruud driver designkontoret OFC som brukte Seinab som modell under Oslo Runway i år. Ruud hadde sett noen bilder og videoer av Seinab fra før av på Instagram. Han merket umiddelbart at det var noe helt spesielt med henne.

– Jeg så en veldig sterk jente, med en veldig sterk gange. Og med tanke på hvordan media fremstiller visse type grupper, var det å se en så flott og sterk personlighet med hijab, sier Ruud.

Skifte i motebransjen

Det var flere som fattet interesse for både Seinab og Rawdah under Oslo Runway. Ruud ser på dette som et tegn på at flere folk i motebransjen er opptatt av mangfold. Og mener dette er en del av et større skifte i motebransjen.

– Man vil se modeller som ligner mer på seg selv. Upolerte, med sterke karaktertrekk og personlighet.

Grunnen til dette skifte, mener Ruud er at makten har flyttet seg fra bransjen selv til forbrukeren. Han får støtte av moteviter Ida Eritsland.

Motebransjen er en kynisk bransje, men nå har du en mye mer idealistbasert generasjon som begynner å ta plass. Dette endrer gamet, mener moteviter Ida Eritsland. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Hun forteller at makten hos forbrukeren er enda større enn før ved at man har mulighet til å si sin mening om f.eks. et klesmerke helt uten å legge igjen en eneste krone.

– Det forandrer gamet. Det har det allerede gjort. Tidligere har motebransjen kunne få deg til å føle deg dårligere for så å tilby deg løsningen. Dette kommer til å endre seg.

Eritsland tror at det kommer til å være større fokus på å bygge opp egen selvfølelse i motebransjen fremover. Og at man kommer til å se modeller med sterke personligheter, som er eldre og også flere modeller med hijab.

Spent på reaksjonene

Både Seinab og Rawdah dukket opp på Oslo Runway med hijab og sommerfugler i magen. En på catwalken, og en tilskuer. Begge var de «den nye jenta», og begge visste de at de skilte seg ut.

Rawdah trodde hun skulle bli sett på som en raring.

Men slik ble det ikke. Rawadah ble en av de mest fotograferte tilskuerne, og ble fotografert av blant annet amerikanske og italienske Vogue.

Mange fattet interesse for henne, og viktigst så opplevde hun at folk tok henne seriøst.

– Jeg opplevde folk som hyggelige og inkluderende. Jeg har fått flere sponsorer g kontakter som vil samarbeide med meg, både i Norge, og i utlandet.

Seinab Sharrawe vet ikke helt hva fremtiden vil bringe, men håper at deltakelsen hennes i moteverden kan være motiverende for andre unge jenter med hijab. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Bare starten

Fremtiden ser lys ut også for Seinab. Etter showet har hun fått mange hyggelige kommentarer, og flere som har lyst til å samarbeide med henne videre.

Men de som er aller mest stas, er de fra unge jenter med hijab, som kaller henne for forbilde.

– De skriver at de er stolte av meg, at jeg tør å gjøre noe mange ikke våger og at jeg er med på åpne døren for mange. Det gjør det hele verdt det. Dette er bare starten.