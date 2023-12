Mener Norge og Emiratene har mye felles i oljepolitikken

Se for deg et av verdens rikeste land. Det er et lite land med en liten befolkning, men mye olje. Rikdommen dekker utdanning og helsehjelp til borgere.

Tenker du på Norge? Eller De forente arabiske emirater?

– Både gulfland og Norge har til felles at det er «petromonarkier». Begge er økonomiske avhengige av å eksportere olje og gass, sier Erik Skare, forsker i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

Fossil energi blir er stort stridstema her i Dubai, hvor klimatoppmøtet arrangeres. Foto: AMR ALFIKY / Reuters

– Hvis vi snakker om kategorien av land som utvider olje- og gassproduksjonen mens de er med i Parisavtalen, er Norge og Emiratene i samme gruppe, sier Natalie Jones, rådgiver i tenketanken IISD.

Hun er på plass i Dubai som observatør på årets klimatoppmøte, og følger forhandlingene om fossil energi tett.

– Over hele verden sier alle olje- og gasselskaper at de vil være sistemann igjen. Men de kan ikke alle ha rett, sier hun.

Dobbeltrollen

Dubai er mest kjent som en spektakulær og luksuriøs storby i ørkenen.

Akkurat nå er det verdens klimahovedstad. Alle land er samlet her for å finne løsninger på menneskehetens største krise.

Blant hovedtemaene er olje og gass. Over 100 land vil ha et vedtak om å fase ut all fossil energi uten karbonfangst og lagring. FNs generalsekretær støtter full utfasing av fossil energi.

– Vi kan ikke redde en brennende planet ved hjelp av en brannslange fylt med fossile brennstoffer, sa António Guterres fra talerstolen i Dubai.

Både Emiratene og Norge har fått ansvar for at årets toppmøte blir en suksess. Mens Emiratene styrer hele showet, skal Norge lede noen av de tøffeste forhandlingene.

Samtidig har ingen av dem konkrete planer om å trappe ned sin egen oljeproduksjon med det første. Tvert om.

Skyskraperne i Dubai. Luftkvaliteten i Emiratene blir farlig dårlig som følge av produksjon og forbruk av fossil energi, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

«Utvikle, ikke avvikle»

Emiratenes største oljeselskap Adnoc skal bruke nesten 1700 milliarder kroner de neste fem årene på å øke produksjonen av olje. Selskapets sjef, Sultan al-Jaber, er som kjent samtidig president for klimatoppmøtet.

Mantra for Norges fossilpolitikk er at vi skal «utvikle, ikke avvikle». I sommer fikk 19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel grønt lys. I januar skal nye oljelisenser deles ut.

Oljeselskap som Adnoc og Equinor, hvor staten er hovedeier, står for over halvparten av verdens olje og gass, sier Jones.

En mann med flere hatter: oljesjef og klimasjef Sultan al-Jaber. Foto: Truls Alnes Antonsen / Milana Knežević/ NRK

Albrecht Hermann Hofheinz er førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved UiO, og har vært del av et forskningsprosjekt om det grønne skiftet i Norge, Emiratene og Kuwait.

Han har analysert arabiske medier. Lignende argumenter går igjen der og i Norge, forteller han.

– Det at vi ikke kan slutte å produsere olje og gass med det samme, fordi verden trenger faktisk mer energi i de kommende tiårene. Det å slutte med fossilproduksjon vil jo bare føre til kaos. Selskaper som Adnoc sier de skal sørge for etter beste evne å produsere olje og gass på den mest klimavennlige måten, forklarer han.

– Norge er ikke oljestat

Emiratenes ledere sier imidlertid at de har store klimaambisjoner. Utslippene skal ned, lover de. Målet er 40 prosent kutt innen 2030, mot Norges 50 prosent.

Oljerikdommen brukes også på klimaløsninger. Der Norge for eksempel investerer stort i utvikling av karbonfangst og lagring, finner man en av verdens største solcelleparker i Dubai.

Nyåpnede Al Dhafra solcellepark består av rundt 4 millioner solcellepaneler. De skal gi energi til 160 000 emiratiske husholdninger. Foto: KARIM SAHIB / AFP

– Vi har jobbet i de siste tiårene for å diversifisere økonomien vår og bygge vår kapasitet innen fornybar og ren energisektor, sa president Mohamed bin Zayed Al Nahyan i sin tale til verdenslederne på klimatoppmøtet.

– Norge er ikke å kjenne som en oljestat. Vi er en energistat. Vi har vannkraft, olje, gass, vi får etter hvert havvind, vi kommer til å være ledende på hydrogen. Og vi er fremst i verden på fangst og lagring av CO₂. Så det er jo hele feltet, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK i Dubai.

Det skulle ikke være noen tvil om hvilket land Jonas Gahr Støre representerte fra talerstolen på klimatoppmøtet. Foto: Truls Alnes Antonsen / Milana Knežević/ NRK

Emiratiske ledere vet at oljen ikke vil vare evig, sier Tilde Rosmer, professor ved Zayed University i Dubai. Hun er norsk, men har bodd i Emiratene i ti år og kjenner landet godt.

Lederne vil omstille landet, hovedsakelig av økonomiske årsaker, sier hun.

– Samtidig skjønner de jo hva som skjer hvis det blir enda varmere og vi sitter i en ørken hvor det allerede er varmt, sier Rosmer.

Tilbake på klimatoppmøtet sier observatør Natalie Jones at Norges og Emiratenes satsinger på fornybar energi i seg selv er veldig gode ting.

– Men hvis investering i vind og sol skaleres opp så mye som trengs, men investering i fossil energi ikke skaleres ned så mye som trengs, da når vi ikke Parismålene. Det er så enkelt, avslutter Jones.