FN-sjefen vil stoppe fossil energi: – Dårlig samvittighet motiverer ikke, mener Støre

– Jeg kjenner et veldig stort ansvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre. NRK møter ham tidlig om morgenen blant skyskraperne i Dubai.

Klimatoppmøtet starter for alvor i dag. 170 verdensledere er på plass for å sparke i gang to uker med beinharde forhandlinger om menneskehetens største utfordring.

Møtet skjer på tampen av et år som har knust den ene dystre klimarekorden etter den andre. 2023 blir trolig det varmeste året noensinne målt.

Støre sier at dette preger ham, både som far og bestefar og som regjeringssjef.

Men det det er ingen motsetning mellom Norges klimaarbeid og det å dele ut nye oljekonsesjoner, mener Støre. Norsk energi berget et Europa i krise, og er nå kontinentets viktigste energileverandør, sier han.

Støre føler på et stort ansvar i Dubai. Foto: Milana Knezevic / Milana Knežević/ NRK

– Norsk gass tror jeg kommer til å ha en rolle fremover, forutsatt at vi klarer å gjøre det store som vi er i ferd med, nemlig å fange og lagre CO₂. Det er ikke gass i seg selv som er problemet, det er utslippene fra gass.

– Den fossile alderen er på vei ned, og det kommer til å gå fortere enn mange tror. Men det nye fornybare er på vei opp, og det skal vi kraftfullt bidra til.

– Så du har god samvittighet for det?

– Jeg tror alle skal føle at de skal gjøre så mye det kan og de kan gjøre mer, det føler jeg også på. Men det å gå rundt med dårlig samvittighet, jeg føler ikke det motiverer så veldig. Det å bruke hver dag og de mulighetene vi har, det er det som motiverer meg.

Strid om fossil-formuleringer

Norges mål for toppmøtet er å få til konkrete planer for kutt og konkrete forpliktelser til å få fornybar energi opp, sier Støre.

– Vi møter land her med kraftig økonomisk vekst som skal velge mellom skal vi gå for kullkraft eller for fornybar. Vi må få dem til å velge fornybar, sier han.

Språkbruken rundt fossil energi blir et hett tema i Dubai.

For første gang noensinne kan det stå i en erklæring fra toppmøtet at olje og gass må fases ut. Dette spørsmålet har vært ekstremt betent de siste to toppmøtene, og til og med endt i tårer.

Striden ligger i at noen land som eksporterer fossil energi, ikke vil nevne olje og gass i det hele tatt.

Torsdag morgen møtte Støre FNs generalsekretær Antonio Guterres og presidenten for toppmøtet Sultan Al Jaber. Foto: Regjeringen

Norge og EU vil ha en formulering som oppfordrer til utfasing, men som gjør unntak om produksjonen har karbonfangst og lagring. Denne teknologien eksisterer ikke i stor skala i dag.

– Generalsekretær António Guterres vil ha en formulering om utfasing av all fossil energi. Støtter du dette?

– Det er den veien vi er på. Og det er den veien verden må gå på. Men det må skje samtidig med at det kommer alternativ energi. Derfor er dette med fornybar så viktig. Vi er i et land som er en stor oljeprodusent, men som også går tungt inn i det fornybare. Å få til det skifte skal Norge aktivt bidra til.

– Burde vi ikke som et rikt land gjøre enda mer for å bidra i denne omstillingen, og ikke bare vente på at etterspørselen etter olje og gass endrer seg?

– Vi venter ikke. Vi er jo tungt inne for å støtte fornybarsatsing i vårt eget land, men også ute i andre land. Nettopp nå har vi sett at Statkraft kjøper opp, Equinor vrir sin aktivitet over i den retningen. Her vil vi også være med å støtte de store globale initiativene. Regnskogsatsingen er et viktig satsingsområde for oss. Så vi er bredt inne i dette. Vi skal gjøre alt vi kan både for å nå våre mål, men også på en måte som gjør at det kan bety en forskjell i verden.

Flere statsråder skal ta turen til Dubai. Her et Støre sammen med den ferske klimaministeren Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Milana Knezevic / Milana Knežević

Tidlig seier

Allerede på dag én løste klimatoppmøtet en langvarig floke. Man banket gjennom et fond som skal hjelpe fattige land som er rammet av klimakrisen. Til sammen 3 milliarder er allerede lovet fra flere land. Det er ventet at Støre skal kunngjøre Norges bidrag i morgen.

Men det gjenstår flere viktige forhandlinger de neste to ukene.

Toppmøtet skal gå gjennom den aller første statusrapporten for Parisavtalen, som ble publisert i år.

Den føyer seg inn i en stadig voksende bunke rapporter som slår fast at verden er milevis unna å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Et mål som er satt for å unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

Det er knyttet stor spenning hva som blir landenes reaksjon på dette.

