– Klimagassutslippene er rekordhøye. Globale temperaturer er rekordhøye. Havnivåstigningen er rekordhøy. Isen på Antarktis er rekordlav. Det er en øredøvende kakofoni av knuste rekorder.

Det sier Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

De har i dag publisert en ny klimarapport for året 2023. Som de fleste andre statusoppdateringer om klimaendringene, er det ikke mye positivt å hente.

Klimagassutslipp 2022 var året der det ble målt mest klimagasser i atmosfæren. Målinger fra 2023 viser at klimagasser som karbon, metan og nitrogenoksid fortsetter å øke også i år. Globale temperaturer Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2023 har økt med 0,12 grader frem til oktober i år, sammenlignet med gjennomsnittet fra 1850-1900. Data så langt i år anslår at 2023 blir det varmeste året noensinne målt, og dermed slår de forrige rekordene fra 2016 og 2020. Havoverflaten og havnivåstigning Også havoverflatens temperaturer har nådd nye, dystre rekorder. I tillegg viser rapporten at det globale gjennomsnittlige havnivået er rekordhøyt. Økningen de siste ti årene (2013-2022) er mer enn dobbel så høy sammenlignet med de ti første årene som er blitt målt (1993-2002). Arktis og Antarktis Isen på Antarktis smelter og er rekordliten. Det var omtrent 1,5 millioner kvadratkilometer mindre is i september sammenlignet med gjennomsnitte mellom 1991-2020. Også isen på Arktis lider av smelting. Det samme gjør isbreer i Nord-Amerika og de europeiske alpene. Ekstremvær Ekstremvær og større klimahendelser har preget alle verdens kontinenter: Flommer som følge av ekstremt nedbør i blant annet Libya; tropiske sykloner i Malawi, Mosambik og Madagaskar; ekstrem hete og tørke i Europa; og skogbranner i Canada og Hawaii. Sosio-økonomiske innvirkninger På grunn av vær og klimafarer, har utfordringene med matsikkerhet og befolkningsforflytting forverret seg i 2023. Det samme gjelder situasjonen til sårbare befolkninger, som allerede rammes av flere utfordringer som konflikt og vold.

Planeten er for varm

Verdensledere, forskere og journalister samlet seg torsdag i Dubai for det årlige klimatoppmøtet, COP28, i regi av FN.

Der er også forskingsleder ved Ciecero, Jan S. Fuglestvedt, som har sett på rapporten fra WMO.

– Denne WMO-rapporten føyer seg inn i rekken av rapporter som forteller hvor alvorlig situasjonen er, sier Fuglestvedt.

WMO sin rapport slår fast at 2023 vil bli det varmeste året som noen gang er registrert.

EKSTREMVARME: En mor forsøker å gi skygge til barnet sitt, mens Brasil opplever de varmeste temperaturene noensinne i november måned_ Foto: Reuters

Fuglestvedt mener vi er på vei til å legge et spesielt år bak oss. Et år som har knust klimarekorder, ledsaget av ekstremvær som har etterlatt seg et spor av ødeleggelser og fortvilelse, ifølge WMO.

– Selv om vi ikke skal fokusere på enkeltår alene når vi vurderer hvordan vi ligger an i forhold til Paris-ambisjonene, så er det klart at de trendene og det helhetsbildet vi nå ser er svært bekymringsfullt, sier Fuglestvedt.

Årlig avvik fra global normaltemperatur sammenlignet med snittet i perioden 1991-2020. Hvorfor er de fleste årene blå og kaldere enn normalen? Dette er fordi alle årene nå sammenlignes med en ny normal, det vil si gjennomsnittet av vær i 30-årsperioden 1991-2020. Disse 30 årene har vært uvanlig varme. De fleste andre år blir derfor kaldere enn normalt. Inntil nylig brukte forskerne en normalperiode som gikk fra 1961-1990. I disse årene var det relativt kaldt. Det begynner å bli en god stund siden 1960-tallet og den nye normalen gjør at vi kan sammenlignet været med klimaet (normalen) som folk faktisk opplever i dag. Normal-perioden blir bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), og brukes i alle land. På den måten kan vi sammenligne været i Norge med andre land og vi kan måle endringer over hele kloden. Hvordan kan man regne ut én temperatur for hele verden? Dette tallet er resultat av et komplisert regnestykke. Det gjøres målinger med termometre både på land og på havoverflaten (på havet er termometrene festet til bøyer). Noen steder står termometrene tett, ander steder er det langt mellom dem. Ved hjelp av statistisk metode klarer forskerne å gi målingene ulik vekt, slik at alle områder får like stor betydning: Dataene som brukes i denne grafen kommer fra amerikanske NOAA. De har delt kloden inn i ruter på 5° x 5° og regner ut én temperatur for hver rute. Da kan de igjen regne seg frem til et globalt tall, for hver måned eller for hvert år. De kan også lage tall for temperaturen bare over havet eller bare over land, eller for den nordlige og sørlige halvkule. Rutene på polene er mindre enn langs ekvator på grunn av klodens krumming. Dette tar forskerne også hensyn til i regnestykket sitt. Andre, som for eksempel NASA eller Hadley Centre, regner på litt andre måter enn NOAA. Derfor er det gjerne små forskjeller på de ulike datasettene. Trenden de viser er uansett den samme: Siden 1880 har verden blitt varmere.

Noe av årsaken til rekordåret 2023 er værfenomenet El Niño, ifølge WMO.

El Niño

I motsetning til La Nina, er El Niño en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator.

Drivkraften bak El Niño er koblingen mellom havet og atmosfæren.

Ifølge rapporten er det skiftet fra La Nina i 2022 til El Niño i 2023, som sannsynligvis forklarer noe av temperaturøkningen fra 2022 til 2023.

– El Niño har hatt en innvirkning på årets globale temperatur, men vi må være forberedt på at denne effekten blir sterkere neste år, sier Fuglestvedt.

Aner håp

Selv om klimarapporten stort sett presenterer dystre fakta, så aner den et lite glimt av håp.

FNs generalsekretær António Guterres slår fast at vi har et «veikartet» for unngå det verste «klimakaoset».

– Men vi trenger ledere til å skyte av startpistolen på COP28 i et kappløp for å holde 1,5 graders grensen i live, sier Guterres.

ALVORLIG: Klimaforsker Jan Fuglestvedt sier WMOs klimarapport tegner et enda mer alvorlig helhetsbilde enn tidligere klimarapporter. Foto: Cicero

I tillegg kommer det frem i rapporten at den fornybare energikapasiteten økte med 10 prosent i 2023. Hovedsakelig ledet av sol- og vindkraft.

Fuglestvedt mener utfordringen blir å tilpasse seg et klima i endring, samtidig som utslipp må kuttes kraftig for å redusere oppvarmingen

– Spørsmålet om å krysse 1,5 graders temperaturøkning er ikke være eller ikke-være. Det er fortsatt håp om at vi kan bremse den menneskeskapte oppvarmingen og redusere effektene dette har for nåværende og kommende generasjoner, sier han.

– Hvilken betydning vil rapporten ha for klimatoppmøtet i Dubai?

– Det er vanskelig å si. Men det vi får rapportert her er en meget sterk påminnelse om hvordan vi ligger an på global skala og at vi har påført klimasystemet kraftige forstyrrelser som har og vil fortsette å ha stor betydning for mennesker, natur og infrastruktur, sier Fuglestvedt.