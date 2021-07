Dyra gikk på innmarksbeite like ved huset da tordenværet slo til med full kraft onsdag ettermiddag.

Lill Bredvold sto ute på verandaen sammen med to av ungene og ble vitne til at lynet slo ned midt i flokken.

– Det lå en hel haug med kuer her. Jeg trodde det var flere som var døde. Men så var det noen som reiste seg igjen. Det var helt forferdelig, sier hun.

Gårdbruker Lill Bredvold ble vitne til at lynet slo ned midt i kuflokken hennes. Foto: Stein S Eide / NRK

Hun har aldri opplevd lynnedslag så nærme før.

– Først hørte vi et kjempesprak, ut av en annen verden. Og så så jeg bare at de lå ute på jordet her. Jeg ble jo kjemperedd, forteller Lill.

Hun ropte på mannen sin. Men det var ingenting de kunne gjøre, for tordenværet og lynnedslagene fortsatte. De måtte bare vente til det ga seg.

Østlendingen

33.000 lynnedslag

Martin Granerød ved Meteorologisk institutt forteller at uværet som herjet på Østlandet i går var spesielt heftig.

– Ja, det tror jeg vi kan si. Vi registrerte cirka 33.000 lyn. Mesteparten var øst for Oslo og øst for Mjøsa, sier han.

Det var varmt og ustabile luftmasser, og da smeller det.

– Det er avhengig av veldig ustabil luft, og det var det i går. Samtidig var det høy luftfuktighet og høy temperatur. Det gir ekstra energi for tordenværet som gjør at når det først dannes ut på ettermiddagen så kan det leve lenger utover kvelden, sier Martin Granerød.

– Som bensin for tordenbygene, sa meteorolog Bente Marie Wahl i Dagsrevyen.

Ni værstasjoner registrerte tropenatt natt til onsdag, og varmest var det i Oslo, der det aldri kom under 21 grader.

Kan bli mer av det

I år har meteorologene begynt å sende ut farevarsel for lyn og denne sommeren har flere landsdeler vært rammet av kraftig tordenvær.

Men det kan være vanskelig å forutse akkurat hvor det blir mest lyn. Meteorologene vil evaluere hvordan de varsler lyn

I en artikkel i Vårt Land, viser klimaforsker i FN og CICERO, Bjørn Hallvard Samset, til nyere forskning som viser at vi, i Nord-Europa, vil oppleve flere sterke tordenstormer og flere skurer med store hagl.

– Grovt sett vil vi oppleve 10–20 prosent flere sterke tordenstormer, og 20–80 prosent flere skurer med stor hagl, sier han til avisa.

Du kan følge med på hvor lynet slår ned i denne appen: lyn.met.no.

Svimeslått og drektige

Gårdbrukerne i Åsnes har aldri opplevd noe slikt før. Gården og beitet ligger ikke høyt i terrenget eller spesielt utsatt til.

Lill Bredvold tror ikke det er noe de kunne ha gjort for å hindre det.

Foto: Stein S Eide / NRK

– Da måtte jo dyra vært inne da. Men det er jo sommer og greia med beitesesongen er jo at de skal få leve livet ute på beite da.

De har også kuer på utmarksbeite. I flokken som ble rammet av lynnedslaget på innmarksbeitet var det et 20-talls dyr. En ku og en kalv døde. I tillegg ble mange av de andre slått i svime.

Flere av kuene skal i teorien være drektige, så nå er Lill bekymret for om det har gått bra. De skal ta ultralydundersøkelser for å sjekke.

Har målt lyn siden 2007

Meteorolog Martin Granerød forteller at de bare har hatt digitale målinger for lyn og torden siden 2007.

– Så det er et begrenset antall år vi har veldig god oversikt over hvor det har vært lyn. Men dersom vi kan forvente mer ustabil luft framover, så kan man også forvente å få mere lyn, sier han.

Lill Bredvold kommer ikke til å gå rundt og tenke på at det kan skje igjen. Nå trøster hun seg med at det gikk så fort, og at dyra neppe led før de døde.

– Oppi det hele er det en god tanke, at det var ikke vondt for dem. Nei, det var ordentlig trist. Og det var godkua mi også.