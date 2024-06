Et nydelig sommervær har varmet opp store deler av landet den siste tiden.

Nå gjelder det å nyte de siste solstrålene, for torsdag snur det.

Fra torsdag kveld har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel – det er ventet både styrtregn og mye lyn- og tordenvær i store deler av landet.

Lynet slo ned flere steder i Norge i slutten av mai. Her er et lynnedslag i Åmot fanget på kamera. Foto: NRK-tipser / NRK

– Vi har veldig varm, fuktig luft over oss nå. Sent torsdag kveld kommer det inn kjøligere luftmasser som dytter på den varme luften, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skatte.

Meteorologen forklarer at dette kan skape både regnbyger og tordenvær.

I slutten av mai førte gjentatte lynnedslag til flere branner. I Innlandet begynte et hus å brenne etter å ha blitt truffet av lynet.

Slik ser værkartet ut for Sør-Norge. Foto: YR

Torsdagens farevarsel gjelder for Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og deler av Østlandet.

– Det starter med muligheter for lyn og styrtregn i Agder fra klokken 19 i morgen, og så beveger det seg mot Vestland rundt klokken 21, sier Skatte.

Vil bevege seg nordover

Byge- og tordenværet kommer til å bevege seg fra sør, og vandre nordøstover.

Derfor kan Trøndelag og Nordland også forvente seg styrtregn og tordenvær på fredag.

Slik så Yrs lynkart ut 1. juni i år. Hver prikk representerer en lynobservasjon.

Skatte anbefaler å følger med på lynkartet for å orientere seg på om hvor lynet slår ned, og om det er i nærheten av en selv.

– Det er jo mye krefter og energi i lyn og torden. Så man skal ha respekt for det, sier statsmeteorologen.

Lynnedslag fikk tragisk utfall

4. juli 2021 fikk et lignende værskifte tragisk utfall på Sunnmøre. Da omkom søstrene Victoria og Benedicte Myrset etter å ha blitt truffet av lynet på fjellet Melshornet på Hareid i Møre og Romsdal.

Den tredje søsteren som var med på turen ble hardt skadet og innlagt på sykehus.

Det kraftige uværet kom brått på i juli 2021. På torsdag er det også ventet en brå overgang, fra sydenvarme og sol på dagen, til pøsregn og tordenvær på kvelden. Foto: Jarle Hersvik

Det er likevel svært sjelden at noen omkommer etter å ha blitt truffet av lynet i Norge.

– Du skal være veldig uheldig for å bli truffet av lynet. Det er veldig få som blir truffet av lynet i løpet av et år. Men man må jo ta forholdsregler, sier statsmeteorologen.

– Ikke vær det høyeste punktet

Nå lynet slår ned, finner det den korteste veien til bakken. Det er derfor det høyeste punktet i området som er utsatt for lynnedslag.

– Hvis du ser at det kommer mye lyn og det beveger seg mot deg, så er det viktig å passe på å ikke være det høyeste punktet. Det vil si unngå åpne sletter, sier Skatte.

Det betyr at man også bør unngå å bade utendørs, da man automatisk blir det høyeste punktet på vannoverflaten.

Kristiansand må forberede seg på både lyn og torden torsdag kveld. Bildet er fra uværet i slutten av mai.

– Unngå også store trær. Selv om du er under et stort tre og ikke er det høyeste punktet, så kan lynet slå ned i treet. Da er det farlig å være under, legger hun til.

I kraftig tordenvær kan det være lurt å trekke ut kontakten til eventuelle elektriske apparater.

– Det er mest for å unngå skade på de elektriske apparatene, forklarer statsmeteorologen