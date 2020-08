Stein Hålien skulle bare en tur ut på utmarksbeitet på Gilafjellet i Vestre Slidre i Valdres og se til sauene sine.

Synet som møtte han glemmer han nok ikke med det første.

– Det var et stort sjokk, jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Jeg har 30 års erfaring som bonde, men har aldri vært borti lignende, sier Hålien til NRK.

Der lå kadavrene etter hans tre søyer og fem lam, alle sammen innenfor en omkrets på 20 til 30 kvadratmeter.

Den umiddelbare tanken til saueeieren var at det var rovdyr som hadde vært på ferde, men det viste seg å være noe helt annet.

Oppland Arbeiderblad omtalte saken først.

Sjelden at så mange dyr blir rammet

Staten naturoppsyn ble kontaktet og de konkluderte raskt med at det var lynnedslag som var dødsårsaken til de åtte dyrene. Hendelsen skjedde for to uker siden.

– Vi så det på innsiden av kadavrene og området rundt at det var brent, da skjønte vi at det var lynet som hadde slått ned, sier Per Ivar Stensæther i Statens naturoppsyn.

Hvis dyr blir truffet av lyn er det ofte ikke i like stort omfang som ved lynnedslaget på Gilafjellet, sier han.

– Det skjer av og til, men da er det som regel kun to til tre dyr som blir rammet, sier Stensæther.

Tap på kort og lang sikt

Hålien, som har både sau og storfe på gården sin, skulle egentlig ha sauene som døde i flere år framover.

Han venter nå på svar fra forsikringsselskapet om hvorvidt han kommer til å få dekket noe av tapet. Hvor store verdier som er tapt synes han er vanskelig å anslå.

– Men det er et tap på både kort og lang sikt, sier Hålien.