– Dessverre stemmer det at et turbinblad har falt ned fra en turbin i Odal vindkraftverk, nærmere bestemt på Engerfjellet, sier daglig leder i Odal vindkraftverk til avisa Glåmdalen.

Han sier videre at heldigvis var ingen personer i nærheten da det skjedde, og at deres hovedfokus er sikkerheten til de som jobber og oppholder seg i vindkraftverket.

Foto: Frode Meskau / NRK

Engerfjellet ligger i Nord-Odal kommune i Innlandet fylke, nær grensa til Akershus fylke.

Satt krisestab

Odal vindkraftverk har satt krisestab. De har også informert kommunen, myndigheter og politiet. Nå jobber de med å finne ut hva som har skjedd.

– Vi følger saken tett og gjør nå vårt ytterste for å få oversikt over skaden og årsaken, sier Tallhaug.

De har stengt hele vindkraftverket og ber publikum respektere at anlegget er stengt for all ferdsel.

Ute av drift på grunn av produksjonsfeil

Odal vindkraftpark meldte i mars at 13 av 34 turbiner er ute av drift på grunn av produksjonsfeil knyttet til bladene. Arbeidet med å utbedre feilene pågår, og på flere av turbinene demonteres bladene.