Vil ha 13 års straff for drapstiltalt 18-åring

– Utgangspunktet for ein vaksen person skulle vore 21 år, men dette bør justerast ned grunna alderen på tiltalte, sa aktor og statsadvokat Jo Christian Jordet i lagmannsretten.

I fjor sommar vart den då 17 år gamle guten dømt til 13 års forvaring, med minstetid på 8 år, for knivdrapet på Laura Iris Haugen (16).

Ankesaka starta 20. april i Eidsivating lagmannsrett, og aktor meiner det i saka er særleg skjerpande omstende. Aktor la ned påstand om 13 års straff for tiltalte, og skal komme tilbake til om han går inn for forvaring eller fengselsstraff.

– Dette er planlagt i lengre tid, med rekognosering, innkjøp og mellomlagring av våpen. Dette skjedde fullstendig uventa, ho vart overfallen i sin eigen heim, der ho skulle vere trygg, sa Jordet i lagmannsretten.

– Ho vart utsett for massiv vald. Ho må ha kjent på ei enorm frykt like før ho døydde, sa han.

Drap på Vinstra Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Ekspandér faktaboks 31.oktober 2018: En 16 år gammel jente ble knivdrept på Vinstra. En jevnaldrene gutt ble pågrepet på åstedet og siktet for drapet.

1.november 2018: Den 16 år gamle gutten fikk sykehusbehandling for skader han skal ha pådratt seg under drapet.

2.november 2018: Gutten samtykket til varetektsfengsling og har vært i varetekt siden.

14.november 2018: Den drepte jenta ble begravet i Sødorp kyrkje på Vinstra.

16.november 2018: Den siktede gutten ble for første gang avhørt av politiet.

25.januar 2019: 16-åringen innrømmet å ha utført drapet.

5.mars 2019: Fylkesmannen i Innlandet startet tilsyn i Nord-Fron kommune.

5.juni 2019: Den 16 år gamle gutten tiltales for drap og for å grovt skadet en annen person med kniv.

17.juni 2019: Rettsaken mot gutten startet i tingretten på Lillehammer. Gutten erkjente ikke straffskyld da retten ble satt.

26.juni 2019: Rettens sakkyndige konkluderte med at tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

19.juli 2019: 17-åringen dømmes til forvaring i 13 år med en minstetid på åtte år.

24.juli 2019: Den tiltalte anket dommen fra tingretten .

20.april 2020: Ankehandlingen av saken startet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Fekk nye sakkunnige

Laura Iris Haugen (16) vart drepen den 31. oktober 2018 i nærleiken av heimen sin på Vinstra i Gudbrandsdalen. Ifølge obduksjonsrapporten vart ho påført 20 knivstikk i hovudet og overkroppen. Ho døydde av forbløding.

Då tiltalte vart dømt i tingretten, meinte Nord-Gudbrandsdal tingrett at det var tvingande naudsynt å verne samfunnet mot drapsmannen. Dei skildra fascinasjonen han hadde for vald som altoppslukande.

I tingretten var dei to sakkunnige i tvil, men konkluderte til slutt med at tiltalte ikkje var psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten kunne dermed dømme tiltalte til forvaring.

Forsvarar meinte guten var utilrekneleg, og etter anke av dommen vart det bestemt at nye sakkunnige skulle vurdere tiltalte.

Dei to nye sakkunnige meinte også han var tilrekneleg.

– Her er det faktisk fire sakkunnige som er einige om at han er tilrekneleg. Dei fire sakkunnige er objektive, dei har ikkje noko behandlarforhold til tiltalte, sa Jordet i lagmannsretten.

– Dei tidsnære vitna har vore klare på at han ikkje var psykotisk, ifølge ein av dei sakkunnige. Det er dermed heilt klart at han skal ha straff, sa han.

Hadde planlagt å gjennomføre drapet

KNIVDREPEN: Både Kripos og lokalt politi etterforska knivdrapet i eit bustadstrøk på Vinstra i Gudbrandsdalen 31. oktober 2018. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Då behandlinga av anken starta i april erkjente den då 18 år gamle mannen dei faktiske forhold, men ikkje skuldspørsmålet.

Slik som i tingretten, forklarte tiltalte for lagmannsretten at han byrja å tenke på å drepe avdøde omtrent eit halvt år før drapet.

18-åringen forklarte retten at han følte seg einsam og at han var forelska i den jamaldra klassekameraten. Han har også forklart at han såg mykje på valdsfilmar i den perioden.

Tiltalte forklarte at han oppsøkte huset jenta budde i nokre dagar i førevegen av drapet fordi han hadde tenkt å gjennomføre det tidlegare, men endra planane.

Han stadfesta at han hadde med seg to knivar og ein hammar då han oppsøkte åstaden.