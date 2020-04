En 17 år gammel gutt ble i fjor sommer dømt til 13 års forvaring med en minstetid på 8 år for drapet høsten 2018 i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

Det store spørsmålet under tingrettsbehandlingen var om gutten som nå har fylt 18 år var tilregnelig under hendelsen. To av landets mest kjente rettspsykiatere konkluderte med at han var strafferettslig tilregnelig og ikke psykotisk under drapet.

I en foreløpig rettspsykiatrisk erklæring fra mars i år kommer to ekstra sakkyndige til samme konklusjon – de antar at tenåringen var ikke psykotisk under drapet. Rettsmedisinsk kommisjon har ifølge statsadvokaten hatt kommentarer til rapporten. Dette vil legges frem når de sakkyndige skal vitne.

Det er ikke vanlig med to sett sakkyndige, men i for eksempel 22. juli-saken ble det oppnevnt to sett.

Hans forsvarer mente i tingretten at gutten var utilregnelig og dermed ikke kunne straffes. Hun la ned påstand om at gutten i stedet skulle få en dom på overføring til tvungen psykisk helsevern. Han anket dommen.

SAKKYNDIGE: Psykologspesialist Alexander Flaata og psykiater Terje Tørrissen var sakkyndige da Nord-Gudbrandsdal tingrett behandlet saken i juni i fjor. Nå skal også et annet sett med sakkyndige vurdere den tiltalte gutten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hadde planlagt å gjennomføre drapet tidligere

Da ankebehandlingen startet mandag morgen gav 18-åringen uttrykk for at han var usikker på om han erkjenner straffskyld. På spørsmål fra dommeren erkjente han de faktiske forhold, men ikke skyldspørsmålet.

Tenåringen opprettholdt forklaringen han hadde i tingretten og gjentok for lagmannsretten at han begynte å tenke på å drepe avdøde omtrent et halvt år før drapet. 18-åringen forklarte retten at han følte seg ensom og at han var forelsket i den jevnaldrende klassekameraten.

– Jeg så mye voldsfilmer i den perioden, forklarte gutten.

18-åringen forklarte at han oppsøkte jentas hus noen dager i forveien av drapet fordi han hadde tenkt til å gjennomføre det tidligere, men endret planene.

– Jeg var nervøs. Det var for vanskelig for meg, sa han fra vitneboksen.

På spørsmål fra dommer Pål Prestesæter svarer den tiltalte bekreftende på at han hadde med seg to kniver og en hammer da han oppsøkte åstedet.

KNIVDREPT: Både Kripos og lokalt politi etterforsket knivdrapet i et boligstrøk på Vinstra i Gudbrandsdalen 31. oktober 2018. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forhandlingene preget av korona

Det var 31. oktober 2018 den 16 år gamle jenta ble drept i nærheten av sitt eget hjem på Vinstra i Gudbrandsdalen. Jenta ble påført 20 knivstikk i hodet og overkroppen og døde av forblødning, ifølge obduksjonsrapporten.

Den tiltalte ble pågrepet på åstedet av politiet. En mannlig nabo som forsøkte å avverge drapet ble lettere skadet.

– Det var blod over alt. Kontrasten fra snøen som hadde kommet om natten var stor, forklarte politibetjentene som var først på åstedet i tingretten.

– Hovedproblemstillingen for retten er tiltaltes psykiske tilstand på gjerningstidspunktet, innledet aktor Jo Christian Jordet mandag.

SMITTEVERNTILTAK: Det er kun partene som får lov til å være til stede i salen under forhandlingene. Pressen følger saken fra et tilstøtende rom med videooverføring. Lagmann Pål Prestesæter (til høyre) leder forhandlingene. Til venstre lagdommer Ørnulf Røhnebæk. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Rettssaken gjennomføres med strenge smitteverntiltak. Kun partene får være til stede i sal 9 i Hamar tinghus og sitter med minst to meters avstand. Flere av vitnene deltar via videolink.

Ingen tilhørere har tilgang til saken. Pressen følger forhandlingene fra et eget rom med videooverføring.