Både NVE og Meteorologisk institutt har endret farevarselet på nedbør fra oransje til rødt.

NVE skriver på sine nettsider at svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet.

Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver de på sine nettsider.

Varselet gjelder Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader.

Røde farevarsler brukes bare når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser.

NVE har tett kontakt med kommunene i Viken, Innlandet og Trøndelag som akkurat nå ser ut til å bli mest berørt.

Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget. Det frarådes å oppholde seg i berørte områder.

Starter søndag kveld

Det kraftige regnværet kommer søndag kveld fra Sverige og øker i intensitet mandag formiddag. Kraftigst blir det mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.

Det er også fare for styrtregn med mellom 20 og 35 millimeter i timen. Det er usikkert hvor det treffer.

Meteorologene melder om at lavtrykket sørøstfra har mye nedbør.

– Det er ventet 80–100 millimeter på 24 timer, så det er ekstremt i indre strøk på østlandet, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

De områdene som ikke har ekstremvær ligger i underkant av disse verdiene sier han. Nedbøren er venta å ramme hardest på Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Det vil også være en del vind i forbindelse med lavtrykket noe som er uvanlig for årstiden.

Folk må forberede seg

– Vi venter oversvømmelser, erosjon og jord- og flomskred. I elver og bekker kan vannet stige raskt. Ta høyde for at veier og bruer kan bli stengt, sier flomvakt i NVE, Tuomo Saloranta på NVE sine nettsider.

Hun råder folk som bor i områdene som er utsatt til å flytte bort verdier fra utsatte steder.

Ved flomvarsel skal du sjekke om ting må flyttes vekk fra elvekanten – for eksempel høyballer eller campingvogner.

Med styrtregn kan mange oppleve vann i kjellere og overvann i bebygde strøk.

– Tror du kjelleren din er utsatt bør du vurdere å flytte opp ting du vil ta vare på. I tillegg hjelper det at vannet får renne fritt. Sjekk derfor om kummer og sluk er fri for kvist og løv, sier Saloranta.

Kommunene må forebygge

Kommunene bør forberede seg og vurdere beredskap og forebyggende tiltak.

– Våre regionkontorer har allerede kontaktet relevante kommuner gjennom Statsforvalteren i Viken, Innlandet og Trøndelag, sier Saloranta.

I Elverum kommune er det varslet opp mot 130 millimeter nedbør fra mandag til tirsdag.

– Elverum kommune følger med på situasjonen, og forbereder oss på uvanlig mye nedbør, sier assisterende kommunedirektør og beredskapskoordinator i Elverum kommune, Aasmund Hagen.

Selv brukte han søndagen til å gå gjennom takrenner for å sikre at vannet renner unna når nedbøren slår til. Det råder han andre til å gjøre også. Og hvis noen bor nær bekker eller elver som kan flomme over kan det være lurt å rydde kjellere for ting man er redd for.

STILLE FØR STORMEN: Glomma renner rolig gjennom Elverum nå, men kommunen er av de kommunene der det er venta mest nedbør mandag og tirsdag. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Midt-Hedmark brann og redningsvesen er i beredskap for å hjelpe til sier Aasmund Hagen. Men han sier Elverum ikke har så bratte skråninger som mange andre kommuner har som blir berørt. Så de er skånet fra rasfaren som nedbøren kan føre til i andre deler av Østlandet.