Dovrebanen: Stengt mellom Hamar og Brumunddal fordi et stort tre har veltet over kjøreledningen. Bane Nor jobber med å rette feilen.

Toglinjen er stengt inntil videre og problemet forventes å være løst rundt kl. 10.00. Harry Korslund i BaneNor oppfordrer reisende til å følge med på nettsidene for oppdatert informasjon.