Mara (20) vil ikke på utveksling utenfor Europa

– Jeg føler mer trygghet når det er i Europa siden det ikke er så langt unna Norge, sier Mara Kähler.

Hun studerer grunnskolelærer 5. til 10. klasse på Høgskolen i Innlandet sin avdeling på Hamar.

Kähler skal reise til Tyskland i høst og være der et halvt år på utveksling.

– Om det skulle skje noe, så er det enklere å komme seg tilbake til Norge enn for eksempel Australia.

Hun trekker fram krigen i Ukraina som et eksempel på at det vil være bedre å være nærmere Norge.

– Hvis krigen eskalerer har jeg ikke så lyst til å sitte fast et sted langt unna hjemme.

Flere vil bli i Europa

Pandemien satte en stopper for utenlandsreisene for mange studenter.

Nå har de aller fleste landene åpnet opp igjen for at norske studenter kan reise.

Og man skulle kanskje tro at mange studenter nå etter en toårig pandemi har lyst til å reise så langt hjemmefra som mulig?

Men foreløpige tall fra Lånekassen viser at over 70 prosent av de som er på utveksling i skoleåret 2021–2022 – altså de som begynte høsten 2021 – reiser til Europa.

I skoleåret før pandemien var det 40 prosent som reiste til Europa.

I 2021–2022 har 5200 studenter reist. Disse tallene gjelder ikke for kommende høst.

8300 studenter reiste på utveksling i 2019–2020.

Administrerende direktør i Lånekassen, Morten Rosenkvist, håper mange benytter muligheten til å dra på utveksling nå som verden har åpnet opp.

– De siste to årene har det vært vanskelig å planlegge og gjennomføre utenlandsopphold på grunn av koronapandemien, sier han.

HÅPER MANGE REISER: Tall fra Lånekassen viser at 70 prosent av de som er på utveksling i år, er i Europa. Administrerende direktør, Morten Rosenkvist, er spent på hvordan tallene blir til høsten. Foto: Lånekassen

Ettervirkninger av pandemien

Rosenkvist er spent på interessen for utveksling til høsten.

– Det kan fortsatt være usikkerhet rundt forhold som krigen i Ukraina og korona som påvirker studentenes valg.

Tallene for høsten er ikke klare, men på NTNU på Gjøvik merker de at Europa-trenden fortsetter.

I 2019 var det 33 prosent av deres utvekslingsstudenter som reiste til Europa. Til høsten er andelen nå 42 prosent.

– Jeg tror nok studentene tenker det kan være mer usikkert å reise lenger bort, og spesielt nå etter to usikre år med pandemi, sier utvekslingsrådgiver ved instituttet, Joakim Pedersen Berg.

– USIKRE STUDENTER: Utvekslingsrådgiver ved NTNU Gjøvik, Joakim Pedersen Berg. Han sier at det er en økning av studenter på instituttet som skal på utveksling til Europa i høst. Foto: Privat

– Verden har blitt mer usikker

Også Mara Kähler er enig i påstanden.

– Jeg tror pandemien har hatt mye å si, og spesielt hvordan landene har håndtert situasjonen.

Hun trekker fram Australia som et eksempel. Det er det meste populære landet for norske studenter å reise til, men under pandemien har de stengt omtrent all form for innreise.

Kähler har ei venninne som har søkt til Australia til høsten, men hun sier det er usannsynlig at hun faktisk får lov til å reise dit.

For selv om landet nå har åpnet opp igjen for reisende, tror Kähler det er lav terskel for at de stenger ned igjen.

Hun tror mange ikke ønsker å ta den sjansen, og at studenter heller vil være sikre på å velge et land innenfor Europas grenser.

I PRAKSIS: Mara startet denne uken i praksis på Ottestad ungdomsskole. Drømmen hennes er å bli tysklærer, og hun gleder seg til å få mer erfaring i dette gjennom utvekslingsperioden hennes i Tyskland. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Vil at studenter skal reise utenfor EU

Men Rosenkvist i Lånekassen sier det er et mål at flere norske studenter skal dra på utveksling til et av Norges prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning.

– Fra høsten er det innført et stipend på 2 500 kroner per måned som skal bidra til å få studenter til å ta utveksling i Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, Japan eller Sør-Korea.

Opprinnelig sto også Russland på denne listen, men på grunn av krigen vil det inntil videre ikke være mulig å søke om dette stipendet for Russland.

Studenten i Hamar gleder seg veldig til praksis, men hun tror tiden fremover blir nervepirrende.

– Det blir jo spennende å se om det faktisk blir utveksling nå. Jeg er veldig usikker, men det går mot lysere tider, sier hun.