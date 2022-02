– Jeg syntes det er trist at så mange velger å droppe ut. Men det er jo ikke lett å vite hva man vil studere rett etter videregående.

Det sier Sandra Haugen Nyland. Hun studerer nå ved TV-skolen i Lillehammer.

Hun studerer for å bli filmklipper.

25 prosent avslutter

En ny rapport fra SSB viser at en av fire studenter som begynte å studere i 2012, droppet ut.

Rapporten følger studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012, og fram til 2020

24-åringen startet selv i 2017 på barnehagelærerstudiet.

Hun droppet ut etter et år og begynte å studere markedsføring og merkevareledelse i stedet.

Også her droppet hun ut etter et år.

– Grunnene var en blanding mellom trivsel og at jeg følte det ikke var noe for meg.

Hun tror mange dropper ut fordi de fleste studentene kommer rett fra videregående .

– Mange vet ikke helt hva de vil enda.

Og:

– I tillegg kan studier virke enklere enn det de egentlig er.

– Ikke så overraskende tall

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier vi ikke må overdramatisere tallene.

– At vi har høyt frafall i høyere utdanning i Norge er ikke i seg selv så overraskende. Men det er interessant å få vite mer om hva de som faller fra et studium, gjør videre.

ROLIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Han mener rapporten fra SSB ikke må overdramatiseres. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Rapporten viser nemlig at sju av ti som dropper ut, aldri fullfører en grad.

Men:

– Det er viktig å understreke at en grad som ikke er gjennomført, ikke er verdiløs, sier han.

Vil ha større tilgjengelighet

Student Sandra Haugen Nyland syntes det er triste tall. Hun tror det å få mer informasjon om studiene før studiestart vil hjelpe

– Det er ikke alle som er så flinke til å finne informasjon om emnene. Derfor vil det være positivt å gjøre det mer tilgjengelig for studentene.

Hun merket det selv på studie nummer to. Ut ifra det hun hadde fått med seg, trodde hun studiet skulle være mer kreativt.

Men det var nesten bare teori.

– Det var ikke helt det jeg så for meg, sier hun.

– Dette må vi lytte til

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, sier tilgjengelighet er et godt innspill fra studenten.

– Dette må vi lytte til. Det er store livsvalg å skulle gå inn i et studieløp. Vi skylder studentene å ha god informasjon om studiene.

ROM FOR FORBEDRING: Stine Grønvold er prorektor for utdanning ved Høgskolen i innlandet. Hun er enig med student Sandra Haugen Nyland i at studentene burde få mer informasjon. Foto: Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Innlandet har gjennomført tiltak som skal gjøre studentene mer sikre på hva de søker på:

Studieomtaler og jobbing med rådgivere i den videregående skolen.

– Vi har potensial til å gjøre dette på et bedre og bredere nivå. Så dette bør vi se nærmere på, sier Prorektor Grønvold.

– Tallene kan forklares

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier han vil at flest mulig skal gjennomføre studiene sine.

– Vi trenger å vite mer hva som er barrierene både for gjennomføring, og valg av type utdanning for at vi skal kunne lage gode tiltak. Her blir det viktig å legge til rette for mer fleksible utdanningstilbud.

Videre sier han at tallene kan forklares med at vi har et fleksibelt og tilgjengelig utdanningssystem med gode studielånsordninger.

– Det skal være mulig å ombestemme seg og gjøre noe annet eller bytte til en annen utdanning dersom man ikke traff helt rett på første forsøk.

Studenten sier hun trives på TV-skolen i Lillehammer. Hun føler hun har truffet riktig.

– Nå klarer jeg endelig å fullføre en grad.