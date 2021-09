– Dette er hjertesaken min. Det er kampen for nærskolen til dattera mi, i nærmiljøet mitt.

Senterparti-leder Slagsvold Vedum var mandag kveld på skolen hvor han har trådt sine barnesko, og hvor datteren hans nå går, Breidablikk barneskole på Ilseng i Stange.

Det ble holdt åpent folkemøte i regi av FAU, i forbindelse med at Stange kommune snart skal vedta ny skolestruktur. Mange frykter at Breidablikk skole blir nedlagt, blant dem er Vedum.

Han var tydelig på hvorfor han ville komme på lokalmøtet, selv i en valgkampinnspurt som statsministerkandidat:

– Jeg har vært engasjert i denne skolen fra jeg var liten gutt selv. Og når jeg snakker om tjenester nær folk, som jeg gjør i valgkampen, så handler det nettopp om å utvikle den type skoler som Breidablikk er, sier Vedum til NRK.

Ville ikke blande seg inn i nabokommune

Men det er langt fra bare i Stange at skolenedleggelse og skolestruktur er tema for tiden.

I Stanges nabokommune Åsnes, som har ordfører fra Senterpartiet, har det blitt vedtatt å legge ned flere skoler, til tross for 3.000 underskrifter fra innbyggerne. Da ville ikke Slagsvold Vedum blande seg inn i saken.

– Er det et paradoks at du da gjør det her?

– Jeg bor her og lever her. Og da må jeg kunne kjempe som far for skolen til dattera mi.

STATSMINISTERRKANDIDAT: Trygve Slagsvold Vedum er en av tre statsministerkandidater før stortingsvalget. Men han prioriterte likevel å komme på FAU-møte på barneskolen han selv har gått. Foto: Mads Nielsen

– Må kjempe det jeg kan

Vedum påpeker at Breidablikk skole flere ganger har vært foreslått nedlagt gjennom årene, og sier Senterpartiet vil endre kurs når det gjelder skolestruktur og småskoler.

– Vi ønsker å gjøre endringer nasjonalt, slik at det blir lettere å opprettholde denne type skoler med en øremerket ordning, at kommunen kan få penger direkte per skole man har. Og vi vil styrke kommuneøkonomien, som gjør at det blir lettere å ha skoler i nærmiljøet.

Vedum legger til:

– Så er det selvfølgelig hver enkelt kommune som bestemmer, og da må jeg kjempe det jeg kan i min egen hjemkommune.

Ordføreren aksepterer Vedum-innblanding

Ordfører i Stange kommune, Nils A. Røhne, har ikke noe mot at Vedum engasjerer seg i saken.

TYDELIG: Nils A. Røhne, ordfører i Stange, ønsker Vedum velkommen i en diskusjon om skolesituasjonen. Men han påpeker at kommunen er i svært vanskelige tider økonomisk. Foto: NRK

– Jeg aksepterer argumentet at han har barn på Breidablikk skole. Da syns jeg han har en rett til å bry seg, så det er greit.

Men han tror ikke at Slagsvold Vedum vil kunne redde mange småskoler bare han kommer i regjering.

– Stange kommune må spare 50 millioner innen 2024. Den halve millionen per skole per år som Vedum har foreslått, er på ingen måte nok.

Ordføreren sier man ikke kommer utenom å se på skolestrukturen, når det er trange økonomiske tider.

– Vi har en betydelig forventning når det gjelder å levere tjenester i kommunen, og den samsvarer rett og slett ikke med de ressursene vi har.

Andre steder i Stange kommune satses det stort framover. På Tangen planlegger Bjørn Dæhlie en ny landsby.

Vil utsette saken – ordfører sier nei

Under åpen runde til slutt i mandagens folkemøte, tok Vedum ordet og manet til en utsettelse av saken. Det er lagt opp til at kommunestyret i Stange skal fatte vedtak om framtidig skolestruktur i slutten av oktober.

– Det går for fort, man trenger mer tid. Signalene og effektene fra en ny regjering kommer først i desember eller januar neste år, via statsbudsjettet, sa Vedum.

Ordføreren vil imidlertid ikke ha noe uthaling av tid, og mener arbeidsplanen bør ligge fast.

– Jeg har veldig lite lyst til å gå inn i en diskusjon med Vedum om tidsplanen. Vi har bestemt oss for å få en helhetlig presentasjon i oktober, så får vi diskutere saken da.

Og han sier avslutningsvis:

– Det er ikke konkludert rundt skolesituasjonen i det hele tatt, men vi ser at det er store utfordringer.