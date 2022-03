Fjellområdene i Vingelen på Tolga regnes for å være av Norges beste rypeterreng.

Da de gjeveste jaktteigene i ble lagt ut på anbud i februar var det mange om beinet. Prisen steg fra 1,8 millioner kroner til nesten 6 millioner kroner i året for sju områder de neste fem åra.

– Pengene går inn i det store sluket til drift på gården, men det blir litt lettere å drive, sier melkebonde Embret Rønning.

Det er kjærkomne penger når kraftfôrprisene øker og melkeprisene går ned.

Lederen i Norges jeger og fiskeforbund, Knut Arne Gjems, synes det er bra at bygda kan tjene penger.

Men når budrunder fører til tredobling av prisen blir han bekymra for at ikke vanlige folk skal få råd til å jakte.

Blir lettere å drive gardsbruk

Bygda i Nord-Østerdal har tradisjon for å leie ut rypeterreng helt tilbake til 1800-tallet. Alle de 85 gardbrukerne i Vingelen har blitt enige om å drifte rypejakta gjennom sameiet som de er med i.

Mesteparten av inntekten blir fordelt på gardbrukerne men går også til fellestiltak i bygda.

Kilosprisen for rypene i de mest eksklusive områdene blir høy for de som har vært villig til å betale det.

Foto: Sirdalsmedia.no

– Det vi selger er jo opplevelsen og den eksklusiviteten å få ha sitt eget terreng for seg sjøl når man jakter rype, sier Jakob Trøan i Vingelen sameie.

Rypejegerne legger ikke bare penger igjen for rett til å jakte. De færreste av dem overnatter i telt. De leier seg ofte inn på sætrene i fjellet eller andre overnattingssteder i bygda.

For melkebonde Embret Rønning betyr ekstrainntekten at han kan bruke enda mer av naturressursene til å investere i gården.

Hvor mye det blir er ikke bestemt av sameiet enda, men det blir et ekstra pluss på inntektssida.

GOD EKSTRAINNTEKT: For bonde Embret Rønning betyr de attraktive rypeterrengene at han får mer penger til å bruke på gården. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Sjøl om han eier et av de mest attraktive rypeterrengene i Norge er det noen år siden han jakta sjøl i sitt ekslusive rypeterreng.

Viktig at vanlige folk får råd til å jakte

Lederen av Norges jeger og fiskeforbund (NJFF), Knut Arne Gjems, er redd for at høye priser fører til at vanlige folk ikke får mulighet til å jakte.

Noen steder i landet blir lokale provosert over at folk utenfra kommer for å jakte.

– Vi er opptatt av at allmennheten har tilgang på jakt. Det er noe med den norske jaktkulturen at alle skal ha mulighet, sier han.

NJFF ser at prisen både jakt på rype og villrein kan være høy. Foreningen har 600 lokalforeninger rundt om i Norge som tar med seg barn og unge ut på jakt. En halv million nordmenn har tatt jaktprøven.

HØYE PRISER: Leder i NJFF, Knut Arne Gjems, ser at priser på både rypejakt og villreinjakt begynner å bli for høy for vanlige folk. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Jakta står veldig sterkt for folk flest. Det jobber vi for at de også skal ha mulighet for i framtida, sier Gjems.

Han sier at de fleste grunneiere ser nytten av å gi vanlige folk mulighet til å jakte.

I Vingelen er det mange av de faste rypejegerne som har kommet tilbake i flere år.

Selv om de rikeste kan kjøpe seg til de mest attraktive områdene er det også flere muligheter for de som ikke vil bla opp så mye penger.

De som bor i bygda kan kjøpe seg jaktkort for 1000 kroner i året og jakte på fem andre områder. De får tilgang på de eksklusive terrengene en dag i oktober hvert år.

Folk utenfra kan også kjøpe seg dagskort og kort som strekker seg over flere dager i disse områdene.