Gir 200.000 til de som bygger hus i bygda

– Det er kjempebra. Det har veldig mye å si når man vurderer å bygge.

Det sier Maren Wien Killingmo fra Tolga. For over fire år siden flyttet hun tilbake til hjemkommunen sammen med familien.

Nå er de midt i prosessen med å bygge drømmehuset sitt.

Det at kommunen nå kan ta deler av byggekostnadene er av betydning. Særlig når man har valgt å etablere seg og bygge hus i distriktet.

– Det er dyrt, og det er ikke mulig å selge til samme pris senere. Man bygger jo for å bo, sier Wien Killingmo.

ROSER KOMMUNEN: – Tolga har vært flinke til å rekruttere og gjøre det innbydende for å få folk hjem igjen. Tilskuddet er enda et godt supplement for det, sier Maren Wien Killingmo.

I flere distriktskommuner er det mangel på nye og egnede boliger.

I en rapport fra desember 2020, svarte en av fire bedrifter at boligmangel var et hinder for rekruttering av arbeidskraft.

– Det er mange dårlige boliger rundt om i distriktsnorge. Boliger som blant annet er bygget for lenge siden, som trenger vedlikehold og er tilpasset andre behov fra en annen tid, sier prosjektleder bak rapporten Rolf Røtnes.

Det er tilfellet også på Tolga. For å endre dette ønsker kommunen å gi økonomisk drahjelp til de som vil satse.

For få moderne boliger

Det var ordfører Bjørnar Tollan Jordet (SV) som hadde ideen om støtte til boligbyggere.

– Tilgangen på tidsriktige, nye boliger er lav. Tolga kommune har hatt bra med tilflytting, men nå er det ikke mange tilgjengelige boliger som ligger åpent ute til salg, sier han.

Denne uka fikk han kommunestyret med seg på en tilskuddsordning som kan gi 200.000 kroner til folk som ønsker å bygge bolig på Tolga.

– Det her vil være en god ordning, som kan treffe de som nå vurderer om de skal tørre å etablere seg, sier Tollan Jordet.

ERFARING: Det er ikke første gang Tolga gir ekstra tilskudd til folk som ønsker å bosette deg i kommunen. I 2012–2015 var kommunen med i et prosjekt om boligetablering i distriktene, opplyser ordfører Bjørnar Tollan Jordet.

Kommunen har satt av én million kroner i budsjettet til ordningen.

Tilbudet er åpent for alle som ønsker å søke. Det gjelder også for dem som, i likhet med familien Wien Killingmo, allerede er i en byggeprosess.

Det var avisa Arbeidets Rett som omtalte forslaget fra ordføreren først.

Bygger for å bo

Ordningen Tolga innfører er et godt distriktspolitisk virkemiddel, men det vil ikke føre til en strøm av nye tilflyttere, mener Jardar Sørvoll, som er boligforsker ved Oslo Met og leder i senter for bolig- og velferdsforskning.

– Jeg tror først og fremst at det virker for de som allerede vurderer å etablere seg i distriktet, og kanskje har en lokal tilhørighet til kommunen, sier han.

ARBEID TILTREKKER: Arbeidsplasser det aller viktigste for folk som velger å flytte, forteller Jardar Sørvoll. Han er boligforsker ved Oslo Met.

Ifølge Sørvoll trenger distriktene i større grad offentlig stimulans og gulrøtter for å få til bygging. Folk som etablerer seg i distriktet har et annet perspektiv enn de som etablerer seg i urbane strøk.

– Da bygger man primært for å bo, fordi boligen ikke har den samme videresalgsverdien. Det er stor sjanse for at boligen faller i verdi og kommersielle aktører er da lite interessert i å bygge, sier han.

Trenger ikke gulrøtter

Tolga, som ligger lengst nord i Innlandet teller rundt 1550 innbyggere.

Ordningen som er vedtatt nå er ikke ment som en gulrot eller bestikkelse, men en hjelp til de som allerede ønsker å bo på Tolga, sier ordfører Bjørnar Tollan Jordet.

– Det vi trenger er en mer aktiv boligpolitikk for distriktene slik at vi også har et mangfold av boliger å velge mellom. Vi trenger enda flere virkemidler, og det er det vi prøver på nå.