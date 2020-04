Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Siste fly man kunne komme seg på med hunder gikk mens jeg fortsatt var i løypa.

Thomas Wærner ble den tredje nordmannen til å vinne verdens mest prestisjefulle hundekjøringsløp, Iditarod 18. mars i år. Nå har det gått en måned siden seieren, men han har ennå ikke klart å komme seg hjem til Nord-Torpa i Nordre Land der han bor og trener.

47-åringen sitter koronafast i den amerikanske delstaten, og tror det vil ta lang tid før han kommer seg til Nord-Torpa igjen.

– Det er helt umulig med vanlig flyselskaper nå. Cargo er stengt for levende dyr og jeg har fått beskjed om at de tviler på at det åpnes opp før etter sommeren.

VINNER: Thomas Wærner på vei inn til Unalakleet, Alaska, søndag 15. mars. Tre dager senere var seieren hans. Foto: Loren Holmes / Loren Holmes

– Langvarig prosess

Wærner synes det er vanskelig å ikke vite hvor lang tid det tar før han får reise hjem igjen.

– Slik det ser ut her i USA blir dette en meget langvarig prosess. Alt er stengt og det er ikke lov til å reise unødvendig eller besøke andre.

Hjemme har han kone, fem barn og 35 hunder som venter. Han synes det er trist å ikke få være sammen med familien over så lang tid.

– På denne tiden pleier vi å være mye ute med barna på fjellet. Det er noe jeg savner sterkt.

Wærner vant fjorårets utgave av Finnmarksløpet, som regnes som Europas tøffeste hundeløp. Årets utgave ble avlyst grunnet koronakrisen.

Det ble riktignok ikke Iditarod, men koronatiltak ble iverksatt.

Publikum ble oppfordret til å unngå kontakt med deltakerne og målgang ble flyttet ut av byen Nome.

PÅ KENNEL: De 16 hundene som var med til Alaska står på en kennel 50 km utenfor Fairbanks. – Hundene har det bra og vi er på mange turer, sier Wærner. Foto: Thomas Wærner / Privat

Les også: Thomas Wærner vant Iditarod

– Han har det kjipt

Kona Guro Byfuglien Wærner var med i starten av løpet, men valgte å dra hjem på grunn av koronaviruset.

FLERE IGJEN: Guro Byfuglien Wærner vet av flere som ikke kommer seg ut av Alaska nå, også de uten hunder. Foto: Privat

– Jeg er veldig glad for at jeg kasta meg rundt og dro hjem, ellers hadde jeg nok vært i samme situasjon som Thomas nå.

Byfuglien Wærner forteller at det snart har gått seks uker siden de møttes og åtte uker siden barna så han sist.

– Jeg ser at han har det kjipt, han stanger hodet litt i veggen nå. Heldigvis har vi videochat, men det er litt som å være i et avstandsforhold. Vi savner han veldig.

Hun legger til at de heldigvis får hjelp av en handler som tar seg av de resterende 35 hundene hjemme i Nord-Torpa.

Forsøker å finne en løsning

Wærner har sjekket alle muligheter for at han og hundene kan komme seg hjem til Nord-Torpa.

Han vurderer blant annet å chartre et fly, men er redd det blir for dyrt.

– Jeg har også snakket med Sola flymuseum som ønsker å kjøpe et fly som står her. De har litt problemer med kjøpet da dollaren er så høy – og de som skal fly flyet må også komme seg hjem igjen.