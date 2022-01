Hanna (22) klar for verdens lengste hundeløp: – En drøm siden jeg var fire år gammel

– Vi har trent bevisst for Iditarod siden i fjor, men det har vært hovedmålet de siste fire årene. Og drømmen har levd siden jeg var fire år gammel, sier Hanna Lyrek.

I 2019 suste hun forbi storfavoritten Harald Tunheim og ble tidenes yngste vinner av Finnmarksløpet.

Året etter lå hun blant de seks beste på den lengste distansen i Finnmarksløpet da Norge stengte ned på grunn av pandemien.

200 kilometer fra mål måtte hundekjørerne parkere sleden. En gråtkvalt Lyrek var helt knust.

En knust Hanna Lyrek trøstes etter at Finnmarksløpet 2020 ble avlyst. Alle idrettskonkurranser opphørte umiddelbart på grunn av koronarestriksjonene. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Nå er hun svært glad for å kunne konkurrere igjen: Først på norsk jord i Femundløpet neste uke, så til USA og hovedmålet Iditarod i mars.

– Jeg tør egentlig ikke helt å tro på det før vi står på startstreken. Men når det skjer, skal jeg være veldig lettet og veldig glad, sier Lyrek smilende.

– Å fullføre er en seier

Iditarod er verdens lengste hundeløp med sine 1575 kilometer fra Anchorage til Nome i Alaska.

Tre nordmenn har tidligere vunnet det prestisjetunge løpet: Robert Sørlie (2003 og 2005), Joar Leifseth Ulsom (2018) og Thomas Wærner (2020).

Thomas Wærner vant Iditarod i 2020. Han ble med det den tredje nordmannen til å vinne det prestisjetunge hundeløpet. Foto: Bob Hallinen / Iditarod

Fullt så høye ambisjoner har ikke Lyrek før debuten. Hun vil gjennomføre og håper også å bli «Rookie of the year», altså best blant hundekjørerne som deltar for aller første gang.

– Det er jo sinnssykt langt og det blir jo et helt nytt sted å kjøre løp. Så det å fullføre er en seier i seg selv. Men det hundespannet vi har nå er jo et godt spann, så vi skal ikke bare være på tur, lover Lyrek.

Med deltakelsen i Iditarod går hun i fotsporene til både mor og far, som begge har kjørt løpet tidligere.

Da moren Trine kjørte inn til en 37. plass i 2005 sto fem år gamle Hanna i målområdet og tok henne imot.

– Nå skal jeg til Alaska og vente på henne. Det merker jeg er veldig emosjonelt nå. Jeg tror det blir like stort som å komme i mål selv. Jeg er så glad på hennes vegne, sier Trine Lyrek.

En stolt mor gleder seg til å se datteren delta i verdens lengste hundeløp. Trine Lyrek deltok selv i 2005. Da sto Hanna Lyrek i målområdet og tok henne imot. Foto: Christina Gjertsen / NRK

– Det største man kan oppleve som hundekjører

Selv om løpet er både tøft og langt, er ikke moren i tvil om at datteren Hanna står foran et eventyr.

– Det å kjøre gjennom ødemarka og ikke krysse en vei på 11 dager, som jeg brukte, er jo bare helt enormt. Som hundekjører er det det største du kan oppleve, sier Trine Lyrek.

For Hannas del er det bare én ting hun frykter, og det har ingenting med den snaut 160 mil lange distansen å gjøre.

– Hvis jeg må sove i en hytte der det er mus. Jeg er livredd mus! Jeg vil nesten gå så langt som å si at det er en fobi. Ellers er det ikke noe jeg frykter, sier Hanna Lyrek og ler.