Ned mot 30 minus under årets Femundløp: – Det håndterer vi alle

– Det er fortsatt kaldt her, men det håndterer vi alle, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Det var rundt 30 minusgrader da løpet startet torsdag formiddag.

Robert Sørlie og Thomas Wærner har tidligere vunnet både Femundløpet, Finnmarksløpet og Iditarod i Alaska.

Sammen med andre kjente navn som Inger Marie Haaland og Lars Monsen kjørte de ut på den lengste etappen på 650 kilometer i kulda i formiddag.

Thomas Wærner fra Torpa skal ikke fryse på nesa under årets Femundløp. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Senere på kvelden starter de som kjører 450 kilometer.

Jørgine Vasstrand, også kjent som influenser Funkygine, er en av de som stiller i denne klassen.

Det er også en juniorklasse og en 200 kilometerklasse som starter fredag.

Femundløpet Ekspander/minimer faktaboks Femundløpet er et langdistanse hundeløp som tar utgangspunkt i Femundsmarka og omegn.

Løpet kjøres i tre distanser. 650m, 400 km og en juniordistanse på 213 km.

Start og målgang er på Røros i Sør-Trøndelag, ellers foregår det meste av løpet i Hedmark.

Løpet har sjekkpunkter i Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, Tynset, Grimsbu og Tolga før målgang.

Femundløpet ble arrangert for første gang i 1990.

Det er en hundekjører som har vært med på alle disse løpene, og vunnet ti av dem, Robert Sørlie – også kalt mr. Femundløpet.

For mer info: www.femundlopet.no

Uproblematisk kulde

Det er totalt 188 spann og 2000 hunder som deltar i år, forteller Kokkvold.

Han sier kulden ikke er helt vanlig og at denne vinteren har vært litt spesiell, men det var aldri et spørsmål om å avlyse.

Robert Sørlie startet som nummer to og har deltatt i alle Femundløp som har eksistert. Dette blir hans 34 løp. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK To glade hunder med dekken i kulden. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK Robert Sørlie har vunnet Femundløpet flest ganger, totalt ti ganger. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK Inger Marie Haaland har ikke kjørt hundeløp siden 2020. Nå er hun tilbake igjen. Hun var første kvinne til å vinne Finnmarksløpet i 2009 og første kjører ut i år. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK Lars Monsen sto på startstreken. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK Ronny Frydenlund kjører opp til 90 graders-svingen i Femundløpet 2024. Mange frivillige hjelper til, i tilfelle han skal falle. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Her er det uproblematisk. Hundene blir tatt veldig godt vare på. Det kan medføre noe frostskade på deltakerne, men her er det jo folk som jevnt over er veldig godt rustet for å tåle et snøskur, skikkelig vind eller minusgrader.

Veterinærer er også ute på sjekkpunkt og følger nøye med på hundene.

– Vi er vant til at det er kaldt, så det er det bare å deale med, sa Thomas Wærner til NRK like før han og hundene forlot Røros.

To hunder med dekken, som skal holde hundene litt varmere i kulden. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Kjører for hundene som ble drept

– Til minne om hundene som ble drept i dette løpet i fjor. Jeg kjører for dem, sa Carlos Javier Sánchez Caballo før han startet løpet på 650 kilometer.

I fjor ble to hunder påkjørt og drept, etter å ha kjørt over en overgang uten vakthold.

I ettertid har arrangøren økt sikkerheten på grunn av hendelsen, og alle vegkryssinger skal være bemannet fra første til siste deltager.

Kokkvoll sier de bruker i underkant av 200.000 kroner på egne folk som står på grenseovergangene i år.

Carlos Javier Sánchez Caballo mistet hundene sine under Femundløpet i fjor. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Spanjolen har med seg to som hjelper til. Salva Luque er en av dem.

– Han er så glad for å komme tilbake til Femund. Han trodde det ikke var mulig å komme tilbake, men venner hjalp Carlos med å skaffe hunder til løpet, sier han.

– Han er mer klar, større og sterkere og mer «veteran». Han har mye selvtillit i år.

Spanske Luque kom på 2. plass i årets Gruveløp, etter Robert Sørlie, men hjelper Caballo under Femundløpet.

Salva Luque er hundekjører og er «handler», som betyr at han hjelper hundekjøreren under årets Femundløp Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Kulturministeren: – En stor idrett

Onsdag kveld var åpningsseremonien i Røros kirke.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery var den som offisielt åpnet Femundløpet 2024.

Hun gikk først i køen med «the red lantern» som tennes når løpet åpnes, og slukkes når den siste kjøreren har kjørt over mål.

Stortinget ga 2 millioner kroner til Femundløpet i år.

Lubna Jaffery gikk først i fakkeltoget etter åpningsseremonien onsdag kveld. Hun holder flammen som skal slukkes når den siste hundekjøreren kommer over målstreken. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Det er en stor idrett. Det er på mange måter en ekstremsport, og det er toppidrettsutøvere i hundene som da kjører disse løpene, sa Jaffery onsdag kveld.

Hun hadde ikke selv sett eller prøvd hundekjøring, før hun selv fikk være med på en tur sent på kvelden.

I talen ønsket hun kjørerne lykke til og at de måtte nyte opplevelsen med å kjøre gjennom syv ulike kommuner, gjennom naturreservat og gjennom reinbeiteområdene.

En hundekjører ga «high-five» til de som dukket opp utenfor starten. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Det er en fantastisk opplevelse og det kommer til å bli tøft, men det blir et flott løp, sa Jaffery onsdag kveld.

Når løpet er over, gleder Kokkvoll seg til neste år.

– Da er det bare å begynne å planlegge for VM 2025, sier han.