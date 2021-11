BEREDSKAPSLØFT: Etter Frolandsbrannen i 2008 ble det etablert et skogbrannutvalg i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. – Vi jobber nå for å etablere det samme innenfor storm, sier administrerende direktør for Skogbrand forsikring Per Asbjørn Flugstad.

Foto: Even Lusæter / NRK