No kjem hauststormen: – Lause takplater og andre ting fyk

– Lause takplater, isopor og andre ting fyk, seier operasjonsleiar ved Møre og Romsdal politidistrikt, Arild Reite.

Eit område rundt idrettshallen i Midsund i Molde kommune er no avsperra og vegen er stengt.

Brannvesenet er på staden, men kan ikkje sikre taket slik situasjonen er no.

– Det er ikkje forsvarleg for brannvesenet å gå på taket, seier Reite.

Operasjonsleiaren legg til at politiet er på veg til staden.

FORBLÅST: Politi og brannvesen har sperra av området rundt ein idrettshall der taket ikkje er sikra. Foto: Magne J. Krumsvik / Midsundingen

Oransje farevarsel

Den kraftige vinden vart varsla torsdag då meteorologane sende ut eit oransje farevarsel.

Vinden vil vere sterkast mellom klokka 12:00 og 18:00.

For trafikantane kan dette føre til kolonnekøyring og stengde vegar på fjellovergangane.

– Om du absolutt ikkje må over fjellet i dag, bør du vurdere å utsetje turen, seier trafikkoperatør Ronny Sleire frå Vegtrafikksentralen vest.

STRYNEFJELL: Tungbilsjåfør Dawid Krawczak møtte sterk vind over strynefjellet i dag. Foto: Dawid Krawczak

Desse fjellovergangane har blitt stengt på grunn av uvêret:

Fv55 Sognefjellet

Fv53 Tyin-Årdal

Fv51 Valdresflye

Sleire reknar med at alle fjellovergangane i Sør-Noreg vert råka av vinden.

Om fjellovergangane blir verande opne for trafikk, må bilistar rekne med kraftige vindkast, isdekke og redusert sikt.

I vindkasta er det meldt ei blanding mellom regn, sludd og snø.

– Du må rekne med ganske krevjande køyreforhold, seier Sleire.

I Innlandet har ikkje den sterke vinden enno ført til dei store hendingane men det meldast om glatte vegar fleire stadar.

GLATT: På vegen mellom Bruflat og Tonsåsen. Foto: Dag Kessel / NRK

På E16 ved Ryfoss i Valdres har eit vogntog og ein personbil kollidert. Vogntoget stod på tvers av vegen og måtte bergast. I same område er europavegen no stengd på grunn av tre og busker i vegbana.

– Været har ikkje slått helt til i Innlandet enda. Men den sterke vinden er på veg, kan trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mikael Olsen melde.

Han åtvarar sjåførar over heile Innlandet om at mange av fylkesvegane kan vere glatte. Spesielt utanfor hovudvegane bør ein vere merksam på at det kan vere vanskelege køyreforhold.

FAREVARSEL: I går sende meteorologane ut eit oransje farevarsel om vinden. Foto: Meteorologisk institutt

Liten til full storm i fjellet

– Eit lågtrykk kjem inn frå vest og tek med seg ganske kraftig vind innover mot fjellet, seier meteorolog Magnus Haukeland.

På kysten har vinden fått grep og i morgontimane blei hurtigbåten mellom Ålesund og Langevåg innstilt grunna dårleg vêr. På ferja mellom Molde og Sekken er det forventa forseinkingar utover dagen.

På ettermiddagen kan også låglandet få merke vindkasta men aller verst blir det i høgda.

– Det er ut til å bli liten til full storm i fjellet, seier Haukeland.