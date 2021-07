– Se her!

Kjersti Bråthen fra tollvesenet peker på tydelige spor i gresset.

– Disse var ikke her i går kveld, sier hun.

Vi er i et skogholt i grensekommunen Eidskog. Bare 500 meter unna ligger et av landets mest bevokta grenseoverganger, Magnormoen.

Bilsporene leder frem til et jorde. Gresset er slått, så det går fint an å kjøre over jordet og til en vei på motsatt side. En vei som krysser grensa og går inn i Sverige.

KJØRER OVER JORDER: I enden på jordet ligger svenskegrensa. Kjersti Bråthen i tollvesenet i Kongsvinger sier at det har vært trafikk her siden i vår. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Bonden som driver jorda har sett spor etter firhjulinger på jordet siden i vår. De har kjørt ned mye av høyet hans.

For Tollvesenet er det ikke ukjent at folk tar uvanlige veier over grensa. Men de har aldri sett så mye av det som nå.

– Om sommeren lekker grensa som en tesil, sier Bråthen.

Hogger vekk busker og tar seg til rette

Hun er seksjonsleder ved Tollvesenet i Kongsvinger.

Sammen med politiet og heimevernet vokter de grensa. All trafikk inn i Norge skal kontrolleres for å stoppe smitten.

Men jobben blir stadig vanskeligere. Stadig dukker det opp spor i terrenget som viser at grensetrafikken tar nye veier.

Grunneiere og andre som bor i området melder om unormal trafikk i grensetraktene.

Noen steder er det hogget busker og rydda unna stein for å lage nye kjørbare veier i terrenget.

TYDELIGE SPOR: Det er tydelig spor i terrenget etter at noen har funnet en ny kjørbar vei mellom Norge og Sverige. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Spor viser at det kjøres med både motorsykler, firhjulinger, tråsykler og noen steder kjøres det også med bil over grensa mellom Norge og Sverige.

Det er forbudt.

Mer enn halvparten av Norges grenseoverganger ligger i Innlandet, men bare tre av dem kan passeres på lovlig vis.

Lurer du på hvilke overganger som er lov å benytte? Her finner du oversikten fra Helsedirektoratet.

Brukes av smuglere og folk som vil handle

I de store skogområdene ved grensa går veiene på kryss og tvers. Det er skogsbilveier og stier.

Under normale forhold blir veiene brukt av turgåere, fiskere og folk på vei til hyttene sine.

STASJONSSJEF: Gjermund Thoresen Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Nå brukes de av alle som vil ta seg over grensa usett.

– Noen smugler narkotika eller tyvgods, forteller Gjermund Thoresen, som er politistasjonssjef i Kongsvinger.

I april ble en mann på sykkel stoppa i skogen bare 150 meter fra tollstasjonen på Magnormoen. Mannen ble tatt med 70 kilo narkotika.

Andre bruker veiene for å handle snus og alkohol på svensk side av grensa.

– Noen tar også turen over alternative veier for å treffe slektninger i nabolandet, sier Thoresen.

I vår ble tre syklende dansker ble stoppet på grensa og bortvist. Senere snek de seg over på ski.

Prøver å stenge de ulovlige veiene

Noen av grunneierne har sett seg lei på den ulovlige trafikken. Derfor har de pløyd eller felt store trær på eiendommene sine for å gjøre det uframkommelig.

Noen steder er det satt opp bommer. Men Kjersti Bråthen i Tollvesenet har flere eksempler på at det ikke stopper den ulovlige trafikken over grensa.

Ved en av bommene er det flyttet på store steiner, slik at det er mulig å passere.

– Vi kan se at det er kjørt på siden av bommen. Det er ikke de som eier hytta på andre siden av bommen som kjører her. Annen trafikk skal det egentlig ikke være her, sier Bråthen.

INGEN HINDRING: Steiner er flyttet så det er mulig å kjøre ved siden av bomsperringen på denne veien. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Øst politidistrikt har også hatt noen episoder i Østfold med ulovlige grensepasseringer der det flyttes på sperringer og kjøres utenfor veiene. I Troms og Finnmark har de ikke sett noe av dette.

Tollvesenet, politiet og heimevernet har streifvakter i stadig nye områder utenfor allfarvei for å ta de som forsøker å snike seg unna kontrollen. Men jobben er vanskelig.

Området de er satt til å vokte er stort og problemet med ulovlige passeringer er voksende, sier Gjermund Thoresen i politiet.

– Vi har gjort flere beslag utenfor de vanlige grenseovergangene. Vi så en tendens til det allerede i fjor, men det er nok blitt mer av det i år.