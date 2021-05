Tre syklende dansker ble stoppet på grensa – senere snek de seg over på ski

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bjørnfjell ligger i Narvik kommune og grenseovergangen voktes av Heimevernet. Tidligere denne uken ble det kjent at et malmskip i Narvik ikke meldte fra om smitte om bord. Det filippinske mannskapet hadde imidlertid smitte med seg. Natt til onsdag omkom en person.

16 av 18 personer har til nå testet positivt

Det har vært jobbet hardt fra kommunens side for å unngå at smitten sprer seg til lokalbefolkningen, og kommuneoverlege Per Thomas Hulstedt synes ikke noe om at det nå meldes om et tilfelle der folk tar seg over grensen ulovlig.

– Vi ser ikke positivt på slike overtredelser. Det er noe vi absolutt ikke vil skal skje.

Det var politiet som fredag meldte om hendelsen.

Grenseovergangen ved Bjørnfjell kontrolleres av Heimevernet.

Byttet sykkel med ski

Politiet opplyser at de danske statsborgeren først forsøkte først å ta seg over grensen på sykkel.

– De ble bortvist av Heimevernet, som utfører grensekontrollen på Bjørnfjell, skriver politiet.

De tre danske personene ga imidlertid ikke opp. De fikk tak i ski.

– De byttet deretter sykler med ski og tok seg over grensen utenom kontrollpunktet. De ble observert av en hytteeier i området, skriver politiet.

En person bosatt i Tromsø er mistenkt for medvirkning ved å skaffe ski til de tre danskene.

Torsdag ble personene pågrepet i Troms. De sitter nå i arrest i Tromsø.

– Det er fatta bortvisningsvedtak, og dette er forkynt for dem, skriver politiet.

Her ble danskene bortvist da de kom syklende. Men de da skaffet de ski. Foto: Statens vegvesen

Ilagt bøter

Personene har nå fått beskjed om at de skal ledsages tilbake til Danmark i løpet av lørdag.

Med seg sørover har de fått hvert sitt forelegg på kroner 10.000,- som de har vedtatt.

Forelegg og bortvisningsvedtak er gjort med hjemmel i Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, § 2.

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Ekspandér faktaboks § 1.Lovens formål og virkeområde Formålet med loven er å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innreise etter utlendingsloven, når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbrudd av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19. Loven gjelder ikke for norske statsborgere. Loven gjelder heller ikke statsborgere fra et annet nordisk land som er bosatt i Norge. § 2.Innreise til Norge og bortvisning Utlendinger har bare rett til innreise dersom a) utlendingen er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven

b) utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl) eller på annen måte påberoper en rett til internasjonal beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf. utlendingsloven § 73

c) utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov

d) utlendingen er gitt oppholdstillatelse uten utsatt innreise, jf. § 3

e) utlendingen er gitt innreisevisum etter utlendingsloven § 12

f) utlendingen har visum og omfattes av unntak fra innreiserestriksjoner i loven eller forskrift gitt i medhold av loven på tidspunktet for innreise. I andre tilfeller kan en utlending gis rett til innreise dersom særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn. En utlending som kommer til eller har reist inn i riket i strid med denne loven eller forskrift gitt i medhold av denne loven, kan bortvises. Tilsvarende gjelder dersom konkrete holdepunkter tilsier at det er klar sannsynlighetsovervekt for at en utlending som ikke omfattes av første ledd bokstav a eller b, forsettlig har begått eller vil begå alvorlige brudd på krav om gjennomføring av innreisekarantene etter covid-19-forskriften. Utlendinger som bortvises, skal forlate riket uten ugrunnet opphold. Kongen kan gi forskrift om bortvisning, unntak fra innreiserestriksjoner og krav om negativ test for SARS-CoV-2 for innreise til Norge. § 3.Utsatt innreise for utlendinger med oppholdstillatelse For utlendinger som gis oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven, kan adgangen til innreise utsettes inntil videre. Utstedelse av innreisevisum, jf. utlendingsloven § 12 og utlendingsforskriften § 3-13 første ledd, til visumpliktig utlending som er gitt oppholdstillatelse, kan utsettes inntil videre. Utstedelse av innreisevisum kan også utsettes dersom tillatelsen vurderes tilbakekalt. Utlendinger som omfattes av unntak i § 2 første ledd bokstav c eller annet ledd, eller av unntak gitt i medhold av loven, skal likevel gis adgang til innreise uten utsettelse. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innreise for utlendinger med oppholdstillatelse. § 4.Ansvar for utgifter mv. For utlendinger som i medhold av loven føres ut av riket gjelder utlendingsloven § 91 første ledd om betaling av utgifter til egen utreise tilsvarende. Transportøransvaret etter utlendingsloven § 91 tredje ledd gjelder tilsvarende for vedtak om bortvisning etter loven her. § 5.Unntak fra andre regler Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for vedtak om bortvisning etter loven her. Reglene om saksbehandling i utlendingsloven kapittel 11 og utlendingsforskriften kapittel 17 gjelder bare så langt de lar seg forene med en forenklet og rask behandling av vedtak om bortvisning. Vedtak etter loven § 3 om utsatt innreise for utlending som gis oppholdstillatelse, kan ikke påklages. Reglene om fritt rettsråd i utlendingsloven § 92 første ledd gjelder ikke for vedtak om bortvisning etter loven her. § 6.Forenklet saksbehandling for vedtak, begrunnelse, vedtaksmyndighet og klage Vedtak om bortvisning skal være skriftlig. Begrunnelsen kan være kort og standardisert. Begrunnelsen skal angi reglene som vedtaket bygger på. Det skal gis opplysning om klagerett etter fjerde ledd. Vedtak kan være muntlig hvis avgjørelsen haster eller skriftlighet av andre grunner ikke er praktisk mulig. Når vedtaket ikke er skriftlig, skal det gis opplysninger som nevnt i første ledd. Vedtaksorganet skal bekrefte vedtaket og dets begrunnelse skriftlig hvis parten ber om det. Vedtak treffes av Utlendingsdirektoratet eller politiet. Justis- og beredskapsdepartementet kan gi vedtakskompetanse til annen myndighet. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om vedtaksmyndighet. Vedtak om bortvisning kan påklages til Utlendingsdirektoratet, eller til Utlendingsnemnda hvis Utlendingsdirektoratet har truffet vedtak i første instans, etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Forvaltningsloven § 42 om utsatt iverksetting gjelder ikke. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om saksbehandlingen. § 7.Utvisning En utlending uten oppholdstillatelse kan utvises etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt innreiserestriksjonene i §§ 2 eller 3, unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket, eller har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i forbindelse med innreisekontroll eller senere behandling av spørsmålet om innreiseadgang etter loven her. § 8.Tvangsmidler Reglene om bruk av tvangsmidler i utlendingsloven kapittel 12 gjelder tilsvarende som ved bortvisning etter utlendingsloven. § 9.Straff Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som a) overtrer innreiserestriksjonene i § 2 eller 3, eller

b) gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i forbindelse med innreisekontroll eller senere behandling av spørsmålet om innreiseadgang etter loven her. § 10.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Loven gjelder fra den tid​1 Kongen​2 bestemmer. Kongen kan gi overgangsbestemmelser. Loven oppheves 1. juni 2021. Kilde: Lovdata.no

– Dette gjelder for hele Norge. Skal vi unngå ukontrollert smittespredning er det viktig at folk forholder seg til det. Det er noen steder du har lov å komme inn i Norge, blant annet på Bjørnefjell, men du skal ha gyldig grunn, sier kommuneoverlege Per Thomas Hulstedt til NRK.

Brudd på loven kan gi bøter eller fengsel inntil seks måneder.

– Kommer du til Norge skal myndighetene ha kontroll på testing, karantene, karantenehotell også videre, sier Hulstedt og legger til:

– Det får folk finne seg i.