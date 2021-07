En patrulje fra Heimevernet patruljerte natt til 15.april skogen ved grensa til Magnormoen i Eidskog.

Magnormoen er norges nest mest trafikkerte grenseovergang.

Heimevernet støtter tollvesen og politi ved grenda for å sørge for at folk overholder koronarestriksjonene.

Flere stoffer

Men de avslørte langt mer enn folk som var sugne på flesk og snus denne natta.

De traff på en syklist i skogen, bare noen hundre meter unna hovedkvarteret til politi, tollvesen og HV ved grensa.

– Han framsto som mistenkelig for patruljen, som kontaktet politiet, sier politiadvokat Marit Fiskerud Welo.

I nærheten av mannen ble det funnet flere tursekker og bagger.

Innholdet viste seg å være 70 kilo med narkotika. Det er flere ulike stoffer, men politiet vil ikke si hva slags narkotika det er snakk om.

Derimot sier politiet at mannen, som altså syklet ved grensa, var prega av å ha sykla en stund.

– Jeg vet ikke om han hadde sykla langt eller om formen var dårlig, men han var sliten. Han virka nesten letta da han ble stansa.

Det sier Gjermund Thoresen, politistasjonssjef ved Kongsvinger politistasjon.

Politiet har gjennomført det de kaller en omfattende etterforskning. Resultatet ble at også tre til er pågrepet.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De til sammen fire siktede er fra Østlandet, og er kjent for politiet fra før.

– Rammer narkotikamiljøet og sentrale aktører

Tre av dem har vært varetektsfengslet, men er nå løslatt fordi politiet mener faren bevisforspillelse er svekka.

Beslaget har en samlet gateverdi på flere millioner kroner.

– Det er en alvorlig sak, og smuglingen framstår som godt organisert, sier Welo.

Politiet mener de har ramma narkotikamiljøet, og det de kaller sentrale aktører, hardt.

Saken er ikke ferdig etterforska, og politiet vil ikke gi ut mere informasjon nå.