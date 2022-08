Lærerstreiken startet så tidlig som i juni, men har vært lite merkbar på grunn av skoleferien. Bare én uke inn i nytt skoleår, viser de streikende lærerne muskler.

Mandag går 1300 nye lærere i 14 kommuner ut i streik. Gjøvik kommune er en av kommunene som blir hardt rammet av opptrappingen.

Ved Vardal ungdomsskole tas 34 lærere ut i streik. Derfor stenger skolen fra og med mandag 22. august og inntil streiken er avsluttet.

IKKE FORSVARLIG: Rektor Henning Engesveen ser ingen annen mulighet enn å avlyse undervisningen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Det er ikke mulig å opprettholde et forsvarlig opplæringstilbud med så få lærere tilgjengelig, sier rektor Henning Engesveen.

Tilia Johansen og Milla Erlimo syntes det er synd at skolen stenger:

– Det er litt kjipt, for det vil jo påvirke oss, med tanke på at vi har eksamen i år. Men det er litt deilig også, sier jentene.

NESTEN SOM HJEMMESKOLE: Tilia Johansen og Milla Erlimo ved Vardal ungdomsskole forbereder seg på å klare seg med hjemmeoppgaver uten kontakt med lærerne: – Vi må google litt på hva vi har å lære til etter streiken. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Rammer elever over hele landet

Flere kommuner vurderer nå å stenge skoler, og i Modum kommune er beslutningen tatt. Søndre Modum ungdomsskole er stengt fra mandag.

– Samtlige pedagoger er tatt ut i streik, inkludert rektor og inspektør, opplyser rektor Pål Skretteberg til NRK.

Foreløpig har ikke KS oversikt over om flere kommuner må stenge skoler. KS arbeider nå for å få oversikt over hvilke konsekvenser streiken får.

Pressevakten i KS opplyser til NRK at samtlige kommuner i landet er invitert til et møte i ettermiddag, for å få generell informasjon om streiken fra KS.

Enkeltelever skjermes

Ved Gjøvik videregående skole tas 72 lærere ut når streiken trappes opp. Dette vil få betydelige konsekvenser for driften. Rektor ved skolen, Bjørn Matsson, forklarer at de nå jobber for å sikre et forsvarlig tilbud.

– Det er krevende å vurdere forsvarlighet. Vi har mange nye elever, og vi har mange sårbare elever, forklarer Matsson.

På den videregående skolen på Gjøvik vil det bli gitt ordinær undervisning av lærere som ikke er i streik. Likevel vil alle klasser få bortfall av undervisning mens streiken pågår. Unntaket er den avdelingen som tilbyr særlig tilrettelagt opplæring.

– Den tilrettelagte avdelingen er skjermet, og det er vi glade for, sier rektoren.

Også ved Vardal ungdomsskole vil noen elever fortsatt få et tilrettelagt tilbud. Dette gjelder en mindre gruppe elever som vil bli kontaktet av skolen.

Disse skolene rammes nå Ekspandér faktaboks Her er en oversikt over skolene som rammes av Utdanningsforbundets nye opptrapping. I tillegg kommer de 45 medlemmene som allerede er i streik samt rundt 60 lærere i Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund (se egen faktaboks). Tallene i parentes viser antallet streikende. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole (42) ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole (15) BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole (3) Slåtthaug skole (34) BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole (3) Bankgata ungdomsskole (27) Mørkvedmarka skole (2) Rønvik skole (1) Saltvern skole (1) Østbyen skole (1) GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole (1) Vardal ungdomsskole (34) HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole (22) Heggen barnehager avd blåbærdalen (1) Stangnes skole (1) HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole (1) Håvåsen skole (38) INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage (1) Susebakke barnehage (1) Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon (1) Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning (1) Askim ungdomsskole (42) Havnås oppvekstsenter avd skole (1) Knapstad barne- og ungdomsskole (1) Spydeberg ungdomsskole (1) Trømborg skole (1) INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole (72) Lena-valle videregående skole avd lena (2) LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole (1) Riddersand skole (1) Sten-Tærud skole (1) Tienbråten ressursbarnehage (1) Vardeåsen skole (1) Østersund ungdomsskole (32) MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage (1) Søndre modum ungdomsskole (24) Vikersund skole (1) MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole (33) St sunniva barnehage (1) Vågsetra barne- og ungdomsskole (1) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole (35) Romsdal videregående skole (2) NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole (6) Bodø videregående skole (60) PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole (1) Grønli skole (1) Heistadskolene avd barn (1) Kjølnes ungdomsskole (25) Lyngvegen barnehage (1) Tveten skole (1) Vestsiden skole (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule (1) Haugaland videregående skole (72) STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole (1) Egge ungdomsskole (30) STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole (2) Hegra ungdomsskole (1) Lånke skole (1) Stokkan ungdomsskole (37) TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole (1) Stangnes Rå videregående skole avd Stangnes (44) Heggen videregående skole (27) Kongsbakken videregående skole (33) TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole (41) Templarheimen barnehage (1) Tromstun skole (1) Trudvang barnehage (1) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole Vig videregående skole (59) Trøndelag fylkeskommune (1) Steinkjer videregående skole (59) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole (50) VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole (1) Bergen katedralskole (54) Slåtthaug videregående skole (28) Årstad videregående skole (1) VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole (46) Mysen videregående skole (65) Skedsmo videregående skole (80) Viken fylkeskommune (2) Totalt: 1324

– Stor streikevilje

Det har ikke vært kontakt mellom partene siden meklingen i mai, og Utdanningsforbundet forbereder seg på en langvarig konflikt.

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og streikeleder i Gjøvik kommune, Aud Heiberg, forteller at streikeviljen blant lærerne er stor.

– KS har satt oss i denne situasjonen ved å nedprioritere lærerlønningene på sjette året på rad, sier hun.

Heiberg er kjent med at konsekvensen for Vardal ungdomsskole er at elevene ikke får undervisning så lenge streiken pågår. Hun presiserer at lærerne helst ønsker å være i klasserommet sammen med elevene.

Når Utdanningsforbundet nå varsler opptrapping av streiken, er det også en protest mot lærermangel i den norske skolen.

– Nasjonalt gjennomføres hver femte undervisningstime med ukvalifisert personell, forklarer Heiberg.