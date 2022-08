Lærerstreiken trappes opp – her rammer den

Disse skolene rammes nå Ekspandér faktaboks Her er en oversikt over skolene som rammes av Utdanningsforbundets nye opptrapping. I tillegg kommer de 45 medlemmene som allerede er i streik samt rundt 60 lærere i Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund (se egen faktaboks). Tallene i parentes viser antallet streikende. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole (42) ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole (15) BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole (3) Slåtthaug skole (34) BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole (3) Bankgata ungdomsskole (27) Mørkvedmarka skole (2) Rønvik skole (1) Saltvern skole (1) Østbyen skole (1) GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole (1) Vardal ungdomsskole (34) HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole (22) Heggen barnehager avd blåbærdalen (1) Stangnes skole (1) HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole (1) Håvåsen skole (38) INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage (1) Susebakke barnehage (1) Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon (1) Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning (1) Askim ungdomsskole (42) Havnås oppvekstsenter avd skole (1) Knapstad barne- og ungdomsskole (1) Spydeberg ungdomsskole (1) Trømborg skole (1) INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole (72) Lena-valle videregående skole avd lena (2) LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole (1) Riddersand skole (1) Sten-Tærud skole (1) Tienbråten ressursbarnehage (1) Vardeåsen skole (1) Østersund ungdomsskole (32) MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage (1) Søndre modum ungdomsskole (24) Vikersund skole (1) MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole (33) St sunniva barnehage (1) Vågsetra barne- og ungdomsskole (1) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole (35) Romsdal videregående skole (2) NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole (6) Bodø videregående skole (60) PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole (1) Grønli skole (1) Heistadskolene avd barn (1) Kjølnes ungdomsskole (25) Lyngvegen barnehage (1) Tveten skole (1) Vestsiden skole (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule (1) Haugaland videregående skole (72) STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole (1) Egge ungdomsskole (30) STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole (2) Hegra ungdomsskole (1) Lånke skole (1) Stokkan ungdomsskole (37) TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole (1) Stangnes Rå videregående skole avd Stangnes (44) Heggen videregående skole (27) Kongsbakken videregående skole (33) TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole (41) Templarheimen barnehage (1) Tromstun skole (1) Trudvang barnehage (1) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole Vig videregående skole (59) Trøndelag fylkeskommune (1) Steinkjer videregående skole (59) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole (50) VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole (1) Bergen katedralskole (54) Slåtthaug videregående skole (28) Årstad videregående skole (1) VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole (46) Mysen videregående skole (65) Skedsmo videregående skole (80) Viken fylkeskommune (2) Totalt: 1324

– Vårt håp er å presse KS tilbake til forhandlingsbordet, sånn at vi kan finne en løsning raskest mulig og få en slutt på denne streiken, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK.

Utdanningsforbundet og de to mindre lærerorganisasjonene Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund var alene om å gå ut i streik da lønnsoppgjøret i kommunene kom i havn etter mekling i vår.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har opptrappingsplanen klar for lærerstreiken. Foto: William Jobling / NRK

Streiken startet forsiktig med et svært begrenset uttak i juni. Hele tiden har det vært varslet opptrapping ved skolestart. Nå kommer den:

Til sammen går 1324 nye lærere i 14 kommuner og 10 fylker ut i streik fra mandag av.

– KS har gjort oss til lønnstapere seks år på rad. Lærerne i skolen sliter med motivasjonen. De føler seg ikke verdsatt, sier Handal når NRK spør hvorfor det er streik.

I Oslo kommune ble lærerne enige med arbeidsgiversiden. Der er det ingen streik i skolene.

Fakta om streiken Ekspandér faktaboks * Alle de fire hovedorganisasjonene i kommunal sektor (LO, Unio, YS og Akademikerne) aksepterte løsningen i tariffoppgjøret i vår, med unntak av lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet (Unio), Norsk Lektorlag (Akademikerne) og Skolenes landsforbund (LO). * De tre lærerorganisasjonene gikk ut i streik i juni, men gjennom sommeren har konflikten kun omfattet 45 av Utdanningsforbundets medlemmer samt tre medlemmer i Skolenes landsforbund. * Utdanningsforbundet er den desidert største av lærerorganisasjonene. Forbundet trapper opp streiken med 1324 nye lærere fra mandag av. I alt er dermed 1369 medlemmer av forbundets medlemmer i streik fra neste uke. * I tillegg til Utdanningsforbundets medlemmer omfatter streiken 30 medlemmer av Norsk Lektorlag og fra neste uke i alt 31 medlemmer av Skolenes Landsforbund.

Kan bli langvarig

At Utdanningsforbundet med sine mer enn 185.000 medlemmer kun velger å trappe opp streiken med i alt 1324 lærere, er ifølge Handal et signal om at lærere forbereder seg på en streik som kan bli langvarig.

– Vi ønsker at streiken skal vare så kort som mulig, men alt avhenger av om KS vil tilbake til forhandlingsbordet eller ikke, sier han.

Det var streik i skolen også i fjor, men før det må vi tilbake til 2014 for å finne den siste lærerstreiken. Den gang ble 7000 lærere tatt ut i streik ved skolestart.

– Vi vil selvfølgelig vurdere opptrapping, avhengig av hvordan KS kommer oss i møte. Dette kan bli langvarig, sier Handal.

Han mener streikeuttaket på drøyt 1300 lærere likevel er stort, og sier konflikten i skolene vil ramme «titusenvis av elever» i kommuner over hele landet – bortsett fra Oslo.

– Jeg forstår at det er trist for de som blir rammet i dag, men det er enda verre om flukten fra læreryrket fortsetter. Vi trenger flere lærere, og de må ha gode lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

Peker på lærerne

Utdanningsforbundet varslet kommuneorganisasjonen KS om streikeuttaket onsdag morgen. Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø var overfor NRK i forrige uke tydelig på hvem han mener har ansvaret for konflikten:

– Det er ingen tvil om at det er de som tar ut medlemmer i streik, som må ta ansvar for konsekvensene.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø sier KS ikke har noe å gi de streikende lærerne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det såkalte frontfaget i konkurranseutsatt industri legger sterke føringer for de andre lønnsoppgjørene.

I vår endte frontfagets oppgjør med en lønnsvekst på 3,7 prosent. Men allerede i vår viste anslag at prisveksten i år vil spise opp store deler av denne lønnsveksten.

Og denne utviklingen har bare forsterket seg utover sommeren. Ifølge Statistisk sentralbyrås ferskeste tall har prisene steget med 6,8 prosent det siste året.

Skjermer skolestarterne

Over hele landet forbereder fem- og seksåringene seg på skolestart. De minste barna skal skjermes fra opptrappingen, lover Handal.

– De skal få oppleve den gleden det er å komme til første skoledag. Vi forstår at det ville være veldig uheldig å ramme dem, sier han.

Ungdomsskoler og en rekke videregående skoler er omfattet av streikeuttaket, mens barneskolene holdes utenom.

– Vi forsøker å treffe de eldste elevene. Det gjør vi fordi det er lærerne med lengst utdanning og ansiennitet som kommer dårligst ut av dette tariffoppgjøret. Men alle skoler kan bli rammet, sier han.

Full strid

Kommuneorganisasjonen KS har en helt annen virkelighetsbeskrivelse enn lærerne.

På egne nettsider går KS i rette med påstanden om at lærerne har vært lønnstapere seks år på rad, så vel som beskrivelsen av at det er stor mangel på lærere.

I forrige uke sa arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS til NRK at han rett og slett var usikker på hvem lærerne egentlig streiker for.

– De påstår at lærere har hatt en dårlig lønnsutvikling over tid. Men i vårt tariffsystem er «lærere» alt fra barnehagelærere til lærere med mastergrad.