I mer enn 10 år har rånerne fått bruke en av Kongsvinger kommunes parkeringsplasser som møteplass. Men forrige uke var det slutt.

Nå er plassen stengt med steinblokker for å sikre nattero.

– Det er jo trist for rånerne sin del og alle i bilmiljøet som har interesse av å samles og møtes nær sentrum, sier Jarle Kjelsrud.

Nå vil han kjempe for å skaffe dem et annet sted å være.

Parkeringsplassen rånerne har møttes på i snart 20 år er nå sperret med betongblokker. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Se og bli sett

For rånermiljøet og raggermiljøet i Kongsvinger er stort, og har vært det i alle år. Det består av folk som lever og ånder for bilene sine.

De er sosiale folk som liker å møtes og vise fram bilene, prate om bil og se og bli sett.

– Det er jo tradisjon da, kan du si. Det er jo her alt og alle møtes, fra alle aldersgrupper, sier en av dem.

Etter at de ble jaget fra den faste møteplassen har de startet en underskriftskampanje og en innbyggeraksjon.

– Vi blir jo splitta opp. Som om vi blir jaget ut av byen. Må reise til skogs liksom, sier en annen.

Sebastian Andersson, Emil Nygårdseter, Kasper og Roy Inge Grosberghaugen trives med å møtes og skravle bil. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Møteplassen og bilinteressen er en veldig viktig sosial arena for mange av dem.

– Det er her jeg ble kjent med folk. Det er her jeg møter alle vennene mine, sier Kasper.

Trenger nattåpent

Amcar entusiast Trond Furberg støtter ungdommene og er redd for at alle i bilmiljøet skal bli jaget fra sted til sted.

I rene Rådebankstil skal de nå rulle opp til rådhuset neste lørdag for å vise sin misnøye. Det er venta at bilentusiaster fra andre områder vil komme for å vise sin støtte også.

– Men det skal være en rolig markering. Vi er ikke interessert i å få flere klager, sier Jarle Kjelsrud.

Jarle Kjelsrud og Trond Furuberg er klare for å aksjonere for bilfolket. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Rånerne vil ha en sentral plass i byen. Langtidsparkeringa, som de nå er stengt ute fra, var perfekt.

– Det er rett ved riksveien. Vi ser hvem som kommer til og fra byen og hvem som er her. Det er nattåpent, lett å få seg mat og drikke. Både sjåføren og bilen skal jo ha litt, sier Jarle.

Får ikke sove

Men for noen er dette uutholdelig. Naboene orker ikke mer. De får ikke sove.

– Tidvis svært slitsomt, sier Dagfinn Sve, som er leder i en sameieforening i nabolaget.

Det er høy musikk og heftig bass. Dunking i veggene. Vitrineskap som klirrer. Det går ut over livskvaliteten til folk. De må flytte ut av soverommene sine og ned i kjelleren, eller lenger vekk, i håp om å få sove.

Dagfinn Sve er leder i sameieforeningen Klonteig og sier naboene til møteplassen har fått nok av støy om natta. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Jarle Kjelsrud forstår godt at folk i nabolaget reagerer når noen kjører forbi med maks volum klokka fire om natta. Men han mener det er noen som ødelegger for de andre.

– Da ville jeg heller plukka ut enkeltindividene i stedet for å ta alle under en kam, sier Jarle.

Politiet er ikke negative til rånemiljøet. Det er lite trøbbel med dem. Bortsett fra støyen.

Det skal være stille mellom klokka 23 og 06 og politiet må håndheve loven. Flere har blitt bøtelagt.

– Det er ikke noe vi ønsker. Men må vi, så må vi, sier Ole B. Nordvik i politiet.

Seksjonsleder for orden og forebygging ved Kongsvinger politistasjon, Ole B. Nordvik mener det må gå an å finne en løsning. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kan ikke sende dem til skogs

Naboene forstår også at de må tåle litt bråk. Men ikke hele natta. Lederen i sameieforeningen sier det har eskalert de siste åra.

– Det er ikke noe som skjer bare av og til. Det er nesten 24/7. Hele året.

Ordfører Margrethe Haarr (Sp) sier de har prøvd med dialog og ulike tiltak før, men at ingenting har hjulpet.

Kongsvinger-ordfører Margrethe Haarr (Sp) sier de var nød til å ta grep. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det jeg syns er bra nå, er at det har skapt et stort engasjement og folk har meldt seg. Nå har vi fått tak i kontaktpersoner vi kan ha en dialog med, sier hun.

Seksjonsleder i politiet Ole B. Nordvik mener alle må ta litt mer ansvar for seg sjøl.

– Vi må være sammen, alle sammen, og så må vi oppføre oss ordentlig. Vi kan ikke forvise folk til uti skogen fordi de har en interesse som andre ikke liker.