– Jeg hadde null erfaring, jeg viste ingen ting om bil. Nesten mindre en mannen i gata tror jeg. Jeg har vokst opp på Hamar, så jeg har sett rånere litt rundt omkring, men veldig lite, forteller Waage.

I overkant av 300.000 seere fikk med seg den første sesongen som ble vist på NRK nett-TV, og Waage overbeviste mange av dem.

«GT»: Waage skal tilbake til Telemark og rånermiljøet for sesong to. Foto: Fenomen / NRK

– Det er så mange som tror at jeg er råner på ekte, det er folk som har sendt meg bilder av bilen sin. Det var en fyr som sendte meg et bilde av varmeapparatet i bilen sin og stilte meg noen spørsmål om hvordan man fikset noen greier, forteller Waage og fortsetter:

– Jeg tok bare en råsjanse og bare svarte ett eller annet, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle svare. Men jeg tok en råsjanse, for jeg klarte ikke å bryte den illusjonene om at jeg ikke var råner.

– Kjenne på de store følelsene

Innspillingen av den nye sesongen starter i sommer. På nytt drar Waage og resten av gjeng til Bø i Telemark.

Men på spørsmål om hva vi får se i sesong to, holder Waage kortene tett til brystet.

– Det blir mer råning selvsagt. Det blir mye spennende greier. Jeg tror ikke jeg kan si så mye, men det blir heftig. Det blir en verdig runde to av Rådebank.

FØLELSER: I sesong 1 hadde «GT» (Odin Waage) og Ine Larsen (Mathilde Storm) gjort det slutt, men på et lite sted var det vanskelig å unngå hverandre. Foto: Fenomen / NRK

Les også:« – Folk trur eg er rånar, det tar eg som eit kjempekompliment»

Samtidig er hamarsingen klar på hva han vil at publikum skal føle, når Glenn-Tore på ny setter seg i en bil.

– Jeg vil at folk skal kjenne på de store følelsene man har, når man er skikkelig forelsket. Det å virkelig elske noen, det å gå igjennom det, å være med på reisen til «GT», forteller Waage og fortsetter:

– Målet mitt som skuespiller er å få folk til å føle noe, for det er det jeg setter så mye pris på når jeg ser på film.

Treffer et ungt publikum

– NRK P3 skal speile ung virkelighet i Norge i dag, og vi er veldig stolte av å ha Rådebank i vår portefølje, sier eksekutive produsent i NRK Melike Leblebicioglu.

Serien følger rånemiljøet. Den første sesongen portretterer også konsekvensene det får for hovedrolleinnehaver «GT» når han ikke klarer å prate om egne såre følelser.

– Tallene viser at Rådebank treffer et ungt publikum, noe vi er svært fornøyde med. Vi ser frem til å dele sesong 2 med et publikum som har gitt veldig positiv respons på serien, sier Melike Leblebicioglu.

Hovedpersonen selv hadde ikke trodd serien skulle bli så stor som den har blitt.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli som det ble, så det er bare helt fantastisk. Ingenting er bedre enn det å ha jobbet med noe som er hjertet ditt så nært, og en fortelling som du er så glad i. At andre også kan bli glad i den, det har vært helt fantastisk, avslutter Waage.